- Guvernul va ataca in contencios administrativ decretul presedintelui Klaus Iohannis prin care a prelungit cu un an mandatul sefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, au precizat pentru MEDIAFAX surse guvernamentale.

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, este de parere ca decretul presedintelui Klaus Iohannis privind prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii este ilegal. El a...

- Ministrul Apararii, Gabriel Les, este de parere ca decretul presedintelui Klaus Iohannis privind prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii este ilegal. El a declarat, vineri, pentru AGERPRES, ca, in contextul in care Romania detine Presedintia…

- Eurodeputatul PSD Ioan Mircea Pascu sustine ca generalul Nicolae CIuca ar fi vrut sa preia sefia PNL. Drept urmare, presedintele Klaus Iohannis le-a inurcat socotelile liberalilior prelungind mandatul generalului Ciuca in fruntea Statului Major. In realitate, Nicolae Ciuca este unul dintre cei mai apreciati…

- Monitorul Oficial a publicat, sambata, decretul semnat de presedintele Klaus Iohannis privind prelungirea, cu un an, a mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii (SMAp). Seful statului avertiza, vineri, intr-un comunicat de presa, ca intarzierea publicarii acestui decret…

- "El (n.r. - Ludovic Orban) nu a facut decat sa cante in struna presedintelui. (...) Puteau sa verifice respectivii functionari alte decrete sau alte acte care au fost trimise de Presedintie, in cat timp apareau. Deci la ore pana la zile apar in MO. Cu siguranta ca si acest decret, ca si celelalte…

- Decretul de prelungire a mandatului sefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, va fi publicat in Monitorul Oficial „in aceasta noapte sau maine dimineata”, a declarat vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache. „El (Ludovic Orban-n.r.) nu a facut decat sa cante in struna…

- Klaus Iohannis nu este de acord cu numirea lu Dumitru Scarlat la șefia Statului Major al Apararii, potrivit Digi 24.La ora transmiterii știrii are loc ședința CSAT convocata de președinte, cu scopul de a analiza solicitarile ministrului Apararii referitoare la ocuparea unor posturi in conducerea…