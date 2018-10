Guvernul vrea sa puna taxa pe ambalaje, dar nu stie cum s-o aplice. Ce produse s-ar putea scumpi si de cand

Stiri pe aceeasi tema

- PNL va depune doua initiative legislative: introducerea controlului constitutional pentru Ordonantele de Urgenta inainte de a intra in vigoare si introducerea votului electronic pentru romanii din strainatate. In ultimii 29 de ani, toate guvernele Romaniei au abuzat de Ordonante de Urgenta. Practic,…

- PNL va depune doua inițiative legislative: introducerea controlului constituțional pentru Ordonanțele de Urgența inainte de a intra in vigoare și introducerea votului electronic pentru romanii din strainatate. In ultimii 29 de ani, toate guvernele Romaniei au abuzat de Ordonanțe de…

- In ultima ședința de Guvern s-au adoptat actele normative necesare organizarii Referendumului pentru reviziuirea Consituției. Cu toate ca Referendumul a fost convocat pentru ca in Constituție sa se specifice in mod clar ca familia este formata dintre un barbat și o femeie, intrebarea la care vor…

- Premierul Viorica Dancila s-a deplasat marti de la Palatul Victoria la Aeroportul Baneasa, unde urmeaza sa aiba o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, care se afla in Romania pentru a participa la Summit-ul Initiativei Celor Trei Mari, potrivit unor surse oficiale. Premierul…

- Prognoza meteo pentru weekend-ul 4-5 august 2018. Meteorologii anunța temperaturi de peste 30 de grade, acesta fiind primul weekend calduros dupa o luna de ploi. Prognoza meteo pentru weekend-ul 4-5 august 2018 indica o vreme frumoasa, cu temperaturi care vor depași 30 de grade Celsius. Izolat, vor…

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2018, care obliga comerciantii sa perceapa o garantie pentru toate ambalajele reutilizabile, a fost publicata deja in Monitorul Oficial, astfel incat aceasta se va aplica incepand cu luna martie 2019.

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader declara ca in ministerul pe care il conduce nu a existat si nu exista un proiect referitor la amnistierea sau gratierea unor fapte de coruptie, precizarile fiind facute in contextul in care Guvernul se reuneste joi in sedinta pentru a doua oara in aceasta saptamana,…

- Independenta sistemului judiciar si continuarea luptei anticoruptie sunt de maxima importanta pentru Comisia Europeana, lucru subliniat in repetate randuri in rapoartele de evaluare redactate in cadrul MCV. Aceasta este prima reactie a Comisiei Europene dupa ce, luni, Laura Codruta Kovesi…