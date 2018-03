Stiri pe aceeasi tema

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat, marti, ca Ungaria va prospera daca nu va deveni o "tara de imigranti", in caz contrar se va confrunta cu "regres, declin sau stagnare", relateaza agentia MTI. "Pentru ca Ungaria sa progreseze in urmatorii patru ani, niciun imigrant nu ar trebui…

- Statele membre ale Uniunii Europene (UE) se pregatesc ca saptamana viitoare sa scoata Bahreinl, Insulele Marshall si Santa Lucia de pe lista neagra a paradisurilor fiscale adoptata de Uniunea Europeana, la doar trei luni dupa ce aceasta lista a fost elaborata si la aproximativ doua luni dupa ce un prim…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a evitat, luni, sa spuna daca votul acordat de europarlamentarii partidului impotriva unei rezolutii de sanctionare a Poloniei a fost o decizie politica, afirmand ca institutiile europene ”trebuie sa fie mai grijulii cu statele membre ale Uniunii Europene”.…

- Statele din Balcanii de Vest trebuie sa continue aplicarea reformelor, pentru a putea deveni membre ale Uniunii Europene, a declarat joi dupa-amiaza Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, citat de site-ul agentiei Reuters. Jean-Claude Juncker a efectuat in ultimele zile un turneu in Serbia,…

- Guvernul Ungariei a aprobat, joi, 12 propuneri de amendamente la pachetul de masuri intocmit de ONU privind migratia si l-a trimis Adunarii Generale a Natiunilor Unite, a anuntat ministul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza agentia MTI.

- Orasul Ierusalim trebuie sa ramana capitala comuna a Israelului si a viitorului stat palestinian, a declarat marti Federica Mogherini, Inaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe si Politici de Securitate.

- Statele membre ale Uniunii Europene care iau parte la initiative de infrastructura lansate de guvernul chinez trebuie sa fie constienti de riscul de a submina pozitia comuna de politica externa a blocului...

- Coreea de Sud si-a exprimat luni speranta ca discutiile dintre Coreea de Nord si Statele Unite vor fi "constructive", la o zi dupa ce o delegatie din Nord i-a declarat presedintelui sud-coreean, Moon Jae-in, ca Phenianul este deschis pentru discutii cu Washingtonul, relateaza Reuters, potrivit agerpres.ro. …

- Partidul aflat la putere in Ungaria, Fidesz, a suferit o infrangere surprinzatoare in cadrul unor alegeri speciale in orasul Hodmezovasarhely. Rezultatul negativ vine chiar cu cateva saptamani inaintea alegerilor parlamentare, scrie The Guardian conform News.ro . viktor Orban va candida din partea Fidesz…

- Partidul nationalist de dreapta al lui Orban, Fidesz, incearca sa castige majoritatea parlamentara la alegerile din aprilie, campania electorala axandu-se pe un mesaj feroce anti-imigranti, cresterea salariilor si mai multi bani pentru pensionari. Cu toate acestea, Peter Marki-Zay, un politician incepator,…

- Ungaria doreste ca macar jumatate din suma de peste un miliard de euro pe care a cheltuit-o pentru protejarea frontierelor sale in fata valului de migranti sa-i fie rambursata de Uniunea Europeana si va propune blocului comunitar o procedura prin care sa fie consolidat rolul parlamentelor nationale,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat, intr-un mesaj postat pe pagina personala de Twitter, ca administratia precedenta nu a depus suficient efort pentru a preveni ingerintele Kremlinului, iar presedintele Obama a ignorat amenintarea, informeaza cotidianul The New York Times. Oficialul…

- "Uniunea Europeana are o noua propunere privind migratia, care nu este buna pentru noi, deoarece in centrul acesteia este asezata relocarea obligatorie a imigrantilor in tarile membre ale UE", a declarat luni, la Sofia, premierul Ungariei, Viktor Orban, dupa incheierea discutiilor cu premierul Bulgariei,…

- Premireul ungar Viktor Orban transmite un nou mesaj sfidator la adresa Uniunii Europene. "Noua propunere privind migratia nu este buna pentru noi", a declarat acesta, luni, la Sofia, dupa discutiile cu omologul bulgar, Boiko Borisov, a carui tara indeplineste in prezent presedintia rotativa a UE. „Discutiile…

- Orban a avertizat ca aproximativ 60 de milioane de persoane, potrivit unei evaluari a NATO, se pregatesc sa migreze catre Europa pana in 2020.Majoritatea imigrantilor ar proveni din tari musulmane si ar forma "o majoritate musulmana clara in metropolele Europei". "Londra nu va fi exceptia,…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat duminica, in cadrul unui discurs de aproape o ora la Budapesta, ca imigratia "a proiectat o umbra asupra Europei" si a subliniat ca guvernul sau va lupta impotriva implementarii asa-numitului "Plan Soros", relateaza agentia MTI.

- Cancelarul german Angela Merkel si premierul italian Paolo Gentiloni au convenit vineri ca in viitorul cadru bugetar multianual al Uniunii Europene trebuie consolidate capitolele cheie, in opinia lor unul dintre acestea fiind migratia, informeaza agentia EFE. In calitate de contributori neti la bugetul…

- Cancelarul german Angela Merkel si premierul italian Paolo Gentiloni au convenit vineri ca in viitorul cadru bugetar multianual al Uniunii Europene trebuie consolidate capitolele cheie, in opinia lor unul dintre acestea fiind migratia, informeaza agentia EFE. In calitate de contributori…

- Grupurile de interese politice si economice externe conduse de miliardarul american George Soros ar dori sa vada un guvern ungar slab care poate fi santajat, a declarat miercuri seara premierul ungar Viktor Orban, citat de MTI. ''Nicio tara nu poate fi independenta in absenta unei prese nationale.…

- Premierul Viorica Dancila va avea, saptamana viitoare, la Bruxelles, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile de politica externa. ”Saptamana viitoare,…

- "Saptamana viitoare la Bruxelles voi avea intalniri cu presedintele Comisiei Europene, domnul Junker, cu presedintele Consiliului European, domnul Tusk, cu presedintele Parlamentului European, domnul Tajani, si cu comisarul european pentru politici regionale, Corina Cretu”, a spus Dancila la inceptului…

- Uniunea Europeana a decis, prin majoritatea voturilor deputaților, ca anul sa nu mai fie imparțit in ora de iarna și ora de vara. Astfel, s-ar putea ca luna viitoare sa nu mai fim nevoiți sa dam ceasul inainte, scrie Playtech.ro.La sfarșitul anului trecut, Lituania a inaintat o cerere prin…

- Gigi Becali, patronul FCSB, nu a ezitat sa trimita noi ințepaturi catre CFR Cluj, rivala la titlu pe care o infrunta sambata, de la ora 20:45. "Daca imnul lor e din 1907, ce sa mai zic? Cand s-a inființat, a jucat in campionatul Ungariei. Știu ca Orban i-a felicitat și ii incurajeaza pe cei de la CFR.…

- Guvernul polonez este deschis fata de structurarea unei pozitii comune a Poloniei si a Israelului cu privire la legea privind Holocaustul adoptata de parlamentul de la Varsovia, a declarat vineri seful diplomatiei poloneze Jacek Czaputowicz, care a subliniat ca aceasta solutie depinde de cei ''doi…

- Ea a adaugat ca, desi nu poate sa divulge informatii clasificate, in 2016 a observat ca „au avut loc tentative de infiltrari in 21 de state iar intr-un numar redus de cazuri, operatiunile de au fost reusite". Jeh Johnson, care era secretar de stat pentru Departamentul National de Securitate…

- Cancelarul Austriei și razboiul viitorului buget european. Statele sarace din Est vor suporta costul Brexitului? La 31 de ani, lui Sebastian Kurz ii vine greu sa-și mascheze sau macar sa-și cosmetizeze pornirile politice instinctive, așa cum fac politicienii cu mai multa experiența: spune ce gandește…

- Seful diplomatiei ungare a precizat ca guvernul i-a solicitat sa examineze o prima varianta a documentului ce urmeaza sa fie publicata la 5 februarie si sa inceapa procedurile de retragere din negocierile de la ONU, daca textul este la fel de "favorabil migratiei" ca declaratia din 2016 a Natiunilor…

- Guvernul a aprobat inițiativa legislativa a unui grup de deputați privind completarea preambulului si articolului 1 din Constituția Republicii Moldova. Completarile vin sa fixeze aspirațiile de integrare europeana si promovarea orientarii Republicii Moldova spre spațiul valoric democratic european,…

- 'Exista o cultura si un mod de viata crestine pe care noi am vrea sa le protejam', a afirmat Orban intr-o conferinta de presa, subliniind nevoia de a pastra identitatea si fundamentele crestine ale Europei. De asemenea, a mai spus Orban, regimul Schengen poate fi protejat 'daca vrem sa…

- Sursele de venit ale bugetului Uniunii Europene includ contributiile primite de la statele membre, taxele la import aplicate produselor provenind din afara UE si amenzile impuse intreprinderilor care nu respecta normele europene. Iar contributiile de la statele europene sunt calculate in functie de…

- Comisia Europeana a publicat joi, 25 ianuarie, o serie de instrumenteCautați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN ••• destinate autoritaților naționale și regionale cu scopul de a le ajuta sa elaboreze strategii și proiecte de integrare a migranților și sa identifice resursele UE disponibile.…

- Aspectele politicilor privind azilul si migratia au fost dezbatute la Reuniunea interparlamentara "Agenda europeana privind migratia - Care sunt caile legale si de integrare de urmat?", eveniment desfasurat la Bruxelles si la care a participat miercuri presedintele Comisiei juridice din Senat, Robert…

- Presedintele Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunitati si validari a Senatului Romaniei, senatorul Robert Cazanciuc, a participat miercuri, 24 ianuarie 2018, la reuniunea interparlamentara - Agenda europeana privind migratia - Care sunt caile legale si de integrare de urmat?, eveniment desfasurat…

- Germania este dispusa sa renunte deocamdata la dezbaterea referitoare la distribuirea de refugiati intre statele Uniunii Europene, a declarat joi ministrul de interne Thomas de Maiziere, in marja reuniunii omologilor sai din UE, care are loc in capitala bulgara Sofia, transmite dpa. Potrivit…

- Tarile membre ale Uniunii Europene au nevoie de o politica externa comuna si puternica. Pentru ca acest scop sa fie realizat, statele din blocul comunitar trebuie sa scape de egoism si populism.

- De la un an la altul, tot mai multi copii si tineri sunt atrasi de cursurile care se deruleaza in cadrul Centrului de Tineret din comuna Mihail Kogalniceanu. "Zilnic desfasuram activitati culturale. Avem numeroase cursuri, cele mai atractive pentru copii si tineri fiind cele ce presupun miscare, miscare…

- Ungaria a detaliat joi prevederile unui proiect de lege privind introducerea unei taxe speciale pentru ONG-urile acuzate de Budapesta ca promoveaza imigratia, o masura ce vizeaza organizatiile finantate de miliardarul american George Soros, relateaza AFP. ONG-urile vizate vor trebui sa plateasca…

- Ministrul olandez de Finanțe Wopke Hoekstra (foto) a declarat marți ca statele cele mai afectate de Brexit nu ar trebui sa contribuie la acoperirea golului lasat in bugetul Uniunii Europene de plecarea Marii Britanii, anunța Bloomberg . ”Un grup mic de țari din vestul Europei este foarte afectat de…

- Statele membre ale Uniunii Europene vor obtine o mai mare libertate in a introduce o cota de TVA redusa sau chiar sa elimine complet TVA la anumite produse, potrivit unui proiect de lege consultat de Reuters avand drept scop reformarea modului centralizat in care este stabilita Taxa pe Valoarea Adaugata…

- Europarlamentarul Daniel Buda îi cere președintelui Comisiei Europene, domnului Jean-Claude Juncker, sa ia masuri fața de ”gestul extremiștilor maghiari”. ”Atitudinea instigatoare a gruparii extremiste maghiare este inacceptabila într-o…

- "Autoritațile de la Budapesta trebuie sa iși faca treaba conform normelor internaționale. Faptul ca urmeaza alegeri in Ungaria nu poate fi o scuza pentru inacțiune. Viktor Orban sa condamne acțiunile Jobbik, iar Jobbik sa ceara scuze Romaniei și romanilor!", a transmis Andi Cristea. Amintim…

- Ungaria este pregatita sa isi majoreze contributia la bugetul Uniunii Europene cu pana la 1,2% din PIB, ajutand la depasirea oricarei consecinta economica a Brexit-ului, a declarat, luni, la Bruxelles, Janos Lazar, seful de cabinet al premierului Viktor Orban, relateaza agentia MTI.

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a respins criticile liderului social-democrat german Martin Schulz la adresa premierului Viktor Orban si a politicii sale privind migratia, precizand ca acuzatiile lui Schulz sunt nefondate, relateaza agentia vineri MTI. Intr-un interviu acordat…

- Ungaria considera ca o Polonie puternica este o componenta vitala a grupului central-european in interiorul Uniunii Europene, iar Budapesta va bloca orice actiune de suspendare a dreptului de vot al Varsoviei in UE, a avertizat vineri prim-ministrul ungar Viktor Orban, citat de Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Noul guvern austriac doreste sa reduca tensiunile intre tarile din estul si vestul Uniunii Europene, a declarat, miercuri, la Bruxelles cancelarul austriac Sebastian Kurz, relateaza dpa. 'Vrem sa ajutam la depasirea crizelor existente', a spus Kurz dupa o intrevedere cu presedintele…

- China a devenit din ce in ce mai “prezenta” si “influenta” in spatiul Uniunii Europene, intensificandu-și relatiile in principal cu tari central si est-europene, concentrandu-se pe atingerea intereselor adesea prin ignorarea normelor comunitare, releva un raport al Institutului numit Consiliul European…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au declarat vineri, la finalul Consiliului European de la Bruxelles, ca doresc sa ajunga la o pozitie comuna cu privire la reforma zonei euro, la summitul european din martie 2018, transmite AFP.'Vrem sa ajungem pana in…

- Pe agenda reuniunii se vor afla subiecte privind domeniul apararii si securitatii, dimensiunea sociala a Uniunii Europene, educatia si cultura, respectiv politica UE in domeniul migratiei. Vor avea loc și discutii referitoare la procesul de retragere a Marii Britanii din UE. In marja Consiliului…

- Partidul Libertatii din Austria (FPOe, extrema dreapta) ar dori sa vada ambasadele straine din Israel mutate la Ierusalim, a declarat liderul sau Heniz-Christian Strache, care este de asteptat sa devina vicecancelar al viitorului guvern de la Viena, informeaza duminica dpa, scrie agerpres.ro. Cu…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Integrarea Serbiei in Uniunea Europeana o fac Romania, Bulgaria și Grecia prin infrastructura comuna, dezvoltare economica și schimburi culturale, aderarea efectiva ramanand doar o formalitate la care ne-am angajat toate cele trei țari ale Uniunii…