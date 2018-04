Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul decide, in sedinta de miercuri, mai multe ajutoare de urgenta unor localitati si persoane care au fost afectate de inundatii si alunecari de teren, a anuntat premierul Viorica Dancila. Este vorba despre ajutoare de urgenta in valoare de 353.500 de lei, din bugetul Ministerului Muncii, pentru…

- Autoritatile din Dambovita au facut o analiza a pagubelor produse de alunecarile de teren din Valeni Dambovita si Glodeni. Potrivit Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) miscarea pamantului a produs pagube de aproape 2,2 miliona de lei, insemand case afectate si drumuri distruse.

- Probleme grave in județ in urma inundațiilor din ultima perioada și alunecarilor de teren reactivate in urma precipitațiilor abundente. Prefectura a solicitat 39 de anchete sociale in localitațile unde au fost sesizate alunecari de teren și imobile afectate, iar verificarile in terne au confirmat dezastrul.…

- In aceasta dimineața, prefectul județului Prahova, Madalina Lupea, a convocat ședința ordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, intalnire in cadrul careia s-a discutat despre pagubele materiale rezultate in urma fenomenelor meteo și hidro periculoase din luna martie. In cadrul ședinței…

- Pompierii militari si angajatii SGA au consolidat si vineri, 30 martie, digul de vest al lacului Suhaia din judetul Teleorman. Potrivit ISU, apele sunt in retragere, iar circa 200 de curti ale oamenilor mai sunt inundate.

- Alunecarile de teren si inundatiile au afectat, in ultima perioada, 26 din cele 104 localitati ale judetului Prahova, mai multe gospodarii si case fiind in pericol iar zeci de persoane riscand sa ramana izolate.Potrivit unui bilant al Prefecturii Prahova, in ultima saptamana au fost raportate probleme…

- Alunecarea de teren de la Valeni - Dambovita a afectat o suprafata de 6,5 hectare de teren, 11 gospodari, un drum comunal, iar trei familii au fost mutate la rude, au anuntat, joi seara, reprezentantii Prefecturii Dambovita. Alunecarea de teren se poate extinde, in functie de evolutia vremii, si s-a…

- Guvernul va aproba, prin ordonanta de urgenta, o serie de modificari fiscale, care vizeaza, printre altele, majorarea de la 2% la 3,5% a cotei din impozitul pe venitul persoanelor fizice care poate fi alocata organizatiilor neguvernamentale si unitatilor de cult, furnizori de servicii sociale acreditati…

- Doua comune din judetul Gorj, Turcinesti si Rosia de Amaradia, se confrunta cu alunecari de teren. Astfel, o alunecare de teren s-a reactivat in comuna Turcinesti, de langa Targu Jiu. Primarul localitații a informat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta ...

- Un numar de 27 de localitati ale judetului Teleorman sunt afectate de inundatiile produse ca urmare a topirii zapezii, conform celui mai recent bilant dat publicitatii miercuri dupa-amiaza de catre Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta, apele acoperind peste o mie de hectare de teren,…

- Alunecari de teren masive in judetul Buzau din Romania. Trei localitati au ramas izolate, dupa ce pe unul dintre drumurile principale s-a format un crater imens.Au fost afectate si mai multe case, care din cauza fisurilor adanci din pereti risca sa se prabuseasca.

- "Vom incerca nu numai sa-i ajutam pe oameni acum, ci sa-i ajutam si dupa ce aceste probleme legate de inundatii, legate de alunecarile de teren vor trece. Vom incerca chiar sa cautam solutii si la nivel european, sa vedem care este situatia si daca putem accesa fondul de solidaritate", a spus Dancila.…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, in urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada s-a reactivat alunecarea de teren din comuna Valeni - Dambovita, in punctul Lunca, pe o latime de aproximativ 300 de metri, fiind afectate unsprezece gospodarii.…

- "O alunecare de teren a generat surparea unei portiuni de 10 metri din carosabil, astfel ca, la aceasta ora, se circula doar pe o singura banda, pe sensul dinspre Brasov catre Buzau", a declarat purtatorul de cuvant al Prefecturii Buzau, Gabi Cosma, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a vizitat joi mai multe localitati din judetul Brasov care au fost afectate de inundatii in ultimele zile, a declarat pentru Agerpres prefectul Brasovului, Marian Rasaliu.''Doamna ministru a vizitat zonele afectate de inundatii din localitatile Mandra,…

- remierul Viorica Dancila a facut, joi, un apel la localnicii din satul Capeni (jud. Covasna) care nu doresc sa-si paraseasca gospodariile expuse in aceste zile la inundatii sa respecte instructiunile date de catre autoritati si a precizat ca MAI este pregatit in acest moment si pentru o evacuare…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, va merge joi in zonele afectate de inundatii, aflate la granita judetelor Covasna si Brasov, informeaza MAI intr-un comunicat transmis AGERPRES. „In momentul de fata, pompieri, jandarmi si politisti, impreuna cu voluntari de la fata locului, actioneaza pentru…

- 24 de localitați din județ sunt afectate de inundații/ DJ503 ramane inchis circulației; apa a intrat in 20 de case și peste 300 de curți in Eveniment / In 24 de localitați din județul Teleorman s-au produs inundații locale, iar pe anumite sectoare de drum se circula cu dificultate sau circulația…

- Probabilitate crescuta de rupere a digului de protecție care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt, in comuna Baraolt, sat Capeni. La nivel local s-a dispus evacuarea preventiva a aproximativ 300 de persoane din 130 de locuințe. „Facem un apel catre toți cetațenii din satul Capeni sa manifeste…

- Ploile și topirea zapezii au provocat inundații in peste 70 de localitați din țara. Situatia cea mai grava este in județele Harghita, Brasov, Covasna si Teleorman. Hidrologii au prelungit avertizarea Cod rosu de inundatii pentru judetele Brasov, Covasna si Buzau pana miercuri la pranz, in timp ce meteorologii…

- 71 de localitati din 15 judete se confrunta cu inundatii provocate de ploile din ultimele zile si de topirea masiva a zapezii. Iar riscul este in continuare extrem de mare, scrie digi24.ro.A fost prelungit codul rosu de inundatii pentru cursuri de apa din Brasov, Covasna si Buzau.

- Cursurile la cele patru scoli din comuna Lazarea au fost suspendate, miercuri, dupa ce curtile institutiilor de invatamant au fost inundate marti seara, probleme inregistrandu-se si in alte localitati harghitene. Primarul comunei Lazarea, Danguly Ervin, a declarat ca decizia Comitetului Local pentru…

- Guvernul urmeaza sa aprobe o ordonanta de urgenta care vizeaza transferul unui teren catre Primaria Municipiului Bucuresti, teren pe care ar urma sa fie infiintat sptialul metropolitan Bucuresti-Ilfov.

- Zeci de prahoveni vor primi ajutoare de urgența de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, valoarea totala a fondurilor alocate județului Prahova ridicandu-se la 75.000 de lei. Banii sunt destinați pentru acoperirea parțiala sau totala a unor cazuri speciale, ca urmare a unor alunecari de teren,…

- Inundatiile au afectat 13 localitati din Teleorman, cea mai grava situatie fiind in continuare la Draganesti Vlasca, unde cinci persoane au fost evacuate la rude, informeaza vineri, intr-un comunicat de presa, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Teleorman. De asemenea, 15 case din judet…

- Din ultimele date ale pompierilor, in judetul Teleorman, apa a dus la evacuarea a 5 persoane din comuna Draganesti Vlasca, cea mai afectata, si inundarea a sute de hectare de padure, pasune, teren arabil. 13 localitati din judet sunt afectate de inundatii. Echipele mixte de salvatori intervin de miercuri,…

- Peste 30 de localitati din zece judete au fost afectate de inundatii in ultimele 24 de persoane, cele mai mari probleme fiind in judetul Teleorman, unde cinci persoane au fost evacuate din locuinte, potrivit datelor transmise vineri de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Din…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, acordarea unor ajutoare de urgența in suma totala de 1.517.900 lei, pentru sprijinirea a 493 de familii si persoane singure afectate de incendii, fenomene hidrometeorologice periculoase și alunecari de teren, accidente, probleme grave de sanatate ori alte cauze…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, o hotarare privind acordarea de ajutoare de urgenta, in valoare totala de 1.517.900 de lei, pentru sprijinirea a 493 de familii si persoane singure, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Sunt 493 de familii sau persoane singure afectate…

- Guvernul din Papua Noua Guinee a declarat stare de urgenta in zonele afectate de puternicul seism cu magnitudinea 7,5, care se crede ca ar fi facut zeci de victime, informeaza DPA, conform agerpres.ro. Cutremurul a zguduit mai multe zone izolate si impadurite din provinciile Southern Highlands,…

- ”Ministrul Tudorel Toader este ministru in Guvernul meu, este un ministru foarte bun, membru al Comisiei de la Venetia, in care eu am foarte mare incredere”, a declarat Viorica Dancila.Ea a subliniat ca in mai multe randuri a mentionat ca nimeni nu trebuie sa interfereze in justitie, ”nici…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat ca in urma ninsorilor la ora actuala sunt afectate 12 localitati din sapte judete - Bacau, Dolj, Constanta, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman - mai multe sectoare de drumuri judetene si nationale au fost inchise temporar si s-a intervenit pentru…

- Guvernul pregatește o ordonanța de urgența prin care le permite sa taie banii de investiții și sa-i foloseasca pentru plata salariilor. Anunțul a venit atat de la premierul Viorica Dancila, cat și de la ministrul Dezvoltarii regionale, Paul Stanescu, la Adunarea Generala a Asociatiei Comunelor din Romania.…

- Dancila anunța ca Guvernul va corecta defecțiunile din legea salarizarii, legate de mamici și concediile medicale, in urmatoarea ședința a Executivului de saptamana aceasta. Premierul a precizat, luni, ca principalele elemente ale legii salarizarii unitare au fost atinse, prin aplicarea legii. ”Cele…

- Prin intermediul acestor harti vor fi identificate, localizate si delimitate zonele expuse la cutremure si alunecari de teren, urmand ca apoi sa fie realizate planuri de amenajare a teritoriului si de urbanism, astfel incat sa poata fi luate masuri pentru atenuarea riscurilor de pierderi de vieti omenesti…

- Viceministrul bolivian pentru Protectie Civila, Carlos Eduardo Bru, a anuntat vineri ca aproximativ 50.000 de persoane din sapte departamente ale tarii sunt afectate de inundatii severe, pe fondul unui record de precipitatii, relateaza site-ul agentiei EFE.

- Peste 16.000 de abonati din 31 de localitati din judet nu au energie electrica din cauza conditiilor meterologice nefavorabile, au anuntat, joi dimineata, reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau. Potrivit informarii distribuitorului de energie electrica, sapte…