Stiri pe aceeasi tema

- Pincipala tema de discuție la ședința de luni a coaliției de guvernare PSD - ALDE a fost legata de masurile dispuse de premierul Viorica Dancila in urma tragediei petrecute la Caracal, potrivit unui comunicat de presa PSD.Lista deciziilor din coaliție: In cadrul intrevederii a fost amintita…

- Secretarul de stat a facut aceste declarații in calitate președinte al unui nou comitet interministerial, inființat in contextul scandalului de la Caracal. Intens dezbatut in ultimele zile, cazul fetelor disparute din Caracal, care au fost ucise de un criminal feroce, a scos din nou la iveala incapacitatea…

- Comitetul interministerial privind 112, condus de Raed Arafat Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat. Foto: Arhiva. În legatura cu tragedia de la Caracal, secretarul de stat Raed Arafat, seful departamentului pentru Situatii de Urgenta va face declaratii…

- Ministrul de interne Nicolae Moga se deplaseaza la Caracal, impreuna cu secretarul de stat Nucu Marin."Avand in vedere gravitatea situației de la Caracal, in urma discuțiilor cu prim-ministrul Viorica Dancila, ministrul afacerilor interne, Nicolae Moga, impreuna cu secretarul de stat Gheorghe…

- Invitata la Antena 3, premierul Viorica Dancila a discutat, printre altele, si situatia sectiei speciale a investigare a magistratilor. Aceasta a amintit de rezultatul referendumului pe justitie, spunand ca ”a inteles mesajul alegatorilor” in privinta ordonantelor de urgenta in domeniul justitiei.

- USR a transmis, marți, ca se opune unei ordonanțe de urgența care ar PNDL-iza finanțarile culturale prin inființarea unei mega-agenții 'de management' . Membrii USR cer premierului demiterea unui secretar general adjunct din Ministerul Culturii, relateaza Mediafax.Citește și: Bogdan Diaconu…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta actele normative aprobate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 14 mai 2019I. ORDONANȚE DE URGENȚA 1. ORDONANȚA DE URGENȚA privind acordarea unor facilitați fiscale și pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a…