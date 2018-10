Stiri pe aceeasi tema

- "Ma bucur sa anunt ca luni se va lansa licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti - Brasov, in parteneriat public-privat, un proiect asteptat de mult timp si pentru care Guvernul a facut eforturi in ultimele luni. In termen de 30 de zile, investitori romani si straini pot depune ofertele, iar…

- Licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti Brasov, in parteneriat public privat, va fi lansata luni, a anuntat prim ministrul Viorica Dancila, scrie Agerpres.ro. Ma bucur sa anunt ca, luni, se va lansa licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti Brasov, in parteneriat public privat, un proiect…

- Licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti - Brasov, in parteneriat public-privat, va fi lansata luni, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila. "Ma bucur sa anunt ca, luni, se va lansa licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti - Brasov, in parteneriat public-privat, un proiect…

- Licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti - Brasov, in parteneriat public-privat, va fi lansata luni, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila. "Ma bucur sa anunt ca, luni, se va lansa licitatia pentru realizarea autostrazii Ploiesti - Brasov, in parteneriat public-privat, un proiect…

- PNL someaza Guvernul sa renunte la "decizia paguboasa" de a finanta autostrada Moldova prin parteneriat public-privat si sa depuna de urgenta solicitare catre Comisia Europeana pentru realizarea acestui...

- Guvernul a aprobat la sfarșitul lunii august un studiu de fundamentare pentru autostrada Ploiești - Brașov, pentru care se estimeaza ca lucrarile vor incepe in 2019 și vor dura numai 4 ani. Inginerii de la Asociația Pro Infrastructura, care analizeaza proiectele majore de infrastructura derulate in…

- In luna august vor incepe procedurile de atribuire si dialogul competitiv cu investitorii in vederea realizarii autostrazii Ploiesti – Comarnic – Brasov, a anuntat joi premierul Viorica Dancila, in deschiderea sedintei de Guvern. “Astazi se discuta, intr-o prima lectura, studiul de fundamentare pentru…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca se va discuta, intr-o prima lectura, despre realizarea autostrazii Ploiesti – Comarnic – Brasov, fiind primul proiect in parteneriat public-privat demarat in Romania. Dancila a spus ca in luna august vor incepe procedurile…