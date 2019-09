Guvernul va aloca 164 de milioane de lei pentru refacerea infrastructurii afectate de calamităţile naturale "Venim in sprijinul comunitatilor locale care au nevoie de fonduri guvernamentale pentru refacerea infrastructurii afectate de calamitatile naturale. In sedinta de astazi vom aloca autoritatilor locale din 27 de judete peste 164 de milioane de lei din fondul de interventie la dispozitia Guvernului", a spus Dancila la inceputul sedintei Executivului.



Ea a adaugat ca acesti bani vor finanta lucrari de refacere si reabilitare a infrastructurii hidrotehnice - terasamente si maluri de aparare, drumuri judetene si comunale, poduri si podete afectate de inundatii si alunecari de teren.



"Fondurile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​În cazul în care restructurarea guvernului nu va trece de votul Parlamentului, social-democrații vor veni cu o alta varianta pâna vor reuși sa obțina aprobarea forului legislativ, a precizat secretarului general Mihai Fifor. Dancila anunțase înca de la ședința Comitetului…

- Afata la Mamaia, la Scoala de vara a Organizatiei Femeilor Social Democrate, sefa Executivului, candidata PSD la alegerile din toamna, a amintit in discursul sau si de sloganul contracandidatului sau in lupta pentru Cotroceni. Exemplul a fost adus in discutie in legatura cu faptul ca la Palatul Victoria…

- A fost aprobata hotararea pentru stabilirea bugetului de implementare a Programului pentru scoli aferent perioadei 2019-2020, in valoare de peste 540 de milioane de lei, prin care copiii vor primi fructe, legume si produse lactate. "A fost aprobata, miercuri, hotararea pentru stabilirea bugetului de…

- Consiliul Judetean (CJ) Brasov va solicita Guvernului sprijin financiar pentru comuna Sinca Noua, unde s-au inregistrat pagube de peste cinci milioane de lei in urma inundatiilor de la inceputul saptamanii, urmand, totodata sa vina in sprijinul respectivei autoritati locale cu fonduri proprii, a…

- „Categoric da. Daca vom hotari sa facem aceasta remaniere. Mai mult decat atat, știți foarte bine ca avem doua portofolii de vicepremier, pe care le avem cu interimat, și trebuie sa facem numiri și pe acele doua portofolii. Da, vom face maine și pe aceste portofolii. Pe parteneriate strategice deja…

- SOLICITARE…Prefectul judetului Vaslui, Eduard Andrei Popica, a convocat, marti, 2 iulie, sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Vaslui, in care a fost aprobata hotararea cu lista obiectivelor afectate de calamitatile naturale produse pe teritoriul judetului Vaslui in perioada 24 mai-24…

- Ploile de la sfarșitul lunii mai și inceputul lunii iunie au facut prapad in județul Buzau. Zeci de gospodarii au fost inundate și mai multe drumuri județene și comunale, precum și poduri și podețe, au fost distruse de viituri. Miercuri, primarii comunelor afectate au centralizat pagubele și autoritațile…

- Cutremurul s-a produs luni la ora locala 22:55 (14:55 GMT) la adancimea de 16 kilometri. Peste 60 de replici, din care cea mai importanta a avut magnitudinea de 5,1, au fost inregistrate dupa seismul de luni. In total au fost infiintate 27 de adaposturi temporare pentru gazduirea persoanelor…