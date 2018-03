Guvernul vrea sa dezangajarea fondurilor europene

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta printr-o ordonanta de urgenta masuri pentru evitarea dezangajarii fondurilor europene, a spus premierul Viorica Dancila. "Astazi vom avea pe ordinea de zi o ordonanta de urgenta pentru evitarea dezangajarii fondurilor europene. Asa cum am mentionat, ma intereseaza foarte mult ca sa…

- Cresterea permanenta a subventiilor, precum si a altor transferuri facute de la bugetul de stat, ne arata o administratie publica locala tot mai dependenta de centru, care nu reuseste sa-si asigure sursele de venit pentru acoperirera cheltuielilor, dar care nici nu se omoara cand vine vorba despre…

- Guvernul si autoritatile locale, impreuna, se vor pune de acord asupra solutiilor concrete pentru atragerea finantarilor europene, a afirmat, vineri, prim-ministrul Viorica Dancila, la o intalnire de lucru cu primarii municipiilor resedinta de judet, reprezentantii Autoritatii de Management a Programului…

- Prezent vineri la București, la Palatul Victoria, primarul Ion Lungu, a atras atenția premierului Romaniei, Viorica Dancila, asupra unor probleme cu care se confrunta municipalitatea suceveana atat in privința absorbției de fonduri europene – care era și tema discuției, cat și a ...

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Siyarto, a criticat interdicția Curții Constituționale a Ucrainei cu privire la utilizarea limbilor regionale in activitatea organelor de stat. Declarația lui Siyarto este postata pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe al Ungariei, relateaza Noi.md cu referire…

- Comisia Europeana a lansat miercuri un apel in vederea exprimarii interesului pentru participarea intr-o actiune-pilot avand ca obiectiv furnizarea de asistenta autoritatilor de management din statele membre, in scopul imbunatatirii modului in care fondurile europene sunt gestionate si investite, se…

- Liderii Germaniei si Frantei au pledat, la Bruxelles, pentru conditionarea accesarii fondurilor UE de respectarea normelor statului de drept, a standardelor fiscale si in domeniul muncii, fiind propus si un buget destinat integrarii imigrantilor, spre nemultumirea tarilor est-europene, scrie FT.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca actuala lege a achizitiilor publice ingreuneaza „ingrozitor” absorbtia de fonduri europene si a precizat ca tara noastra are un isotric bun in absorbtia fondurilor si „nu este o tara care sa se fi remarcat negativ din fericire in…

- La finalul unei intrevederi avute cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Parlament, Tariceanu a precizat ca discutiile s-au axat pe domeniul economic. "Noi avem intalniri permanente, probabil ca nu e zi din saptamana in care sa nu ne intalnim si sa…

- In 2018, cel mai relevant indicator de performanta economica trebuie sa fie gradul de realizare a investitiilor, pentru a transforma cresterea economica in bunastare, infrastructura moderna, administratie performanta si servicii publice de calitate pentru toti, considera AmCham Romania (Camera de…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a pledat, la intalnirea de miercuri cu Iurie Leanca, viceprim-ministru pentru Integrare Europeana al Republicii Moldova, pentru consensul principalelor partide pro-europene de la Chisinau in sprijinirea proiectului strategic de integrare europeana,…

- Realizarea planului de investitii este prioritara pentru executia bugetului de stat pentru 2018, se arata intr-un comunicat de presa al Camerei de Comert Americana in Romania (AmCham Romania). "Cel mai relevant indicator de performanta economica trebuie sa fie gradul de realizare a investitiilor,…

- Jurnalistul gruparii T9, care se opune cu inverșunare accesarii fondurilor europene, care ar putea asigura dezvoltarea municipiului Turda, a jubilat din nou mult prea devreme și a lansat in spațiul public o noua ”gogoașa” manipulatorie, in care a atras atenția asupra unei ”incompetențe” care... nu exista!…

- Halucinant in politica aradeana: Gheorghe Falca, liberalul care si-ar fi dorit sa ajunga presedinte al Romaniei, face greseli de neiertat: incurca guvernarea Ciolos, pe care a sustinut-o din rasputeri cu cea PSD. Suparat pe deputatul Dorel Caprar care l-a acuzat ca nu atrage fonduri europene pentru…

- Consilierii din Campia Turzii sunt convocați de urgența intr-o ședința, pentru azi de la ora 15.00, subiectul ”arzator” fiind stabilirea unei delegații care sa plece in Ungaria, la Mohacs, in perioada 9-12 februarie. Read More...

- Sporuri de 35 la suta pentru bugetarii care se ocupa de atragerea fondurilor europene. Potrivit deciziei Executivului, bugetarilor li se acorda, incepand cu drepturile salariale din luna ianuarie, un spor de pana la 35%, pentru cei care au minimum 75% din atribuții pe fonduri europene. Vor primi acest…

- Liberalul Petru Luhan afirma, intr-un comunicat de presa, ca noul premier Viorica Dancia a mintit atunci cand a declarat ca in țara au intrat 1,09 miliarde de euro pentru ca, de fapt, aceste facturi doar au fost inaintate spre aprobare.

- România a împrumutat 2 miliarde de euro de pe pietele internationale de capital. Analistul economic Dragos Cabat spune ca banii sunt necesari pentru ca România nu a atras suficiente fonduri europene. ”Este bine ca am iesit din nou pe pietele…

- Viceprim ministrul Paul Stanescu, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, a semnat, astazi, protocolul de predare a domeniului "fonduri europene" catre noul ministru al fondurilor europene, Rovana Plumb. Cu aceasta ocazie, viceprim ministrul Stanescu a apreciat ca finantarile europene…

- Guvernul federal german este de parere ca ridicarea sancțiunilor europene impotriva Federației Ruse este posibila numai dupa eliminarea cauzelor impunerii lor, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Cabinetului german, Ulrike Demmer, transmite Ukrinform. „Sancțiunile nu sunt un scop in sine, ele…

- Executivul a decis, in sedinta de miercuri, printr-o ordonanta de urgenta, infiintarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si a Ministerului Fondurilor Europene, prin reorganizarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor...

- Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat astazi, la Palatul Victoria, cu comisarul european pentru politici regionale, Corina Crețu, despre obiectivele Guvernului pentru perioada urmatoare, in scopul creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene. La intrevedere au participat, de asemenea, vicepremierul…

- „Am discutat despre proiectele aflate in lucru și, evident, despre problemele și riscurile cu care Romania se confrunta. Dupa cum am mai spus Romania a facut progrese anul trecut, mai ales in ultimele luni, dupa ce au fost acreditate autoritațile de management și control a fondurilor europene. S-au…

- Comisarul european pentru Politici Regionale, Corina Cretu, a confirmat, la Europa Fm , ca la Bruxelles se discuta despre alocarea fondurilor europene in functie de respectarea principiilor statului de drept, insa dupa anul 2020. Potrivit Corinei Cretu, in acest moment niciun stat membru nu poate fi…

- Andreea Paul, presedintele Asociatiei pentru Competitivitate (INACO), in cadrul unei conferinte, a declarat, luni, ca absorbtia efectiva a banilor europeni in Romania pe acest ciclu financiar se ridica la peste 12 procente, tara noastra fiind pe locul 19 in Uniune din acest punct de vedere. „Absorbtia…

- Fiul lui Liviu Dragnea este menționat in rechizitoriul trimis de procurorii DNA la instanța in dosarul in care compania Tel Drum și administratorii sai sunt acuzați de fraudarea fondurilor europene. Valentin Ștefan Dragnea este menționat ca proprietarul unor firme fața de care s-a disjuns un nou…

- Este nevoie de o Hotarare de Guvern pentru aprobarea fondurilor necesare finalizarii lucrarilor la noul Stadion Municipal din Targu Jiu. Marcel Romanescu, primarul din Targu Jiu, a declarat ca a fost depusa toata documentatia necesara la Compania Nationala de Investitii, care, alaturi de Ministerul…

- Romania trebuie sa se mobilizeze si sa urgenteze eforturile de atragere a fondurilor europene, avand in vedere ca exista incertitudini cu privire la viitorul fondurilor structurale si de coeziune, pe fondul transformarilor prin care va trece UE, a declarat guvernatorul BNR Mugur Isarescu, la conferinta…

- Un detaliu de-a dreptul șocant iese la iveala din rechizitoriul trimis de procurorii DNA la instanța in dosarul in care compania Tel Drum și administratorii sai sunt acuzați de fraudarea fondurilor europene. Deși dosarul vizeaza fapte din 2016, din document rezulta ca reprezentanții Tel Drum și cei…

- Tot mai multi bihoreni se arata interesati de accesarea fondurilor europene. Florin Drimbau a pornit de la 17 hectare iar acum ajunge sa exploateze nu mai putin de 170 de hectare de teren lucrate in zona Marghita.

- Eurodeputatul Daniel Buda (PNL) avertizeaza ca Romania risca sa piarda fonduri europene daca nu respecta standardele minimale ale statului de drept. El cere demisia din functii ale presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Daniel Buda a declarat, joi, intr-o…

- Guvernul PSD-ALDE intenționeaza sa acorde un spor de 75% din salariu tuturor angajaților din ministerele Agriculturii și Fondurilor europene pentru a remedia scaderile de venituri nete dupa "revoluția fiscala".

- Tot mai multi bihoreni se arata interesati de accesarea fondurilor europene. Conform statisticilor, judetul Bihor este printre primele in topul accesarilor. Un exemplu de urmat este cel al unul fermier din zona Marghita. Florin Drimbau a pornit de la un proiect mic – instalarea tinerilor…

- Consilierul județean PSD Ioan Gligor arata ca sub conducerea lui Marinel Cionca, Consiliul Județean Arad a devenit repetent la capitolul fonduri europene. Ba mai mult, pe langa faptul ca nu sunt in stare sa atraga sume de la Uniunea Europeana, cei din conducerea județului pun bețe in roate și primarilor…

- Anul 2017 pare sa fie cel mai slab in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene de dupa 2012. Cu numai 3,648 miliarde de euro primite de la Comisia Europeana, potrivit datelor preliminare ale...

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri prin care doreste ca in viitorul cadru financiar multianual al UE acordarea fondurilor europene sa fie conditionata de existenta unor sisteme judiciare independente in statele beneficiare nete de fonduri ale UE, initiativa ce risca sa provoace noi tensiuni pe tema…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri pentru a se asigura ca statele membre care beneficiaza de fonduri europene sa aiba sisteme judiciare independente, initiativa riscand sa provoace noi tensiuni pe tema statului de drept intre Bruxelles si tari est-europene precum Polonia sau Ungaria, scrie Financial…

- Fostul europarlamentar Petru Luhan, presedinte al Comisiei pentru fonduri europene a PNL, anunta ca liberalii vor demara o campanie de strangere de semnaturi pentru a convinge Guvernul sa directioneze 25% din fondurile europene catre administratiile locale. "In urmatoarea perioada, Comisia…

- PSD CLuj susține ca în ultimii ani primarul Emil Boc si consilierii PNL Cluj-Napoca au fost depasiti de situatie în privinta atragerii de fonduri europene pentru obiectivele de dezvoltare ale municipiului Cluj-Napoca. Primaria Cluj-Napoca are mari întârzieri…

- Cotidianul: Despre nevoia reducerii birocrației pentru beneficiarii fondurilor europene se discuta de multa vreme. Cum se vor reflecta noile masuri direct in activitatea beneficiarilor romani? Corina Crețu: O politica de coeziune mai simpla și mai flexibila reprezinta o prioritate pentru noi, nu doar…

- România a atras în acest an 3,3 miliarde de euro din banii alocati prin programele speciale din agricultura si dezvoltare rurala, sectorul "bifând" si în 2017 prima pozitie la nivel national în ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene. Cu un grad de absorbtie…

- La Bruxelles s-a dat practic o notificare pentru toate capitalele europene sa fie extrem de pazite mai ales zonele publice de interes pentru turisti dar si localnici. In acest context si Guvernul italian a dat astfel de dispozitii celor care raspund de Siguranta Nationala. Craciunul nu va mai fi ca…

- Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Constanta prezinta bilantul activitatii pentru anul 2017. Directorul executiv Iulia Antonia Bruchental spune ca anul 2017 a fost un an cu rezultate bune in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene. In acest an, Romania a fost pe primul loc in ceea…

- Comisarul european Corina Cretu se afla, luni si marti, in vizita in Romania, context in care a participat la semnarea contractelor de finanțare depuse in cadrul Axei prioritare 2 - Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Programul Operațional

- Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) Vrancea a facut plați de peste 11,1 milioane euro in acest an catre fermieri, procesatori, antreprenori și autoritați publice locale. A fost inregistrat cel mai ridicat nivel al plaților efectuate intr-un an prin Programul Național de Dezvoltare…