Guvernul vrea sa aduca anul acesta inca 10.000 de noi angajati straini la munca in Romania

Ministerul Muncii propune cresterea la 30.000 a contingentului de lucratori straini pe piata fortei de munca din Romania in anul 2019, conform unui proiect de Hotarare publicat pe site-ul institutiei.



"Pentru anul 2019 se stabileste un contingent de 30.000 de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania", se mentioneaza in articolul unic al proiectului mentionat. Acesta va modifica Hotararea Guvernului nr. 34/2019 care stabilea la 20.000 contingentul de lucratori nou-admisi pe piata fortei de munca in anul 2019.



