- Guvernul va aloca din Fondul de intervenție aproximativ 3 milioane de lei pentru lichidarea consecințelor ploilor torențiale cu grindina și vant puternic, care au avut loc pe 18 – 19 mai și 10-11 martie curent. Un proiect de decizie in acest sens a fost aprobat astazi, 29 mai, de catre cabinetul de…

- Lucrarile de realizare a variantei ocolitoare a municipiului Targu Jiu au ajuns sa coste cu peste 50 de milioane de lei mai mult, decat era prevazut initial. Cu toate acestea, pana in momentul de fata, lucrarile sunt executate intr-un procent ...

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca Guvernul discuta, in prima lectura, proiectul ”O familie, o casa”, care este "o varianta mai aproape de nevoile cetatenilor a programului Prima Casa". Acesta prevede creşterea nivelului garanţiei guvernamentale de la 50% la 80%…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca in sedinta de Guvern de joi vor fi transferati 700 de milioane de lei catre Fondul de Mediu pentru restituirea taxei auto catre cetateni. "Luăm o decizie importantă şi pentru cetăţenii care trebuie să îşi recupereze taxa…

- Guvernul adopta marti ordonanta de urgenta prin care romanii care in perioada 2015-2017 au obtinut venituri sub nivelul salariului minim brut pe tara vor fi scutiti de la plata obligatorie a contributiei la sanatate (CASS). Premierul Viorica Dancila a anuntat la inceputul sedintei de guvern…

- Guvernul PSD-ALDE mai rezolva inca o problema insistent reclamata de cadrele didactice! Plata integrala a sumelor pe care le-au caștigat in instanța! In acest fel se indeplinește angajamentul asumat in fața dascalilor. Ministerul Educației a platit integral atat sumele restanțe aferente hotararilor…

- OUG pentru trecerea Termocentralei de la Mintia in subordinea CJ Hunedoara Foto: rador.ro. Premierul Viorica Dancila a anuntat ca Guvernul va emite o ordonanta de urgenta pentru trecerea Termocentralei de la Mintia în subordinea Consiliului Judetean Hunedoara, ceea ce va permite atragerea de…

- Guvernul a apropat, saptamana trecuta, bugetul de cheltueli necesare pentru pregatirea, organizarea și desfașurarea alegerilor pentru Parlamentul European, care vor avea loc in aceasta primavara. Autoritatea...