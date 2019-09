Stiri pe aceeasi tema

- Tariceanu precizeaza ca in sedinta Biroului Politic Central al ALDE din 3 septembrie s-a hotarat, "cu o majoritate covarsitoare", excluderea oricarui membru care accepta o desemnare din partea altui partid intr-o functie publica fara acordul organismelor statutare. "Prin urmare, persoanele…

- "Este o chestiune de procedura, de forma. Din punctul meu de vedere, Teodor Melescanu nu mai are cum sa fie membru ALDE. Nu sunt jurist, dar, conform deciziei, nu mai are cum sa fie membru ALDE", a declarat miercuri Toma Petcu, fost ministru al Energiei, la Parlament. Intrebat daca Teodor…

- „Vom merge saptamana viitoare in Parlament sa cerem votul pentru guvern. E prea mult spus un "vot de incredere pentru guvern". Este un vot de calibrare si validare pentru o noua varianta a Cabinetului. Daca nu trece, venim cu alta varianta pana convingem Parlamentul ca tara trebuie totusi sa fie…

- "Inca negocierile exista intre diferite grupuri, asteptam sa vedem ce se va intampla la Senat saptamana viitoare, marti va fi ales noul presedinte al Senatului si vedem daca componenta grupului ALDE se va modifica, va fi desfiintat sau se va infiinta alt grup (...) Ziua de marti va fi una interesanta.…

- 'Inca negocierile exista intre diferite grupuri, asteptam sa vedem ce se va intampla la Senat saptamana viitoare, marti va fi ales noul presedinte al Senatului si vedem daca componenta grupului ALDE se va modifica, va fi desfiintat sau se va infiinta alt grup (...) Ziua de marti va fi una interesanta.…

- Miniștrii ALDE au demisionat dupa ședința de guvern de marți, ca urmare a deciziei luate de partid privind ieșirea de la guvernare. Și-au depus demisia Gratiela Gavrilescu -ministrul Mediului, Viorel Ilie – ministrul pentru Relatia cu Parlamentul si Anton Anton – ministrul Energiei. Demisiile au fost…

- ”Daca va obține votul in Parlament, Iohannis va fi obligat sa voteze” a spus Traian Basescu, la Realitatea TV. In schimb, daca nu va fi obținut votul majoritații in Parlament, acest lucru nu va insemna caderea Guvernului, așa cum greșit afirma lideri din Opoziție in declarațiile publice. …

- ”In conformitate cu prevederile constitutionale, pentru ca premierul sa se duca la presedinte pentru remaniere in urma schimbarii compozitiei politice a Cabinetului, are nevoie de sprijinul Parlamentului. Dar nu exista nicio prevedere constitutionala care sa stipuleze in mod expres si clar, de asemenea,…