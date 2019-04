Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit proiectului de OUG postat pe site-ul Secretariatului General al Guvernului, Legea 95/2006 se modifica astfel: "furnizorii privati de servicii medicale care incheie contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru servicii aferente spitalizarii continue, ambulatoriului clinic de specialitate…

- La sfarsitul saptamanii trecute, Guvernul a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta care reglementeaza contributia personala a pacientilor pentru plata serviciilor medicale in sistemul privat. Ministrul sanatatii promite ca pacientii vor plati astfel mai putin, dar nimic din textul…

- Proiectul de Ordonanța de Urgența postat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Sanatații nu vizeaza introducerea coplații pentru serviciile medicale de stat, ci introducerea in legislație a posibilitații ca pacienții care vor sa se trateze la spitale și clinici private sa plateasca mai puțin:…

- Ministerul Sanatatii a precizat joi ca nu intentioneaza introducerea coplatii pentru serviciile medicale acordate in unitatile sanitare de stat, informeaza AGERPRES . Precizarile sunt facute in urma discutiilor aparute in spatiul public in contextul proiectului de OUG pentru modificarea Legii 95/2006…

- Ministerul Sanatații a precizat joi ca nu intenționeaza introducerea coplații pentru serviciile medicale acordate în unitațile sanitare de stat.Precizarile sunt facute în urma discuțiilor aparute în spațiul public în contextul proiectului de OUG pentru modificarea…

- •In perioada scursa din 1990 și pana la zi, conducerea Instituției Prefectului a fost asigurata de 12 prefecți și respectiv 7 subprefecți. Sarbatorirea pentru prima data a „Zilei Instituției Prefectului”, dupa instituirea acesteia prin Legea nr.348/2018, reprezinta ,pe langa caracterul sarbatoresc și…

- O noua varianta de proiect al Ministerului Finanțelor, care modifica OUG 114/2018, prevede amânarea pâna la 1 septembrie 2019 a aplicarii unei noi sancțiuni introduse în domeniul telecom despre care Orange, Vodafone și Telekom au anunțat ca va fi atacata la Curtea Constituționala.…

- Fara sa explice de ce, Cabinetul Dancila se pregateste sa-i scuteasca de amenzi uriase, pentru urmatoarea jumatate de an, pe operatorii de telecom care isi construiesc retele fara autorizatie. La finele anului trecut, Guvernul a stabilit ca Inspectoratul de Stat in Constructii trebuie sa ii…