- Guvernul a adoptat joi o ordonanta de urgenta privind implementarea programului guvernamental ''gROwth-Contul individual de economii Junior Centenar''. Mai exact, Guvernul va deschide automat, la Trezorerie, conturi de economii sub forma de depozit pentru toti copiii cu varsta sub 18 ani, urmand ca,…

- "Instituim astazi un mecanism de economisire pentru copii - Contul de economii Junior Centenar - care sa faciliteze accesul la educatie si sa acopere lipsa de venituri. Toti copiii din Romania vor fi inclusi, pana la varsta de 18 ani, intr-un mecanism activ de economisire. Concret, statul va deschide…

- Guvernul a luat initiativa de a adopta un proiect de ordonanta pentru infiintarea unui program guvernamental denumit “gROwth – Contul individual de economii Junior”. Prin acest program se urmareste stimularea financiara a copiilor cu varsta de pana la 18 ani pentru a-si deschide conturi de economii,…

- Guvernul va deschide automat, la Trezorerie, conturi de economii pentru toti tinerii romani cu varsta sub 18 ani, urmand ca, daca parintii depun minimum 1.200 de lei intr-un an, statul sa acorde o prima de 600 de lei, conform planului pregatit la nivel guvernamental. Veniturile din dobanda, de 3- pe…

