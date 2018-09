Guvernul vrea hidrocentrală gigant la Teleorman, în inima unei arii protejate Guvernul a publicat un nou proiect de Strategie energetica a Romaniei pentru perioada 2018-2030 și in perspectiva pana in anul 2050, al treilea din 2016 incoace, care estimeaza necesarul total de investiții in sectorul energetic național in urmatorii 15 ani la minimum 15 miliarde de euro și in care cuprinde o lista de 4 proiecte de noi capacitați de producție considerate a fi de importanța strategica naționala, potrivit Profit.ro. Principala noutate este includerea pe aceasta lista a proiectului de construire a hidrocentralei Turnu Magurele – Nicopole (Bulgaria), cu putere instalata de 500 MW,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 26 de artisti plastici din Italia, Israel, Serbia, Moldova, Bulgaria si Romania participa la prestigioasa manifestare internationala de arte vizuale GorjFest. Manifestarea se afla anul acesta la cea de-a 29 editie si se va desfasura...

- Indiferent daca a fost vorba de "naționala" mare ori de juniori, Romania are amintiri groaznice din vecini in ultimul deceniu. Se-ntampla ceva cu echipele romanești cand trec Dunarea la Porțile de Fier in ultimii 10 ani. Serbia e o sperietoare pentru toate, chiar daca acolo ajung echipe de club, echipa…

- Presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR), Mohammad Murad, a declarat vineri, ca municipiul Constanta este singurul oras port din Europa cu "o economie atat de slaba", anuntand totodata ca va candida pentru functia de primar al localitatii la viitoarele alegeri. "Astazi, in Constanta,…

- Marja de rafinare pentru rafinaria Petrom dela Brazi a fost, in al doilea trimestru al acestui an, de 6,72 dolari pe baril, potrivit OMV. Marja de rafinare calculata de OMV pentru rafinariile din grup (nu este precizat daca este inclusa aici rafinaria din Romania sau este exclusa) a fost, in aceeasi…

- Robert Iamandi, judoka pregatit la CSS Focșani de sensei Dumitru Sandu Zisu, a caștigat, duminica, 8 iulie, titlul de campion balcanic la cadeți, 38 kg. Robert a repetat performanța din 2017 cand a urcat, de asemenea, pe prima treapta a podiumului de premiere și a primit medalia de aur cuvenita invingatorilor!…

- Conform unui comunicat transmis miercuri seara de Guvern, reuniunea a contribuit la consolidarea dialogului la nivel inalt in acest format si identificarea modalitatilor de cooperare in regiune. Dancila a subliniat ca, in contextul in care Romania se afla in linie dreapta a pregatirilor pentru…

- Liderii Romaniei, Bulgariei, Greciei și Serbiei vor participa, miercuri dupa-amiaza, la Salonic, la cea de-a patra ediție a summitului cvadrilateral a celor patru țari din Europa de Sud-Est, informeaza cotidianul Ekathimerini, conform Mediafax.Prim-miniștrii Viorica Dancila (Romania), Boiko…

- Ziua Internaționala a Dunarii, marcata la Orșova Arhiva Foto: Agerpres. Astazi este Ziua Internationala a Dunarii, care marcheaza semnarea, la 29 iunie 1994, a Conventiei privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a fluviului. Manifestari speciale au loc, astazi, în…