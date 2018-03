Guvernul vrea ca demersurile pentru achizitionarea imunoglobulinei sa intre in sarcina companiei Unifarm

Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, precizand ca actul normativ schimba fundamental acest mecanism de plata a contributiilor, scrie agerpres.ro.Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental…

- Guvernul va adopta in sedinta de joi proiectul de Ordonanta de Urgenta privind declaratia unica pentru plata contributiilor, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei de Guvern. "Astazi vom adopta Ordonanta prin care vom introduce noua reglementare de plata a impozitului pe venit, CAS…

- Ministerul Mediului are in dezbatere un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii 211 privind deseurile si a Legii 249 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje prin care primariile vor avea monopolul colectarii.

- Guvernul urmeaza sa aprobe o ordonanta de urgenta care vizeaza transferul unui teren catre Primaria Municipiului Bucuresti, teren pe care ar urma sa fie infiintat sptialul metropolitan Bucuresti-Ilfov.

- Primarul Capitalei Gabriela Firea a anuntat marti ca pana la sfarsitul lunii va intra in sedinta de Guvern o Ordonanta de Urgenta prin care sa fie transferat terenul Societatii Romane de Televiziune (SRTv) in administrarea municipalitatii, pentru construirea Spitalului Metropolitan."Dau o…

- „Am contactat de doua ori in 2017 Ministerul Sanatatii pentru a le oferi suportul producatorilor locali de a gasi solutii pentru a aduce medicamentele deficitare din SUA sau din India, unde exista mai multi producatori, cand cu crizele clonazepam (Rivotril) si imunoglobulina. Am contactat prin intermediul…

- Primariile au si in acest an posibilitatea sa imprumute bani de la Trezorerie pentru finalizarea proiectelor de investitii dar si pentru… plata salariilor. Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta care permite astfel de imprumuturi, in perioada 2018 – 2019, in limita sumei de 500 de…

- Guvernul a adoptat joi Ordonanța de Urgența ce prevede aplicarea obligatorie a marcii statului pe toate obiectele din metal prețios care vor fi comercializate in Romania, transmite Ministerul Economiei. Dupa intrarea in vigoare a acestui act normativ, toate obiectele din metal prețios vor avea aplicata…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de astazi, la propunerea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale. Conform actului normativ, se instituie…

- Guvernul a aprobat, joi, Ordonanta de Urgenta referitoare la masuri in domeniul sanatatii, astfel ca persoanele aflate in concediu medical vor beneficia de acelasi nivel al indemnizatiei aflat in plata pana la sfarsitul anului trecut, iar aceste masuri sunt tranzitorii pana la 30 iunie 2018, fiind…

- Guvernul are pe ordinea de zi proiectul de Ordonanta de Urgenta referitoare la concediile medicale, care cuprinde masuri pentru mentinerea drepturilor si indemnizatiilor asiguratilor din sistemul public de sanatate, a anuntat premierul Viorica Dancila, la ineceputul sedintei Executivului de joi. ...

- Guvernul ar urma sa adopte in sedinta de joi proiectul de ordonanta de urgenta privind reglementarea unor masuri in domeniul sanatatii care se refera la concediile medicale, inclusiv maternale. Executivul ar mai putea discuta un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii…

- Guvernul va adopta cel tarziu saptamana viitoare o Ordonanța de Urgența prin care unitatile administrativ teritoriale (UAT, nr) sa poata plati salariile, arieratele, sentintele si corectiile, acest lucru urmand sa se realizeze din excedentul bugetar. Anunțul a fost facut, la Senat, de catre vicepremierul…

- Guvernul pregatește o ordonanța de urgența prin care autoritațile locale vor putea folosi banii din excedentul bugetar pentru a acoperi cheltuieile salariale. Astfel, vor putea fi taiate fonduri de la investiții, in favoarea celor pentru plata salariilor. Vicepremierul Paul Stanescu a confirmat, luni,…

- Guvernul pregatește o ordonanța de urgența prin care le permite sa taie banii de investiții și sa-i foloseasca pentru plata salariilor. Anunțul a venit atat de la premierul Viorica Dancila, cat și de la ministrul Dezvoltarii regionale, Paul Stanescu, la Adunarea Generala a Asociatiei Comunelor din Romania.…

- Autoritatile lucreaza la comasarea a cinci formulare si se va merge pe estimarea veniturilor de catre persoanele care le vor depune, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, referindu-se la Declaratia 600. "S-a prorogat termenul până la 15 aprilie (termenul pentru…

- „Am luat decizia de a sesiza Avocatul Poporului in vederea atacarii la CCR a Ordonantei 3, care a fost data de Guvern pentru a carpi prostiile pe care le-au facut prin Ordonanta 72, Ordonanta 4, prin Ordonanta 60, prin Ordonanta 82", a declarat presedintele PNL, Ludovic Orban. PNL sustine…

- PNL va sesiza Avocatul Poporului pentru a ataca la Curtea Constitutionala (CCR) ordonanta de urgenta 3/2018 privind contractele part-time si impozitele angajatilor din IT si din cercetare. ”Am luat decizia de a sesiza Avocatul Poporului in vederea atacarii la CCR a OUG 3 care a fost data de Guvern…

- Alin Ignat, politicianul amendat de Garda Antifrauda a ANAF, critica in mod ipocrit reforma cu privire la contractele part-time Alin Ignat, patron de restaurant amendat de Garda Antifrauda și cosilier local PNL (PDL), nu rateaza niciun moment sa critice masurile fiscale legale, echitabile și corecte…

- Ministerul Justitiei da aviz pozitiv, dar cu rezerve, pentru Ordonanta de urgenta care ar corecta unele efecte ale "Revolutiei fiscale", informeaza Digi24.ro. Aceasta ar urma sa fie emisa de Guvern chiar in sedinta de astazi. Ministerul Justitiei spune ca ordonanta poate fi declarata neconstitutionala…

- In cadrul sedintei CES se cere aviz consultativ pe Ordonanta de Urgenta pe care Guvernul vrea s-o adopte joi, in cadrul sedintei de la ora 16.00, ca sa compenseze scaderile de venituri inregistrate in cazul IT-istilor, persoanelor cu dizabilitati, muncitorilor sezonieri si cercetatorilor. "Va…

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time, ale caror venituri sunt mai mici decat contributiile, scrie MEDIAFAX.Citeste si: Tensiune MAXIMA pentru Darius Valcov: Astazi isi va afla SENTINTA „Intrucat…

- „Întrucât în sectorul bugetar sunt angajati part-time pe ocupatii cum ar fi femei de serviciu, contabili, profesori etc., s-a luat decizia ca ministerele de resort sa încerce întregirea normei la 8 ore, sa constate daca vreunul dintre acesti angajati poate fi încadrat…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectul de Ordonața de Urgența prin care Guvernul va stabili ca salariile anumitor categorii de angajați nu vor scadea sub nivelul datei de 1 ianuarie 2018. Este vorba despre bugetarii care nu au norma intreaga, persoanele incadrate in grad de handicap grav sau accentuat,…

- Guvernul va suporta de la bugetul de stat contributiile datorate de patru categorii de angajati afectati de modificarile aduse Codului fiscal, dar numai daca angajatorul acestora majoreaza venitul salarial brut cu cel putin 20% fata de nivelul din luna decembrie 2017, potrivit unui proiect de Ordonanta…

- Trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat a facut ca mii de salarii ale bugetarilor sa scada. Marți, in cadrul unei conferințe de presa, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a atacat dur sindicatele și a precizat ca nu sunt scaderi salariale. Guvernul pregatește un proiect de Ordonanța…

- Ministrul Muncii a precizat ca Guvernul pregatește o ordonanța de urgența pentru angajații part-time de la stat care și-au vazut salariile diminuate iar in unele cazuri au fost obligați sa vina cu bani de casa pentru a plati contribuțiile sociale. Lia Olguța Vasilescu a declarat ca Guvernul pregatește…

- Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale personalului auxiliar din institutiile de stat, bugetari incadrati cu norme part-time, care, in prezent, trebuie sa plateasca taxe mai mai decat salariile nete pe care le incaseaza.

- Cosul de cumparaturi al romanilor s-ar putea scumpi considerabil, daca Guvernul va da o Ordonanta de Urgenta prin care sa platim cate 2 lei pentru ambalajul reutilizabil al fiecarui produs cumparat. “Operatorii economici care introduc pe piata nationala produse ambalate in ambalaje primare reutilizabile…

- Guvernul are in lucru o noua Ordonanta de Urgenta privind Declaratia 600, care va rezolva situatia asigurarilor de sanatate pentru contribuabilii care nu au depus declaratia, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat, luni, vicepremierul Viorel Stefan.

- Vicepremierul Viorel Stefan a declarat, astazi, in cadrul unei conferinte de presa ca Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta prin care sa explice intreg haosul creat in urma prorogarii termenului de depunere al Declaratiei 600."In legatura cu declaratia 600 si in legatura cu faptul ca…

- Vicepremierul Viorel Ștefan a anunțat în aceasta dimineața ca Guvernul va aproba în maximum doua saptamâni o noua Ordonanța de Urgența privind Declarația 600, în care se va specifica foarte clar ca niciun contribuabul

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a negat miercuri ca Guvernul ar intentiona sa adopte o ordonanta de urgenta referitoare la Codurile penal si de procedura penala, conform Agerpres."Cine spune? (...) Nu. Nici vorba, nu cred. E vorba de implementarea unei directive europene care se pare ca este obligatorie,…

- Guvernul a aprobat miercuri Ordonanta de Urgenta privind amânarea depunerii formularului 600 pâna pe 15 aprilie. Temernul limita privind depunerea Formularului 600 se va proroga pâna la 15 aprilie, iar plata contributiilor pentru cei care obtin venituri…

- Majoritatea cheltuielilor scolilor sunt facute din bugetele locale: transport, incalzire, reparatii. Doar banii de salarii vin de la inspectoratele școlare. Mii de norme didactice sunt amenintate cu disparitia. Dupa ce s-a vorbit despre majorarea salariilor profesorilor, acum se vorbeste…

- Formațiunea politica condusa de Calin Popescu Tariceanu se declara impotriva Declarației 600, introdusa de Guvernul PSD-ALDE prin Ordonanța de Urgența nr. 79 din 8 noiembrie 2017. Anunțul a fost facut, intr-o conferința de presa, la Slatina, de presedintele ALDE Olt, deputatul Mihai Nita.

- Anuntul a fost facut chiar de ministrul Educatiei, Liviu Pop, care sustine ca astfel se vor face economii. Guvernul a emis in decembrie Ordonanta de Urgenta nr. 90/2017 din 6 decembrie 2017 prin care scolile sunt obligate sa reduca cheltuielile, iar comasarea acestora se pare ca este una dintre masurile…

- Exista trei soluții la care au recurs platitorii de drepturi salariale, a declarat joi Corina Mindoiu, manager asistența contribuabili in cadrul firmei EY Romania, cu ocazia conferinței anuale de fiscalitate a acestei companii.Departamentele de resurse umane au trebuit sa gandeasca și implementeze…

- Guvernul a aprobat prin Ordonanța de Urgența acordarea unui nou ajutor social. Este vorba despre o indemnizație in valoare de 370 de lei lunar, care va fi acordata veteranilor și vaduvelor de razboi. Banii vor putea fi folosiți pentru acoperirea unei parți din costul chiriei, energiei termice și energiei…

- Guvernul a adoptat, in sedinta din 28 decembrie, o ordonanta de urgenta prin care a eliminat din lege interdictia cumularii pensiilor speciale cu pensiile din sistemul public, interdictie introdusa in lege tot de guvern, cu doar doua saptamani inainte, relateaza Digi 24. OUG 116/2017, publicata in monitorul…

- La loc comanda dupa doua saptamani! Guvernul a decis in 14 decembrie ca o persoana nu poate cumula pensia speciala cu cea din sistemul public. Asta ii afecta inclusiv pe parlamentari. La doua saptamani distanta, Guvernul s-a razgandit si a dat o alta ordonanta de urgenta, adica … la loc comanda. Pensiile…

- O parte dintre crescatori nu vor mai avea interdictie sa isi scoata animalele la pascut. Conform unor noi prevederi legale, pasunatul animalelor domestice va fi permis pe perioada intregului an crescatorilor care sunt proprietari sau detin cu orice titlu terenuri agricole ori au acordul scris al proprietarilor…

- Revoluția fiscala pe care Guvernul a adoptat-o prin Ordonanța de Urgența in noiembrie a intrat in vigoare in prima zi a lui 2018. Conține o serie de masuri, insa multe dintre ele sunt veh...

- In conformitate cu legislatia in domeniul ajutorului de stat, Guvernul a aprobat joi, prin Memorandum, declansarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentrun pentru intreprinderile cu angajati ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, conform art.…

- Guvernul ar putea amana cu sase luni, pentru 1 iulie, plata contributiilor, a TVA si a impozitului pe profit in contul unic de la Trezorierie, arata un proiect de Ordonanta de Urgenta, publicat in dezbatere de Ministerul Finantelor. ”Prin prezenta ordonanta de urgenta se reglementeaza prorogarea termenului…

