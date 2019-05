"Pentru CCE avem o ordonanta de urgenta la care lucram, este posibil ca in sedinta de guvern de saptamana viitoare sa o introducem. Nu ne-am pripit, am lucrat astfel incat sa fie functionala, iar Guvernul Romaniei va aloca o suma suficient de mare pentru proiectele care se vor desfasura in acest an in Timisoara", a afirmat Daniel Breaz.



Ministrul Culturii a mai precizat ca guvernul va aloca bani si pentru realizarea Muzeului Revolutiei Romane la Timisoara, in fosta cladire a Garnizoanei din Piata Libertatii, proiect care este in faza de studiu de fezabilitate, la guvern.



"Am…