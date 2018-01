Stiri pe aceeasi tema

- Calendarul de masuri 2018-2024 pentru solutionarea conditiilor de detentie si a supraaglomerarii din penitenciarele romanesti a fost aprobat miercuri in sedinta de Guvern. Calendarul este menit sa puna in executare o hotarare-pilot pronuntata de CEDO la 25 aprilie 2017, arata Ministerul Justitiei.

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, Calendarul de masuri 2018-2024 pentru solutionarea supra-aglomerarii carcerale si a conditiilor de detentie, in executarea unei hotararii-pilot...

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, Calendarul de masuri 2018-2024 pentru solutionarea supra-aglomerarii carcerale si a conditiilor de detentie, in executarea unei hotararii-pilot pronuntata de CEDO la 25 aprilie 2017, potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei. "Directiile…

- Proteste violente la Atena. Zeci de mii de oameni au iesit în strada dupa ce Guvernul a impus noi masuri de austeritate. Manifestatiile au fost marcare de violente de amploare. Oamenii au aruncat cu vopsea, pietre si fumigene în directia fortelor de ordine. Politia…

- CEDO a solicitat statului roman ca, pana la data de 25.01.2018, sa prezinte, in cooperare cu Comitetul de Miniștri ai Consiliului Europei, un calendar pentru punerea in aplicare a masurilor in vederea soluționarii problemei supra-aglomerarii carcerale și a condițiilor de detenție. La data de 25 aprilie…

- CEDO a solicitat statului roman ca, pana la data de 25.01.2018, sa prezinte, in cooperare cu Comitetul de Miniștri ai Consiliului Europei, un calendar pentru punerea in aplicare a masurilor in vederea soluționarii problemei supra-aglomerarii carcerale și a condițiilor de detenție.

- In conformitate cu legislația in domeniul ajutorului de stat, Guvernul a aprobat astazi, prin Memorandum, declanșarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru intreprinderile cu angajați ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, conform art. 60…

- Guvernul va aproba, in sedinta de miercuri, un memorandum pentru a pastra statutul special pentru programatorii din domeniul IT, astfel incat veniturile acestora sa nu fie afectate de trecerea contributiilor sociale in sarcina angajatilor.

- Posturile pentru sistemul penitenciar se suplimenteaza cu 1000 de locuri, de la 15.041 la 16.041, potrivit unei hotarari de Guvern aprobata in ședința de joi. Nevoia de suplimentare a posturilor este data de inregistrarea, la nivelul sistemului penitenciar, a numeroase ore suplimentare nerecuperate,…

- O ordonanța de urgența a fost adoptata, in ședința de joi a Executivului, care cuprinde masuri pentru reglementarea concediilor si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, informeaza Guvernul intr-un comunicat.

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta care cuprinde masuri pentru reglementarea concediilor si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, se arata intr-un comunicat al Executivului.

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a dat asigurari, la inceputul sedintei de guvern de miercuri, ca nu vor fi probleme din cauza viscolului pe calea ferata si pe autostrazi si drumurile nationale, el afirmand ca Ministerul Transporturilor s-a pregatit "exemplar". "Ministerul de Transporturi…

- Guvernul a aprobat o serie de masuri fiscal-bugetare prin aplicarea carora se asigura sustenabilitatea cheltuielilor publice si mentinerea in 2018 a tintei de deficit bugetar sub 3% din PIB, informeaza Executivul intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, aplicarea acestor măsuri asigură un…

- Guvernul a aprobat miercuri o serie de masuri fiscal-bugetare „prin aplicarea carora se asigura sustenabilitatea cheltuielilor publice și menținerea in anul 2018 a țintei de deficit bugetar sub 3% din PIB, conform reglementarilor europene (Tratatul de la Maastricht)”, transmite Executivul. Printre acestea…

- "Impreuna cu domnii primari de sectoare am fost si ieri la sediul din Kiseleff si am avut o intalnire cu Liviu Dragnea. De asemenea, astazi am fost, la 10.30, impreuna, la o intalnire la Palatul Victoria cu prim-ministrul si viceprim-ministrul, iar astazi din nou la Camera Deputatilor. Si ieri, si…

- Intrebat de jurnalisti, vineri, la Palatul Victoria, despre comunicatul Departamentului de Stat al SUA privind legile justitiei, premierul a afirmat ca Guvernul, respectiv Ministerul Justitiei, nu are nicio implicare in acest proces, initiind acest proiect si coordonandu-l pana la un anumit punct. Premierul…

- SUA: Propunerile legislative afecteaza independența justiției din Romania Foto: Site-ul Departamentului de Stat al SUA Guvernul american, preocupat de pachetul legislativ care ar putea submina independenta justitiei si lupta anticoruptie din România SUA au luat act cu preocupare…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca Guvernul trebuie sa vina cu masuri corective in cazul modificarilor fiscale, daca este hotarat sa le implementeze. "Asa-zisa revolutie sau reforma fiscala este un concept impus de PSD si pus in practica de Guvern. Daca dumnealor sunt hotarati sa…

- Comisia Europeana a stabilit ca Romania nu a luat masuri eficiente in urma recomandarii Consiliului din luna iunie si, in consecinta, propune Consiliului European sa adopte o versiune revizuita a recomandarii adresate tarii pentru a-si corecta abaterea semnificativa de la traiectoria de ajustare in…

- Oficial, ne merge bine. Programul de guvernare al PSD s-a respectat la virgula și s-a realizat 100%, iar toate promisiunile ar trebui sa se regaseasca și in buzunarul fiecarui roman, suna ultima eveluare a conducerii PSD facuta la Baile Herculane. In noua lor eveluarea triumfalista, Dragnea …

- Romania va transmite CEDO pe 25 ianuarie 2018 planul de masuri pentru a se alinia cerintelor cu privire la conditiile din penitenciare, ministerul Justitiei punand pe lista construirea de noi inchisori, reevaluarea normelor de hrana, recursul compensatoriu, dar si gratierea totala sau partiala a…

- Guvernul a adoptat, un proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedura Penala, precum si a altor acte normative. Proiectul de lege este elaborat de Ministerul Justitiei si are in vedere modificarea si completarea…

- Guvernul a aprobat transferul de la Ministerul Justiției catre Agenția Servicii Publice a competențelor de înregistrare și monitorizare a organizațiilor necomerciale. Astfel, Agenția Servicii Publice va fi împuternicita sa înregistreze partidele politice, publicațiile periodice,…

- Organizațiile necomerciale din R. Moldova vor fi inregistrate și monitorizate de Agenția Servicii Publice, dupa ce Guvernul a aprobat transferul unor competențe ale Ministerului Justiției. Astfel, Agenția Servicii Publice va fi imputernicita pentru inregistrarea partidelor politice, publicațiilor periodice,…

- Procedura de divort ar putea fi realizata si de catre notari, in cazurile in care nu implica litigii privind partajarea averii sau existenta copiilor minori. Guvernul a aprobat miercuri, 15 noiembrie, proiectul Legii privind procedura notariala, propus de Ministerul Justitiei, transmite IPN.

- Guvernul a adoptat, astazi, un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, a Legii nr.135/2010 privind Codul de Procedura Penala, precum și a altor acte normative. Proiectul de lege este elaborat de Ministerul Justitiei și ...

- "Succesiunea rapida a deciziilor Curtii Constitutionale prin care se declarau neconstitutionale dispozitii din coduri a sporit provocarile la adresa stabilitatii. Ministerul Justitiei a inceput sa abordeze acest aspect prin consultari cu sistemul judiciar, cu profesiile juridice si cu societatea…

- OMV Petrom, a doua cea mai mare companie din Romania, considera ca noile modificari aduse Codului Fiscal sunt masuri cu impact asupra angajatilor si asupra business-ului companiei. Mariana Gheorghe, directorul general al companiei, a declarat intr-un interviu pentru News.ro ca mediul de afaceri a…

- Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK) a transmis intr-un comunicat de presa ingrijorarilor investitorilor din Germania fata de noile masuri fiscale adoptate de guvernul Romaniei. AHK sustine ca acestea pericliteaza Romania ca amplasament investitiona, iar increderea companiilor germane…

- Contractele si discounturile oferite de Posta Romana vor fi renegociate, a declarat intr-un interviu, pentru News.ro, Elena Petrascu, numita luna trecuta director general al Postei Romane. Aceasta spune totodata ca vor fi modificate si tarifele practicate de societate. "Avem tarifele gresite,…

- Guvernul a aprobat ieri, prin modificarea Codului fiscal, o serie de masuri cu impact benefic atat economic, cat și social. In domeniul impozitarii societaților, Ordonanța de urgența adoptata in ședința de astazi revizuiește sistemul de impunere a microintreprinderilor, astfel incat vor beneficia de…

- Dispozitivele medicale din cadrul institutiilor medico-sanitare vor fi supuse obligatoriu verificarilor periodice. In acest scop, Guvernul a aprobat astazi Regulamentul care stabileste nomenclatorul tipurilor de dispozitive și mecanismul de verificare a acestora, in conformitate cu standardele internaționale,…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut o declaratie de presa, joi, de la Palatul Cotroceni. Seful statului a vorbit despre ultimele masuri fiscale anuntate de Guvern pe care le-a criticat foarte dur. Iohannis a avertizat Coalitia de Guvernare PSD-ALDE sa dea dovada de responsabilitate…

- Dupa obtinerea finantarii europene pentru spitalele regionale din Cluj, Craiova si Iasi, Guvernul cauta acum bani pentru constuirea a inca cinci. ”Pe agenda de lucru de astazi avem memorandumul cu privire la identificarea surselor de finantare pentru celelalte cinci spitale (...) In perioada…

- Convocarea celor trei la comisie face parte din seria audierilor persoanelor care au avut functii importante in sistemul judiciar. Plenul Parlamentului a aprobat, pe 27 septembrie, infiintarea Comisiei de ancheta pentru a clarifica aspectele ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie…

- Trei foste unitati militare din Unguriu (judetul Buzau) vor fi transferate de la Ministerul Apararii la Ministerul Justitiei, pentru a fi transformate in penitenciar cu regim semideschis. In urma cu doua luni, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a vizitat, impreuna cu vicepremierul Marcel Ciolacu,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat, marți, ca Guvernul ar putea emite în ședința de miercuri o hotarâre prin care trei foste unitați militare apropiate sa fie transferate la Ministerul Justiției pentru a fi transformate într-un penitenciar cu regim semideschis, potrivit…

- O serie de masuri benefice mediului de afaceri sunt cuprinse in proiectul de Ordonanța de Urgența pentru modificarea Codului Fiscal, analizata astazi, in prima lectura, in ședința de Guvern. Astfel, Guvernul are in vedere majorarea numarului microintreprinderilor care sa beneficieze de impozit de 1%…

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat vineri, la Timisoara, ca guvernul si ”partidul Dragnea” nu inteleg cat de mult rau fac economiei prin ”parerile” pe care le exprima, el adaugand ca stilul de guvernare practicat de social-democrati este ”absolut nedemocratic”. ”Cred ca suntem intr-un stil de guvernare…

- ''Cred ca suntem intr-un stil de guvernare absolut nedemocratic, in care guvernul nu este al Romaniei, ci al PSD. (...). Guvernul și partidul Dragnea sunt o brambureala! Oamenii aceștia nu ințeleg ce fac economiei cu parerile (exprimate public n.red.). Azi avem split TVA, dupa o saptamana nu mai…

- O serie de masuri benefice mediului de afaceri sunt cuprinse in proiectul de Ordonanța de Urgența pentru modificarea Codului Fiscal, analizata joi, in prima lectura, in ședința de Guvern. Astfel, Guvernul are in vedere majorarea numarului microintreprinderilor care sa beneficieze de impozit de 1% pe…

- Guvernul are in vedere majorarea numarului microintreprinderilor care sa beneficieze de impozit de 1 pe veniturile realizate, prin cresterea plafonului de incadrare ca microintreprindere de la 500.000 de euro la 1 milion de euro. In prezent, IMM urile care realizeaza cifra de afaceri intre 500.000 de…

- Ministrul Finantelor a prezentat, in startul sedintei de Guvern de joi, schimbarile pe care le are in vedere Guvernul in perioada urmatoare. Astfel, Ionut Misa a anuntat urmatoarele aspecte: –impozitul pe venit va scadea de la 16 la 10% – “nu doar pe veniturile de salarii, ci si pentru alte venituri,…

- Guvernul a aprobat in ședința de joi un proiect de lege privind unele masuri de protecție a victimelor infracțiunilor, astfel fiind transpuse in legislația naționala acele prevederi ale Directivei 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor…

- Guvernul a transmis Consiliul European o serie de propuneri pentru a reduce cheltuielile, a majora incasarile bugetare si de a pastra deficitul in tinta de 3% din PIB, printre care transformarea Pilonului II de pensii din obligatoriu in optional si inghetarea angajarilor la stat.

- Ludovic Orban a afirmat ca prezentarea legilor justitiei in comisia speciala pentru coduri este rezultatul fricii coalitiei de guvernamant fata de reactia societatii civile si a opozitiei fata de prevederile acestui proiect. ”Astazi, la comisia speciala pentru coduri, care nu are nicio legatura…

- "Ramane sa vedem textul pe care inteleg ca l-a inmanat domnului fost ministru al Justitiei, Florin Iordache. Asadar nu facem decat sa speculam la momentul acesta pentru ca domnul ministru a venit cu o mapa la sub brat, ne-a pus cartoful fierbinte pe masa si a plecat fara sa raspunda la prea multe…

- „Ramane sa vedem textul pe care inteleg ca l-a inmanat domnului fost ministru al Justitiei, Florin Iordache. Asadar nu facem decat sa speculam la momentul acesta pentru ca domnul ministru a venit cu o mapa la sub brat, ne-a pus cartoful fierbinte pe masa si a plecat fara sa raspunda la prea multe…

- „Calendarul este urmatorul, asa cum am anuntat si in plenul comisiei, avem pentru cele trei legi - 303, 304 si 317 - opinia Ministerului Justitiei, aceasta va fi publicata pe site-ul comisiei, iar incepand de saptamana viitoare vom invita la comisie intr-un format mult mai larg tot ce inseamna sistem…