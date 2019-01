Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, in cadrul ședinței de Guvern, ca Executivul isi asuma adoptarea monedei euro de catre Romania pana in 2024. Guvernul urmeaza sa transmita Comisiei Europene, in perioada urmatoare, documentele privind planul national de adoptare a monedei si raportul de…

- Eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan a afirmat, ca Viorica Dancila nu mai trebuie sa conduca Guvernul in urmatoarea perioada, pentru ca nu este credibila in fața partenerilor externi. Acesta a precizat ca din cauza premierului intreaga UE se intreaba daca Romania e capabila sa conduca Consiliul UE.„Dupa…

- Premierul Viorica Dancila are vineri o zi incarcata. Ea va conduce ședința de Guvern, iar apoi va merge la Palatul Cotroceni, la Consiliul Suprem de Aparare a Țarii. Guvernul se reunește vineri în şedinţă, probabil ultima din acest an, dar fără a avea proiectul bugetului…

- Guvernul se reuneste in sedinta astazi, de la ora 13.00 insa, dupa cum a spus ministrul Finantelor, nu va adopta proiectul de buget pentru 2019, desi mai este putin pana la finalul anului, Eugen Teodorovici a declarat, miercuri, ca mai trebuie dezbatute mai multe aspecte legate de modul in care vor…

- Liderul Eurogrupului, ministrul de finante portughez Mario Centeno, si-a exprimat speranta ca guvernul italian va putea sa-i prezinte Uniunii Europene un proiect de buget revizuit si a atras atentia ca Italia trebuie sa fie tratata ca orice alta tara, relateaza luni Reuters, informeaza Agerpres.''Regulile…

- Bundestagul a aprobat vineri proiectul de buget pe 2019, care prevede cheltuieli de 356,4 miliarde de euro, un nivel ridicat record si o crestere de aproape 13 miliarde de euro fata de 2018, transmite DPA, preluata de Agerpres. De asemenea, pentru al şaselea an consecutiv, Guvernul de la Berlin…

- Italia, a patra cea mai mare economie a Uniunii Europe, este pe punctul de a crea probleme grave blocului comunitar. Executivul de la Roma nu intentioneaza sa modifice proiectul sau de buget pentru 2019, care incalca regulile fiscale europene.

- Guvernul italian a reafirmat sus si tare, in urma unei intalniri cu presedintele Eurogrupului, ca nu intentioneaza sa-si revizuiasca proiectul de buget pe anul viitor si spera sa fie auzit de Bruxelles si de partenerii sai europeni, relateaza AFP.