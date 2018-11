Guvernul va impune un salariu minim de 3.000 de lei in constructii. Cadrele didactice vor avea 14 salarii pe an si alte prime si beneficii

Stiri pe aceeasi tema

- Domeniul constructiilor va fi declarat "prioritar si de importanta nationala" pentru economia romaneasca, a anuntat, joi, prim-ministrul Viorica Dancila, precizand ca, pentru acest sector, va fi stabilit "un salariu minim brut lunar de 3.000 de lei". La începutul şedinţei…

- Guvernul are in vedere cresterea sumelor destinate finantarii Educatiei cu cel putin 15% anual fata de bugetul anului precedent, astfel incat sa se ajunga la cel putin 6% din PIB, a declarat, joi, prim-ministrul Viorica Dancila. La inceputul sedintei solemne de Guvern de la Alba Iulia, premierul a anuntat…

- Surse ale „Ziarului de Iasi" din randul sindicatelor din Educatie confirma ca Acordul care prevede acordarea a doua salarii minime in plus pentru profesori in anul 2019, dar si a altor drepturi salariale, majorarea cu 15- a bugetului educatiei in fiecare an pana se ajunge la 6- din PIB, dar si acordarea…

- Guvernul Romaniei a confirmat marti, 27 noiembrie, organizarea la Alba Iulia a unei sedinte solemne de Guvern. Reuniunea membrilor Guvernului va avea loc joi, 29 noiembrie, cu 2 zile inainte de sarbatoarea Centenarului.

- Guvernul Romaniei vrea sa devanseze cu doua luni cresterea salariului minim si sa introduca trei salarii minime diferentiate in functie de studii si de vechime. Patronatele si sindicatele sunt...