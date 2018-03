Stiri pe aceeasi tema

- Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 29 martie 2018 PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relatiile si cooperarea intre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia, pe…

- Guvernul Romaniei se intruneste astazi in sedinta, iar pe ordinea de zi ar putea fi incluse urmatoarele proiecte de acte normative. I. PROIECTE DE LEGI1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de parteneriat privind relatiile si cooperarea intre Uniunea Europeana si statele membre ale acesteia,…

- Ministerul Culturii a pus in dezbatere publica un proiect de Hotarare de Guvern referitor la crearea celei mai mari biblioteci online din Romania. Aceasta va fi accesata pe saitul culturalia.ro si va cuprinde peste jumatate de milion de resurse culturale, de la carti, la inregistrari audio si video.…

- Consiliul Judetean Gorj va aproba in sedinta de astazi un proiect de hotarare privind realizarea Acordului de infrațire și cooperare intre județul Gorj din Romania și raionul Calarași din Republica Moldova. Proiectul de hotarare a fost inițiat in urma Scrisorii ...

- Cu deosebita mahnire, am aflat de trecerea neașteptata și tragica la cele veșnice a doi fii ai Eparhiei noastre, Constantin Branzaru, de la Chirca, și Georgian Catalin, de la Boteni, in urma accidentului de la uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, din Republica Ceha. Suntem alaturi de familiile…

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia-Elena Intotero, alaturi de subsecretarul de stat Victor Ionescu din cadrul Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni și de membrii Ambasadei Romaniei la Praga au avut astazi, 24 martie 2018, intrevederi cu reprezentanții firmei unde lucrau cei 5…

- Șase persoane, dintre care cinci romani, și-au pierdut viața, joi, in urma unei explozii care a avut loc in Cehia, la uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, aflata in apropiere de Praga ( VEZI DETALII ).

- O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), condusa de ministrul Natalia-Elena Intotero, se va deplasa de urgenta in Republica Ceha pentru a fi aproape de familiile cetatenilor romani care au decedat in incidentul de la uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou.

- O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni (MRP), condusa de ministrul Natalia-Elena Intotero, se va deplasa de urgenta in Republica Ceha pentru a fi aproape de familiile cetatenilor romani care au decedat in incidentul de la uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou.

- O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, condusa de ministrul Natalia Intotero, se va deplasa de urgenta in Republica Ceha pentru a fi aproape de familiile cetatenilor romani care au murit in incidentul de la uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, informeaza MRP intr-un…

- Guvernul ia masuri, dupa incidentul de la uzina chimica din Republica Ceha, accident soldat cu decesul a cinci romani. O delegatie a Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, condusa de ministrul Natalia Intotero, se va deplasa de urgenta in Republica Ceha pentru a fi aproape de familiile victimelor,…

- Ion Pandele era plecat in Cehia de 10 ani. Potrivit familiei, el lucra ca lacatus la uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, unde s-a produs explozia. Familia a fost anuntata ca este unul dintre cei cinci romani care au murit in urma deflagratiei. Tatal, Florea Pandele, spune ca…

- In paralel cu ancheta care chiar in acest moment este in plina desfașurare la uzina in care au murit cei cinci romani, a fost declanșata, in regim de urgența, și procedura de repatriere a cadavrelor victimelor exploziei de la uzina chimica Unipetrol din orasul Kralupi nad Vltavou, situat in nordul capitalei…

- Intre ei șase oameni care au murit in Cehia intr-o explozie produsa la o uzina petrochimica in orașul Kralupy nad Vltavou, Post-ul Doi dambovițeni au murit in explozia de la uzina chimica din Cehia apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Uzina chimica din Cehia in care au decedați cinci cetațeni romani in urma unei explozii vor fi repatriați pe chetuiala angajatorului. Conducerea uzinei și-a asumat ofical aceasta sarcina. La ora 12,00, astazi, o comisie de ancheta va demara investigațiile oficiale privind cauzele care au condus la tragedie.…

- Cinci romani si-au pierdut viata si alte cateva persoane de alte nationalitati au fost grav ranite, la 22 martie 2018, intr-o explozie produsa intr-o uzina apartinand societatii Synthos, specializata in productia de cauciuc sintetic si polistiren din orasul Kralupy-nad-Vltavou, la 30 de kilometri nord…

- Cinci romani au murit intr-o explozie care a avut loc joi, intr-o uzina din Cehia. Din primele informatii, acestia lucrau intr-un depozit unde o cisterna cu combustibil ar fi sarit in aer. Iata și ce transmite Ministerul Afacerilor Externe: ”In continuarea informațiilor cu privire la explozia produsa…

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata si alte cateva au fost grav ranite intr-o explozie produsa joi dimineata intr-o uzina chimica din orasul Kralupy-nad-Vltavou, la 30 de kilometri nord de Praga.

- O explozie a avut loc la uzina chimica Synthos, care se afla in orasul Kralupy nad Vltavou, de langa capitala Cehiei, Praga. Cel putin sase persoane au fost ucise si mai multe au fost ranite, potrivit purtatorului de cuvant al pompierilor locali,Vladimira Kerekova.

- Update -Precizari de presa cu privire la explozia produsa la o uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, Cehia In continuarea informatiilor cu privire la explozia produsa la o uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, Cehia, Ministerul Afacerilor Externe face urmatoarele precizari:…

- Cinci din cele sase persoane decedate in urma exploziei produse, ieri, la o uzina chimica din localitatea ceha Kralupy nad Vltavou au fost identificate ca fiind de cetatenie romana, informeaza un comunicat Ministerului Afacerilor Externe. „Numarul cetațenilor romani decedați in ...

- Trei din cele sase persoane decedate in urma exploziei produse, ieri, la o uzina chimica din localitatea ceha Kralupy nad Vltavou au fost identificate ca fiind de cetatenie romana, informeaza un comunicat Ministerului Afacerilor Externe. ”Potrivit datelor obtinute de catre ...

- "Consulul din cadrul Ambasadei Romaniei la Praga s-a deplasat in localitatea respectiva pentru a solicita autoritatilor competente detalii suplimentare si pentru a acorda asistenta de specialitate. De asemenea, misiunea diplomatica a intreprins demersurile necesare in vederea identificarii si notificarii…

- Trei din cele sase persoane decedate in urma exploziei care s-a produs la o uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou , Cehia, au fost identificate ca fiind cetateni romani, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe. Președintele Klaus Iohannis a transmis intr-un comunicat de presa condoleanțe…

- Trei din cele sase persoane decedate in urma exploziei produsa la o uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, Cehia, au fost identificate ca fiind cetateni romani, informeaza un comunicat...

- Președintele Romaniei transmite condoleanțe familiilor victimelor exploziei care a avut loc la o uzina chimica din Republica Ceha. Anterior Ministerul Afacerilor anunța oficial ca in explozia produsa la o uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, Cehia, au murit 3 cetațeni romani.Stare…

- Trei din cele sase persoane decedate in urma exploziei produsa la o uzina chimica din localitatea Kralupy nad Vltavou, Cehia, au fost identificate ca fiind cetateni romani, informeaza un comunicat MAE transmis AGERPRES. ''Potrivit datelor obtinute de catre reprezentantii ambasadei…

- Sase oameni au murit in Cehia intr o explozie produsa la o uzina petrochimica in orasul Kralupy nad Vltavou, aflat la 30 de kilometri de Praga, potrivit Digi 24.Echipele de salvatori au reusit sa recupereze patru raniti. Doi dintre ei sunt in stare grava, unul a fost transportat cu elicopterul la un…

- Sase oameni au murit in Cehia intr-o explozie produsa la o uzina petrochimica in orașul Kralupy nad Vltavou, aflat la 30 de kilometri de Praga.Echipele de salvatori au reusit sa recupereze patru raniti.

- Sase persoane au fost ucise intr-o explozie la o uzina chimica din Cehia, joi, scrie BBC. Explozia a avut loc la o unitate Unipetrol din orasul Kralupy nad Vltavou, la nord de capitala. “Am primit...

- Cel putin sase persoane au murit si mai multe persoane au fost grav ranite, intr-o explozie survenita joi dimineata intr-o uzina chimica din Kralupy nad Vltavou (30 de kilometri la nord de Praga), au anuntat pompierii, relateaza AFP.

- O explozie a avut loc la uzina chimica Synthos, care se afla in orasul Kralupy nad Vltavou, de langa capitala Cehiei, Praga. Cel putin sase persoane au fost ucise si mai multe au fost ranite, potrivit purtatorului de cuvant al pompierilor locali,Vladimira Kerekova.

- Șase persoane au murit in urma unei explozii produse la o fabrica din apropierea capitalei Cehiei. Doua persoane au fost ranite grav, titreaza presa straina. O explozie puternica a avut loc la o uzina de petrochimice din orașul Kralupy nad Vltavou, aflat la nord de Praga. Potrivit Express.co.uk, care…

- Guvernul vrea sa reglementeze activitatea magazinelor online. In acest sens, Ministerul Comunicațiilor și Societații Informaționale (MCSI) va cheltui mai mult de 2 milioane de lei pe studii și analize din care sa afle, printre altele, daca Romania are nevoie de o noua autoritate. Aceasta ar urma sa…

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) va cheltui mai mult de 2 milioane de lei pe studii si analize din care sa afle, printre altele, daca Romania are nevoie de o noua autoritate. Aceasta ar urma sa certifice magazinele online de incredere, din care romanii pot cumpara…

- Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) va cheltui mai mult de 2 milioane de lei pe studii si analize din care sa afle, printre altele, daca Romania are nevoie de o noua autoritate.

- In contextul demersurilor de pregatire si exercitare de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene, numarul maxim de posturi din cadrul Ministerului Comunicatiilor se suplimenteaza, pentru perioada 1 martie 2018 - 31 august 2019, cu sapte posturi contractuale, temporare, potrivit unui…

- The Economist publica o analiza foarte interesanta despre adevarații deținatori ai puterii din mai multe țari europene, deținatori ai puterii care nu dețin poziții executive. Redactorii publicației pun lupa pe Cehia, Polonia, Rusia și Romania și se intreaba daca și Italia e pe cale sa le urmeze exemplul.…

- Vicepremierul Viorel Stefan afirma ca semnarea acordului de finantare intre BERD si Transgaz este o garantie suplimentara ca faza I a BRUA pe teritoriul Romaniei va fi incheiata la termen si un semnal de incredere transmis investitorilor in ceea ce priveste oportunitatile de afaceri pe care le ofera…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, proiectul de lege pentru achizitia rachetelor HIMARS si o hotarare pentru incheierea unui acord cadru pentru patru corvete construite si dotate la un santier naval din Romania, informeaza economica.net. In ceea ce priveste ...

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, proiectul de lege pentru achizitia rachetelor HIMARS si o hotarare pentru incheierea unui acord cadru pentru patru corvete construite si dotate la un santier naval din Romania.

- De scutirea de impozit vor beneficia aproximativ 15.000 de programatori, in plus fata de cei scutiti pana acum, informeaza AGERPRES. Pentru a fi scutiti de impozit, acestia trebuie sa faca dovada inscrierii in invatamantul superior. Citeste si Chirii de un leu declarate la ANAF. Cate contracte…

- Sprijin pentru programatori Programatorii cu studii medii care urmeaza cursurile unei institutii de învatamânt superior vor fi scutiti de impozitul pe salariu de la 1 februarie 2018, a anuntat, joi, Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale. Masura vizeaza…

- ANCOM a publicat lista localitaților rurale din Romania inca nedeservite de rețele fixe cu viteze de 30 Mbps sau mai mari la persoane fizice, in unele dintre acestea fiind posibile masuri de interventie publica din partea Ministerului Comunicațiilor și Societații Informaționale (MCSI). Potrivit ANCOM,…

- Autoritatea Nationala pentru Comunicatii (ANCOM)a identificat zonele din mediul rural neacoperite de retele de generatie viitoare pentru posibile masuri de interventie publica din partea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale. ANCOM a publicat lista localitatilor rurale din Romania…

- ANCOM a publicat lista localitaților rurale din România înca nedeservite de rețele fixe cu viteze de 30 Mbps sau mai mari la persoane fizice. Aceste localitați nu au beneficiat pâna acum de masuri de intervenție publica în acest sens și nici nu s-au declarat intenții de investiții…

- Autoritatea Nationala pentru Comunicatii (ANCOM) anunta, intr-un comunicat transmis joi, ca a identificat zonele din mediul rural neacoperite de retele de generatie viitoare pentru posibile masuri de interventie publica din partea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale.

- Zonele rurale din România care nu sunt deservite de retele fixe cu viteze de 30 Mbps sau mai mari cuprind 3.251 de localitati, cu o populatie totala de 939.438 de locuitori, arata datele Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii (ANCOM), institutie care a publicat,…

- Autoritatea Nationala pentru Comunicatii (ANCOM) anunta, intr-un comunicat transmis joi, ca a identificat zonele din mediul rural neacoperite de retele de generatie viitoare pentru posibile masuri de interventie publica din partea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale. ANCOM a publicat…

- Armata pregatește ingineri. Incep pregatirile pentru formarea specialiștilor care sa poata folosi tehnologia de ultima generație cumparata. Pentru utilizarea sofisticatelor sisteme de rachete PATRIOT, de exemplu, este nevoie de ingineri militari bine pregatiți. Ministerul Apararii Naționale a pus in…