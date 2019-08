Stiri pe aceeasi tema

- Problema interimarilor a fost ridicata in ședința Comitetului Executiv, iar Viorica Dancila a afirmat ca va merge la Curtea Constituționnala pentru a fi rezolvata situația, in cazul in care șeful statului va respinge interimarii propuși de PSD, conform Mediafax. Președintele Klaus Iohannis…

- Viorica Dancila i-ar fi anuntat pe social-democrati ca, luni, va depune o plangere penala impotriva lui Klaus Iohannis, dupa ce președintele a afirmat ca Guvernul este „corupt", conform Realitatea TV. Subiectul a fost discutat in ședința Comitetului executiv de la malul marii. Mai mult, daca…

- Guvernul depune plangere penala impotriva lui Iohannis. Anuntul a fost facut de premierul Viorica Dancila, in Comitetetul executiv al PSD. Ea a precizat si motivul: seful statului a declarat ca Executivul este corupt. In plus, Dancila spune ca va sesiza CCR daca presedintele refuza numirea interimarilor.…

- "Aprobam astazi un pachet legislativ (...) Cream cadrul legal pentru implementarea rapida a sistemului AML (Advanced Mobile Localisation/ Localizare Mobila Avansata) a celor care apeleaza Serviciul unic 112. Tot pentru o mai buna localizare, este necesara identificarea apelantului prin asocierea numarului…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri legea de aprobare a OUG 104/2018 privind implementarea programului guvernamental "gROwth - Contul individual de economii Junior Centenar".Legea are ca obiect legiferarea unui tip special de cont de investitii - Contul individual de economii…

- Presedintele Partidului Social Democrat PSD , premierul Viorica Dancila, a anuntat, vineri, ca nici Guvernul, nici formatiunea politica pe care o conduce nu sustin initiativa legislativa prin care se impune obligatia copiilor de a si intretine parintii, conform Agerpres.roDancila a declarat, intr o…

- Astazi ar trebui sa aflam daca președintele Klaus Iohannis accepta sau nu propunerile facute de prim-ministrul Viorica Dancila pentru posturile de miniștri ai Justiției, Fondurilor Europene și pentru Romanii de Pretutindeni.

- Presedintele Klaus Iohannis a laudat, marti, rolul jucat de societatea civila in rezultatul referendumului pentru justitie si al alegerilor pentru Parlamentul European si a cerut cetatenilor sa fie in continuare vigilenti si sa se implice, astfel incat politicienii sa nu indrazneasca sa le ignore votul.…