- Primele noua acorduri de finanțare acordate in baza schemei de ajutor de stat pentru stimularea investițiilor majore (807/2014) au fost semnate astazi, 12 noiembrie a.c., de catre ministrul finanțelor publice, dl. Eugen Teodorovici. Ceremonia de semnare s-a desfașurat la Palatul Victoria, in prezența…

- Noua companii au primit astazi ajutoare de stat de 1,38 miliarde de lei, sapte dintre acestea avand exclusiv capital romanesc. Acordurile de finantare au fost semnate in prezenta premierului Viorica Dancila si a ministrului de Finante, Eugen Teodorovici.

- Investitorii pot depune de luni, 10 septembrie, cererile de finanțare pentru schema de ajutor de stat 807/2014, potrivit Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Bugetul alocat schemei in acest anul pentru emiterea de acorduri pentru finanțare cu plata in perioada 2019-2021 este de 614 milioane lei.„Bugetul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a propus vineri, dupa ce a vizitat platforma nucleara Mioveni la Institutul de Cercetari Nucleare (RATEN ICN), organizarea unei intalniri interministeriale pentru solutionarea problemelor de finantare a Programului de cercetare national si a proiectului ALFRED.…

- Guvernul a adoptat un proiect de hotarare privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru masura de promovare a vinurilor in țari terțe, aferenta Programului național de sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018, informeaza Ministerul Agriculturii. Acest sprijin are drept scop…

- În edina de Guvern din 29 august 2018 a fost aprobat proiectul de hotrâre privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentru msura de promovare a vinurilor în ri tere aferent Programului naional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 20142018. Pentru a veni…

- Cereri pentru schema de ajutor ce vizeaza stimularea investitiilor Foto: gov.ro. Firmele vor putea depune de astazi cererile de finantare pentru schema de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investitiilor cu impact major în economie. Potrivit anuntului facut de catre…

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, trei memorandumuri cu privire la Lista nationala de proiecte prioritare pe care Romania le va promova la Summitul Initiativei celor Trei Mari, care se va desfasura la Bucuresti, in luna septembrie, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila. "Astazi…