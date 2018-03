Guvernul va aproba un proiect de OUG pentru evitarea dezangajarii fondurilor europene: Vor putea fi incheiate contracte de finantare cu o valoare mai mare decat prevedeau alocarile initiale

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta printr-o ordonanta de urgenta masuri pentru evitarea dezangajarii fondurilor europene, astfel incat vor putea fi incheiate contracte de finantare cu o valoare mai mare decat prevedeau alocarile initiale din programele operationale, a declarat premierul Viorica Dancila. "Astazi vom…

- "Vom adopta astazi (n.r. joi, 15 martie) o noua masura pentru creșterea gradului de absorbție a fondurilor europene. In acest sens, se modifica și se completeaza ordonața de urgența 40/2015, privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada 2014-2020", a declarat premierul Romaniei…

- De la demararea PNDR 2014-2020 și pana in prezent, AFIR a incheiat peste 2.100 de contracte de finanțare care au ca obiect investiții apicole. Cele mai multe investiții apicole au fost finanțate prin intermediul submasurii 6.3 (Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici), pentru care AFIR a semnat 1.502…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat marti, la telefon, cu omologul sau bulgar, Boiko Borisov, la initiativa acestuia, printre temele abordate numarandu-se organizarea unei sedinte comune de Guvern si cresterea interconectivitatii rutiere intre Romania si Bulgaria. Potrivit unui comunicat al…

- Indicele BET, care urmareste cele mai tranzactionate 13 actiuni de la Bucuresti, a crescut cu 9% in primele doua luni din 2018 si a marcat cel mai ridicat ritm de crestere din randul burselor europene, potrivit calculelor ZF pe baza datelor Bloomberg. Spre comparatie locul doi a fost ocupat de bursa…

- Guvernul si autoritatile locale, impreuna, se vor pune de acord asupra solutiilor concrete pentru atragerea finantarilor europene, a afirmat, vineri, prim-ministrul Viorica Dancila, la o intalnire de lucru cu primarii municipiilor resedinta de judet, reprezentantii Autoritatii de Management a Programului…

- Prezent vineri la București, la Palatul Victoria, primarul Ion Lungu, a atras atenția premierului Romaniei, Viorica Dancila, asupra unor probleme cu care se confrunta municipalitatea suceveana atat in privința absorbției de fonduri europene – care era și tema discuției, cat și a ...

- Guvernul va acorda o importanta speciala dezvoltarii regionale si locale, a afirmat, joi, premierul Viorica Dancila. "Guvernul va acorda o importanta speciala dezvoltarii regionale si locale. (...) Consider ca dezvoltarea locala este pilonul cel mai solid al dezvoltarii Romaniei. In ultimele doua saptamani,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, la inceputul sedintei Guvernului, ca va infiinta un comitet interministerial pentru simplificarea administrativa, eficientizarea si cresterea absorbtiei si impactului utilizarii fondurilor structurale si de investitii europene.Citeste si: ULTIMA ORA…

- Statul roman vrea sa restituie integral donatiile facute pentru „Cumintenia Pamantului” pana pe 31 decembrie 2018, iar proiectul de hotarare semnat de prim-ministrul Viorica Dancila se afla in dezbatere publica pana pe 10 martie, potrivit site-ului cultura.ro.Sumele de bani colectate potrivit…

- Liderii europeni, reuniti vineri la un summit informal la care discuta despre bugetul UE post-Brexit, sunt divizati in privinta ideii de introducere a unor noi conditii pentru accesarea fondurilor europene, cum ar fi acceptarea redistribuirii migrantilor sau situatia statului de drept, relateaza…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca actuala lege a achizitiilor publice ingreuneaza "ingrozitor" absorbtia de fonduri europene si a precizat ca tara noastra are un isotric bun in absorbtia fondurilor si "nu este o tara care sa se fi remarcat negativ din fericire in utilizarea…

- Gradul de absorbtie a fondurilor europene nu este satisfacator, fiind chiar risc de pierdere a unei sume de 800 milioane euro pe Programul Operational Regional (POR), a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, la Adunarea Generala a Uniunii Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), si a facut un apel…

- Intrebat in conferinta de presa de la finalul intrevederii care au fost concret discutiile cu premierul Viorica Dancila in ceea ce priveste Justitia si statul de drept din Romania si care au fost asigurarile din partea prim-ministrului roman ca nu vor exista derapaje tocmai pentru ca MCV sa fie ridicat…

- Premierul Viorica Dancila a discutat ieri, la Bruxelles, cu comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu. In atentie s-a aflat, in principal, problema absorbtiei intarziate a fondurilor europene. Este un subiect despre care comisarul Corina Cretu a vorbit si aseara la Radio Romania. Ea…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, s-a intalnit marti, la Bruxelles, cu premierul Viorica Dancila, intrevederea avand loc in contextul discutiilor aprofundate dintre CE si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei si de evitare a dezangajarii de fonduri…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, s-a intalnit marti, la Bruxelles, cu premierul Viorica Dancila, intrevederea avand loc in contextul discutiilor aprofundate dintre CE si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei si de evitare a dezangajarii de fonduri…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a primit marți, 20 februarie, la Bruxelles, vizita prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila. Intalnirea s-a incadrat in contextul discutiilor aprofundate dintre Comisie si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei…

- Averea noului premier PSD, Viorica Dancila, a crescut de la ultima declaratie oficiala cu peste 12.000 de euro. Potrivit ultimului document postat pe site-ul Guvernului saptamâna trecuta, primul ministru are în conturi o suma cumulata de peste 120.

- In 2018, cel mai relevant indicator de performanta economica trebuie sa fie gradul de realizare a investitiilor, pentru a transforma cresterea economica in bunastare, infrastructura moderna, administratie performanta si servicii publice de calitate pentru toti, considera AmCham Romania. …

- Declaratia pe care a facut-o seara trecuta, la TV, sefa Guvernului a facut ca reprezentantii Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii sa se sesizeze din oficiu. Mai mult, oficialii CNCD au anuntat deja ca o asteapta pe Viorica Dancila cu explicatii saptamana viitoare, marti. La fel cum,…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 15 februarie 2018I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru realizarea “Capabilitații de sprijin de foc indirect” aferenta programului de inzestrare “Sistem Lansator Multiplu…

- Dupa ce ambasadorul american in Romania a fost prezent, luni dimineata, la Palatul Victoria, pentru o prima intrevedere cu Viorica Dancila, de la momentul instalarii acesteia in fruntea Executivului, premierul a punctat cateva aspecte abordate in cadrul intalnirii de la sediul Guvernului, intre ele…

- Aina Gorghiu a comentat in emisiunea „News Magazine” și cazul condamnarii lui Darius Valcov. Sentatoarea PNL considera ca acesta reprezinta o vulnerabilitate pentru Guvernul Dancila și crede ca premierul trebuie sa ia masuri. „E cel mai simplu cand problema nu-ți convine o muți la Guvern.…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a afirmat joi ca nu este mandatat sa ofere vreun comentariu in ceea ce priveste situatia consilierului de stat Darius Valcov, adaugand ca, in cazul care Executivul va avea ceva de comunicat pe acest subiect, o va face cu siguranta. "Nu sunt mandatat sa…

- Noi impuneri din partea Guvernului anuntate de premierul Viorica Dancila. Aceasta a anuntat ca politistii vor avea noi instrumente legale pentru a preveni violenta domestica.Vezi și: Sfatul celebrului bucatar Gordon Ramsay: Ce sa NU comanzi niciodata intr-un restaurant "Avem de rezolvat…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) anunta, joi, ca a inaintat premierului Viorica Dancila, precum si ministrului Educatiei, Valentin Popa, ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, memorii prin care sunt semnalate problemele grave din…

- Gica Popescu ramane consilier de stat pentru Euro 2020. L-a adus Mihai Tudose, dar continua cu Viorica Dancila. Viorica Dancila s-a intalnit cu fostul international si acesta ramane consilier de stat al premierului pentru EURO 2020. La solicitarea Gazetei Sporturilor , pentru clarificarea situatiei…

- Viceprim ministrul Paul Stanescu, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, a semnat, astazi, protocolul de predare a domeniului "fonduri europene" catre noul ministru al fondurilor europene, Rovana Plumb. Cu aceasta ocazie, viceprim ministrul Stanescu a apreciat ca finantarile europene…

- Președintele PSD Liviu Dragnea sugereaza ca intrarea lui Darius Valcov in Guvern ca și consilier de stat al premierului Viorica Dancila nu este o noutate deoarece el a fost ”la Guvern tot timpul”. ”A lucrat la Guvern tot timpul si a sprijinit cele doua guverne si sprijina in continuare. Este un om de…

- Guvernul condus de Viorica Dancila a aprobat miercuri Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana pe 15 aprilie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, potrivit noului ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici.

- Consiliul Județean Dambovița a semnat astazi, 30 ianuarie 2018, ultimele doua contracte de finanțare pentru obiectivele de investiții din totalul celor 21 aprobate pentru județul Dambovița in cadrul celei de-a doua etape a Programului Național de Dezvoltare Locala (PNDL), finanțate de Ministerul Dezvoltarii…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a discutat astazi, la Palatul Victoria, cu comisarul european pentru politici regionale, Corina Crețu, despre obiectivele Guvernului pentru perioada urmatoare, in scopul creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene. La intrevedere au participat, de asemenea, vicepremierul…

- „Am discutat despre proiectele aflate in lucru și, evident, despre problemele și riscurile cu care Romania se confrunta. Dupa cum am mai spus Romania a facut progrese anul trecut, mai ales in ultimele luni, dupa ce au fost acreditate autoritațile de management și control a fondurilor europene. S-au…

- Fiul lui Liviu Dragnea este menționat in rechizitoriul trimis de procurorii DNA la instanța in dosarul in care compania Tel Drum și administratorii sai sunt acuzați de fraudarea fondurilor europene. Valentin Ștefan Dragnea este menționat ca proprietarul unor firme fața de care s-a disjuns un nou…

- Plenul comun al Parlamentului a votat cu 282 de voturi pentru, 136 impotriva și o abținere investirea Guvernului condus de primul-ministru Viorica Dancila. A fost o larga majoritate care a susținut acest nou Executiv al majoritații parlamentare PSD-ALDE, fapt ce confirma continuitatea programului de…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, luni, in plenul Parlamentului, ca nu va introduce in mandatul sau nicio taxa noua, iar in aceasta saptamana se va renunta la formularul 600. „Am in vedere maxim 50 de taxe, cu aplicare generala, si asta cat mai curand posibil”, a mai spus premierul desemnat.…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost intrebat, duminica, ce parere are despre atitudinea critica a lui Kelemen Hunor care a afirmat ca programul de guvernare pare a fi scris "la Ministerul Agriculturii, intre doua beri" si a spus ca " e foarte bine sa fie critic". "E foarte bine sa fie critic.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, susține ca Viorica Dancila risca sa aiba soarta lui Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, care au fost maziliți dupa ce au intrat in conflict cu Liviu Dragnea. Orban considera ca Dancila va rezista doar pana in momentul in care va da semne de independența, pentru ca ”Liviu…

- Guvernul PSD-ALDE intenționeaza sa acorde un spor de 75% din salariu tuturor angajaților din ministerele Agriculturii și Fondurilor europene pentru a remedia scaderile de venituri nete dupa "revoluția fiscala".

- Senatorul Traian Basescu, presedinte PMP, a declarat ca prin instalarea la Palatul Victoria ca premier a Vioricai Dancila, va incepe "guvernarea 100% Dragnea" si a adaugat ca actul de guvernare nu va fi "conform asteptarilor", intrucat coalitia majoritara va avea probleme de administrare a schimbarilor…

- Viorica Dancila a aparat, marti, controversata OUG13 care a scos anul trecut sute de mii de romani in strada si a explicat ce o recomanda pentru sefia Guvernului. "Lasati-ma sa termin totul" si "Nu vreau sa va spun lucruri acum", a declarat Viorica Dancila la finalul intalnirii cu grupul parlamentar…

- Comisia Europeana elaboreaza propuneri pentru a se asigura ca statele membre care beneficiaza de fonduri europene sa aiba sisteme judiciare independente, initiativa riscand sa provoace noi tensiuni pe tema statului de drept intre Bruxelles si tari est-europene precum Polonia sau Ungaria, scrie Financial…

- Comunitatea „Corupția ucide” il critica pe Klaus Iohannis, dupa ce președintele Romaniei a decis sa o desemneze pe Viorica Dancila in funcția de premier al Romaniei. „A facut un gest inacceptabil de complicitate cu PSD prin numirea ca premier a Vioricai Dancila, marioneta lui Liviu Dragnea”, se arata…

- ALDE a hotarat, in sedinta Biroului Politic Central, sustinerea Vioricai Dancila pentru functia de premier. Purtatorul de cuvant al ALDE, Varujan Vosganian, a declarat miercuri, dupa sedinta Biroului Politic, ca partidul o sustine pe Viorica Dancila pentru functia de premier: "Evolutia ulterioara a…

- Vicepresedintele PSD Ecaterina Andronescu afirma ca s-a retras de pe lista propunerilor pentru functia de premier pentru ca nu a dorit sa se imparta voturile in CExN al PSD. "Au fost doua propuneri si ceea ce mi-am dorit este sa nu se imparta voturile in CExN si sa mergem mai departe cu cel…

- 34 de spitale din tara si din Capitala vor fi dotate cu echipamente de imagistica de tip Computer Tomograf 14 , Rezonanta Magnetica Nucleara 24 si 21 de sisteme informatice PACS tehnologie medicala de imagistica utilizata pentru stocarea, recuperarea, prezentarea si partajarea imaginilor produse prin…

- Intrebata daca ar simti ca exista in cadrul PSD semne ca s-ar dori inlaturarea lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului, ea a replicat: "Categoric, nu". "Liviu Dragnea este ales de catre toti membrii de partid, din toata tara. Nu poate fi inlaturat presedintele printr-un congres -…

- Casa Cuza Voda, parte a Muzeului de Istorie din Galați, va fi inchisa publicului pentru 27 de luni, perioada in care urmeaza sa fie consolidata, restaurata și reamenajata printr-un proiect european cu o finanțare totala de 2,66 milioane de lei; dintre acestia, 2,4 milioane de lei sunt finanțare nerambursabila…

- Mihai Tudose a facut un cadou de 35 de milioane de euro pe an unor producatori de medicamnte, respectiv celor care produc și aduc in Romania medicamentele derivate din sange uman sau plasma umana, adica imunoglobuline. Ieri, printr-o Ordonanța de Urgența a fost suspendata taxa de clawback pentru aceștia.…