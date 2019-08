Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne a pus in dezbatere publica proiectul de lege privind cautarea persoanelor disparute, care prevede posibilitatea utilizarii unor mijloace si metode de localizare pentru gasirea unei persoane disparute aflate intr-o situatie de vulnerabilitate.

- Prin proiectul inițiat de Ministerul Afacerilor Interne se vor aduce o serie de modificari esențiale pentru a imbunatați modul in care sunt cautate personale disparute și felul in care se intervine pentru localizarea persoanelor, in special a celor despre care exista informații ca sunt in pericol iminent.…

