- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, s-a intalnit marti, 3 aprilie a.c., la Palatul Cotroceni, cu Viorica Dancila, prim-ministru, si cu Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii si Justitiei Sociale. Intalnirea a avut loc la solicitarea Presedintelui Klaus Iohannis de a discuta, la finalul primului trimestru,…

- Primarul interimar al capitalei, Silvia Radu, iși propune sa organizeze in aceasta saptamana o ședința comuna cu membrii Executivului. Potrivit șefei de la Primaria Chișinau pe ordinea de zi ar urma sa fie un singur subiect: asigurarea securitații cetațenilor.

- O sa avem un noua Comisie care sa ne duca spre euro. Foarte bine! Au fost voci care sugerau ca la ce ne mai trebuie inca o Comisie, cata vreme exista una in cadrul Bancii Naționale? Alte vociziceau ca e bine ca avem o noua comisie formata și din reprezentanți ai Academiei și ai Guvernului, dar ca treaba…

- Guvernul Romaniei se alatura si in acest an institutiilor publice si organizatiilor din tara si din intreaga lume care marcheaza actiunea „Ora Pamantului", lumina in Palatul Victoria urmand sa fie stinsa, sambata, in intervalul orar 20.30 - 21.30.Acestui demers al Executivului i se alatura…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la Bruxelles, ca daca toate comitiile si comitetele pentru aderarea la Euro se aduna intr-un forum serios si se iau masuri concrete, se poate viza aderarea in 2024. El a subliniat ca pentru acest lucru e nevoie de o vointa politica guvernamentala.…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi, ca spitalul Metropolitan va fi construit intr-un interval de timp decent, in trei ani de emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, si nu in 20 de ani. "La nici 24 de ore de cand am aflat, cu mare bucurie, ca Guvernul Romaniei ne-a…

- Guvernul a adoptat in sedinta de miercuri o Ordonanta de ugenta privind constituirea Comisiei Nationale de fundamentare a planului national de adoptare a monedei euro, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. Potrivit deciziei, comisia va fi condusa de doi co-presedinti –…

- Printre aspectele ce urmeaza sa fie avute in vedere de catre Viorica Dancila si ministrii Cabinetului sau, in cadrul sedintei de joi a Guvernului, se numara si adoptarea de catre Romania a monedei unice europene. Aceste discutii despre trecere la moneda euro – la care Dancila a facut referire, la inceputul…

- CEC Bank anunta ca incepand de vineri, 16 martie, ora 20.00 si pana duminica, 18 martie, ora 21.00, va derula operatiuni de modernizare a sistemelor informatice, interval in care nu vor fi disponibile serviciile de Internet Banking si Mobile Banking. „CEC Bank deruleaza operatiuni de modernizare…

- Actul normativ referitor la declaratia unica se afla pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de joi, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Astăzi vom avea pe ordinea de zi actul normativ referitor la declaraţia unică. (...) Vom adopta ordonanţa prin care vom introduce noua reglementare…

- Programul protestelor SANITAS ramane, deocamdata, neschimbat Presedintele Sanitas, Leonard Barascu, a declarat marti, dupa intalnirea cu ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, ca programul anuntat al protestelor ramane valabil deocamdata. "Programul ramâne program. Asa cum a spus si doamna…

- Teodor Melescanu a subliniat ca exista o diferenta intre pozitia presedintelui moldovean Igor Dodon si cea a Executivului si legislativului de la Chisinau care apreciaza sprijinul acordat de Romania Republicii Moldova. "Din punctul meu de vedere, declaratiile privind unirea pe care le-au adoptat…

- Din punctul meu de vedere, declaratiile privind unirea pe care le-au adoptat mai multe municipalitati sau conduceri de comune sunt, de fapt, expresia dorintei de a fi mult mai aproape de Romania. Ele nu au valoare juridica, sunt expresia unei dorinte pe care o intelegem si pe care o respectam. (…)…

- Guvernul Romaniei a inițiat zilele trecute, un proiect de ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea unor prevederi din Legea nr. 232/2016 privind industriei naționala de aparare, obiectiv important pentru revigorarea acestui sector strategic cuprins in Programul de guvernare 2018 – 2020.…

- Presedintele slovac, Andrej Kiska, a cerut, duminica, o remaniere profunda a guvernului sau alegeri anticipate, ca urmare a asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, o propunere imediat respinsa de premierul Robert Fico, transmite AFP. Intr-o declaratie televizata, seful statului a sugerat…

- Pe agenda oficialului de la Bruxelles au fost programate intalniri cu președinții celor doua camere ale Parlamentului, cu președintele Klaus Iohannis, cu membrii Comisiei pentru legile justiției din Parlament și cu premierul Viorica Dancila. Șeful Senatului Calin Popescu Tariceanu și președintele…

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta privind regimul metalelor pretioase, care prevede aplicarea obligatorie a marcii statului pe toate obiectele din metal pretios care vor fi comercializate in Romania, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. 'In sedinta de Guvern de astazi…

- Germania a declarat ca hackerii rusi care au atacat reteaua guvernamentala de calculatoare au fost retinuti si ca o investigatie se afla in desfasurare, informeaza Reuters. Hackkerii au atacat ministerul Apararii si ministerul Afacerilor Externe, dar si retelele informatice de la Cancelaria germana…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca este multumit de activitatea Guvernului, mentionand ca premierul Viorica Dancila face evaluarea ministrilor lunar, iar periodic o prezinta coalitiei si numai daca sunt cazuri speciale se discuta in conducerea partidului. "Din cate stiu eu, doamna prim-ministru…

- Din Fondul de interventie al Guvernului vor fi alocate aproximativ 6 milioane de lei pentru lichidarea urmarilor calamitatilor naturale. Potrivit unei decizii a Executivului aprobate in sedinta de joi, 22 februarie, resursele vor fi utilizate pentru reparatia unei gradinite din raionul Ungheni, a unei…

- Aflata pentru prima oara la Bruxelles, de la preluarea prerogativelor de prim-ministru, Viorica Dancila continua seria intrevederilor cu inaltii oficiali europeni. De aceasta data, sefa Executivului urmeaza sa aiba o intrevedere cu presedintele luxemburghez al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, marti, ca Romania doreste sa isi completeze escadrila de avioane F-16 cu inca patru aeronave, existand si o proiectie pentru achizitionarea a inca 36 de astfel de aeronave. "Deocamdata este o discutie pe care o avem cu Fortele Aeriene Romane. Noi…

- Coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila din cadrul Guvernului, consilierul de stat Laszlo Borbely, a prezidat, marti, seminarul regional "Impreuna pentru dezvoltarea durabila", eveniment desfasurat la Calarasi la care au participat reprezentantii institutiilor publice locale si a societatii…

- Premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit biroului de presa al Executivului. „Intalnirea cu ambasadorul SUA este prima dintr-o serie de intrevederi pe care doamna prim-ministru le va avea cu reprezentantii misiunilor diplomatice…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a organizat astazi, 1.02.2018, conferinta de presa cu tema: Nemultumiri majore in Educatie: reduceri de posturi si salarii de mizerie. Angajatii din invatamant se pregatesc de proteste! Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a dat Guvernului un ultimatum…

- Sindicatele din Educație amenința din nou cu proteste. Liderii sindicali se plang de salariile mizere din sistem dar și de reducerile de posturi. Guvernul a primit un ultimatum de doua saptamani pentru gasirea unor soluții. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a dat Guvernului un ultimatum…

- Decretul privind numirea Guvernului condus de Viorica Dancila a fost publicat, luni, in Monitorul Oficial.Presedintele Klaus Iohannis a semnat luni acest decret. Tot luni, membrii Executivului condus de Viorica Dancila au primit votul de investitura in plenul reunit al Parlamentului.…

- Parlamentul s-a reunit, luni, pentru investirea Cabinetului condus de Viorica Dancila, la sedinta fiind prezenti 352 de parlamentari. Premierul desemnat Viorica Dăncilă va prezenta programul de guvernare şi lista Executivului. După dezbateri va urma votul asupra cererii…

- Premierul Pavel Filip a declarat ca, indiferent cine a fost in fruntea Guvernului de la Bucuresti, relatiile moldo-romane mereu au fost bune. In acest context, seful Executivului si-a exprimat speranta ca noul prim-ministru desemnat al Romaniei, Viorica Dancila, va efectua prima sa vizita oficiala peste…

- Spor de pana la 35% pentru angajații din ministerele Dezvoltarii Regionale și Agriculturii care se ocupa cu atragerea de fonduri europene, aprobat in Guvern. Potrivit hotararii de Guvern, de aceste prevederi vor beneficia și serviciile suport din cadrul Ministerului Agriculturii, care ajuta la implementarea…

- Reușitele obținute de Guvernul Filip in acești doi ani de la investire sunt raspunsurile la atacurile și criticile opoziției care blocheze acticitatea Executivului și sa instaureze haosul in țara.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis parlamentului o cerere de reexaminare a legii prin care Monitorul Oficial a trecut de sub autoritatea Guvernului sub cea a Camerei Deputatilor, proiect adoptat in parlament pe 22 decembrie, in ultima zi a sesiunii parlamentare. Proiectul prevede astfel: „Procedura…

- Președintele Iohannis retrimite Parlamentului legea care trecea Monitorul Oficial in subordinea Camerei Deputaților. Proiectul de lege a fost adoptat la sfarșitul sesiunii parlamentare, in luna decembrie, de Camera Deputaților, for decizional, deși la Senat fusese respins, și avea și aviz negativ din…

- RomaniaTV.net va transmite in direct declaratia presedintelui. Premierul demisionar Mihai Tudose vrea sa ii inmaneze personal demisia sa presedintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Prim-ministrul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la…

- Adresa oficiala privind demisia premierului Mihai Tudose va ajunge marti la Administratia Prezidentiala, a informat luni seara Guvernul intr-un comunicat. "Premierul Mihai Tudose şi-a înaintat în această seară demisia din funcţie, urmând ca, potrivit legii de organizare…

- Premierul Mihai Tudose si-a inaintat, luni seara, demisia din functie, urmand ca o adresa oficiala sa fie trimisa marti Administratiei Prezidentiale, se arata intr-un comunicat de presa. ”Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare…

- Liviu Dragnea a facut declarații la sediul PSD, dupa ședința CEx in care partidul a votat retragerea sprijinului pentru premierul Mihai Tudose. Urmariți mai jos declarațiile lui Liviu Dragnea: „La inceputul ședinței, Tudose a spus ca daca CEx decide, va demisiona. Maine la ora 11, colegii vor reveni…

- Lucian Șova, ministrul Comunicațiilor este un susținator al inițiativei de convocare a CEx-ului, iar vizavi de inițiativa de restructurare a lui Tudose, ministrul se poziționeaza impotriva. `„Susțin convocarea de urgența a CEx, iar cel mai bine ar trebui sa fie luni (15 ianuarie 2018 – n.n)”,…

- Parlamentarii PSD de Timiș cred ca Guvernul Tudose ar trebui sa-și vada de guvernare, dar spun ca vor respecta decizia CEX. ”Din punctul meu de vedere, guvernul ar trebui sa-și continue activitatea. Susțin guvernul actual, bineințeles ca va trebui sa respectam decizia CEX, dar parerea mea este ca guvernul…

- Fostul premier și fost președinte al PSD Victor Ponta a declarat, duminica, despre Comitetul Executiv Național al partidului de luni, ca este vorba despre o miza mare. ”Luni se va face o alegere: „ori Carmen Dan pleaca de la MAI și Mihai Tudose ramane premier, ori Carmen Dan ramane la MAI și atunci…

- Biroul Executiv al Organizației Municipale Iași a Partidului Social Democrat și-a anunțat, duminica, susținerea fața de Guvernul Mihai Tudose. Filiala condusa de primarul Mihai Chirica arata ca o eventuala inlocuire a Primului Ministru constituie un risc uriaș pentru succesul Programului de Guvernare…

- Senatorul Adrian Tutuianu, presedintele PSD Dambovita, avertizeaza, intr-o postare pe Facebook, conducerea PSD, ca o noua schimbare de Guvern „ar fi sinucidere politica” pentru social-democrati si se declara „ingrijorat” cu privire la evolutiile interne din partid. Ne aflam intr-un moment de rascruce,…

- Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, se afla, la ora transmiterii stirii, la sediul Guvernului, unde a mers sa ii prezinte premierului Mihai Tudose raportul solicitat de seful Executivului in legatura cu cazul politistului pedofil.

- Surse din partid au afirmat pentru Money.ro ca Liviu Dragnea intenționeaza sa-l atraga de partea sa pe șeful CJ Vrancea și liderul filialei PSD Vrancea, Marian Oprișan, acesta fiind unul dintre cei care au susținut modificarile pe care premierul Tudose le-a propus de-a lungul vremii și cu care Dragnea…

- 'La sfarsitul intalnirii de ieri a social-democratilor, presedintele PSD, Liviu Dragnea a anuntat ca in perioada 29-31 ianuarie Comitetul Executiv National se va intruni, din nou, la Iasi. Vor fi discutate aspecte ce tin de guvernarea Romanei si de viitoarea structura a Guvernului. Totodata, vor…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan a declarat, luni, inainte de ședința Comitetului Executiv Național, ca este nevoie de o restructurare totala a administrației centrale și implicit a Guvernului. ”Eu am niște probleme guvernamentale la nivelul județului Vrancea, și de aceea am mers la Palatul Victoria”,…