- Ministerul Muncii a venit cu un punct de vedere în aceasta deimineața vizavi de votul de joi din Parlament cu privire la marirerea alocațiilor copiilor. Asta pentru ca este nevoie de modificarea Legii 61/2003. Astfel, în funcție de votul de vineri pe Legea bugetului, Guvernul va trebui sa…

- Guvernul a aprobat recent proiectul de buget pentru 2019. Este anul in care partidele primesc un buget record pentru finanțare: aproximativ 100 de MILIOANE DE EURO. Este o suma de pana la 30 de ...

- Executivul se va intruni miercuri, de la ora 14:00 in sedinta pentru a dezbate si adopta mai multe proiecte de hotarare. Pe ordinea de zi transmisa nu se afla insa proiectul bugetului de stat, dar nici ordonanta de urgenta anuntata de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privind completurile de cinci…

- Liderul USR, Dan Barna, a anuntat ca partidul va depune, luni, la Parlament, o initiativa de abrogare a Legii recursului compensatoriu. Reactia vine ca urmare a unei crime care a avut loc sambata seara, la Medias."Guvernul ar trebui sa vina cu OUG de abrogare, dar nu credem ca se va intampla,…

- Referindu-se la ”taxa pe lacomie”, Kelemen Hunor a spus ca nu crede ca va rezista in Parlament. Liderul UDMR a zis ca nu se poate anunța așa ceva pe final de an pentru ca firmele nu pot sa-și faca planuri. Ordonanța de Urgența nr. 114/2018 a fost publicata, la finalul anului, in Monitorul…

- Conform ordonantei, veniturile din drepturile de proprietate intelectuala vor fi incluse in categoria sumelor ce se iau in consideratie la stabilirea indemnizatiei pentru cresterea copiilor, preciza purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, dupa adoptarea actului normativ. "La propunerea…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi la Bruxelles, referitor la anuntul privind o Ordonanta de Urgenta pentru modificarea codurilor penale, ca "Guvernul nu poate legifera prin OUG pe o speta care e in procedura uzuala in Parlament".