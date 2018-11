Guvernul va adopta instituirea unui mecanism de economisire pentru copii, contul de economii "Junior Centenar". Ce presupune acesta

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta instituirea unui mecanism de economisire pentru copii, contul de economii ‘Junior Centenar’, care sa faciliteze accesul la educatie si sa acopere lipsa de venituri, a anuntat prim-ministrul Viorica Dancila, joi, in deschiderea sedintei solemne a Executivului care are loc la Alba Iulia.…

- Guvernul va aproba majorarea, in medie, de cinci ori a indemnizatiilor acordate invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi, noile mariri urmand sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2019, a anuntat, joi, premierul Viorica Dancila, in deschiderea sedintei solemne a Executivului care are loc la Alba…

- Proiectul de ordonanta de urgenta privind implementarea programului ''gROwth-Contul individual de economii Junior Centenar'', prin care parintii vor depune cel putin 1.200 lei pe an in conturile desachise de Guvern, fara a se putea atinge de acei bani pana la majoratul copilului, se afla pe ordinea…

- Cabinetul Dancila va aproba, in ședința solemna de joi, care incepe la ora 10.30, la Alba Iulia, o ordonanța de urgența privind implementarea programului guvernamental "gROwth-Contul individual de economii Junior Centenar", a anunțat Executivul.De asemenea, pe ordinea de zi mai figureaza o…

- Guvernul va discuta joi, in sedinta solemna de la Alba Iulia, un proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri destinate organizarii, desfasurarii si finantarii, in 2018, a paradei militare nationale de 1 Decembrie - Ziua Nationala a Romaniei. Potrivit unui comunicat al Executivului,…

- In care, evident, parinții sa depuna banii Guvernul va deschide automat, la Trezorerie, conturi de economii pentru toți tinerii romani cu varsta sub 18 ani, urmand ca, daca parinții depun minimum 1.200 de lei intr-un an, statul sa acorde o prima de 600 de lei, conform planului pregatit la nivel guvernamenta.…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, condamna ferm adoptarea proiectului rectificarii bugetare de catre Guvernul condus de Prim ministrul Viorica Dancila, fara avizul Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, informeaza Administratia Prezidentiala care transmite ca este inadmisibila aceasta abordare…