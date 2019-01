Stiri pe aceeasi tema

- ​Guvernul va discuta in ședința de miercuri un memorandum privind publicarea unui “volum editorial” privind activitatea guvernamentala din 2018. Practic, Guvernul vrea sa-și faca publicitate, insa pe bani publici. Fiecare minister va trimite Comisiei Nationale de Strategie si Prognoza, pana ...

- Darius Valcov, omul de baza a lui Liviu Dragnea și creierul din spatele programului de guvernare, a primit atribuții extine in cadrul Guvernului. Darius Valcov va face o analiza a indeplinirii Programului de...

- Darius Valcov, omul de baza a lui Liviu Dragnea și creierul din spatele programului de guvernare, a primit atribuții extine in cadrul Guvernului. Darius Valcov va face o analiza a indeplinirii Programului de...

- Premierul Viorica Dancila a ajuns la Parlament, acolo unde participa la o ședința in biroul lui Liviu Dragnea. Social - democrații discuta, astazi, despre remanierile din Guvernul Dancila, dar și despre strategia pe care o vor aplica daca președintele Klaus Iohannis va tergiversa numirea de noi miniștri…

- Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, a dat vina pe alte tari pentru lipsa lipsa autostrazilor din Romania. Procesul lui Liviu Dragnea a fost amanat pentru 14 ianuarie 2019. Citeste in continuare principalele titluri din presa de...

- Va spun sincer, am crezut ca, in ceasul al douasprezecelea, ministrul Teodorovici va suna alarma si va incerca sa-i trezeasca si pe colegii sai de Guvern, dar mai ales pe sefii sai, Viorica Dancila, Liviu Dragnea si Darius Valcov. M-am inselat. Eugen Teodorovici avea doua optiuni. Prima era…

- Paul Stanescu, unul dintre contestatarii lui Liviu Dragnea, care si-a pierdut sustinerea partidului pentru functia de ministru in Guvernul Dancila, a decis, luni, sa isi dea demisia din Executiv. El a dezvaluit, la Senat, care au fost motivele acestei demisii, precizand ca nu a fost pe lista de remaniere,…

- "Mai ticalosilor, avem 43,5 miliarde euro! Aflu din informatiile de la guvern ca in turneul sau in tarile arabe, dincolo de a-i invita pe seici sa are pamantul, sa mulga vaca si sa tunda oaia, Viorica i-a invitat pe seici sa puna banii pentru constructia de autostrazi in parteneriat public…