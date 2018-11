Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ungar a decis sa aloce 1,3 miliarde forinti (4 milioane de euro) pentru finantarea programelor si investitiilor de importanta nationala din Transilvania in acest an si alte 1,5 miliarde forinti in acelasi scop pentru anul urmator, informeaza un comunicat publicat joi in monitorul oficial…

- Guvernul de la Budapesta a consolidat controalele de-a lungul frontierei de sud a Ungariei in urma relatarilor conform carora aproximativ 70.000 de migranti se indreapta catre nord in regiunea Balcanilor, a anuntat joi Gergely Gulyas, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, informeaza…

- Instanta de la Strasbourg a stabilit ca prin eliminarea editurilor private, Budapesta nu le-a protejat proprietatea. Curtea Europeana a Drepturilor Omului considera ca practic, monopolul statului asupra manualelor nu le-a dat parintilor si copiilor dreptul de a le alege pe cele mai bune, din moment…

- Premierul ungar, Viktor Orban, a declarat marti la Budapesta ca guvernul Ungariei este ''unul dintre cele mai stabile cabinete'' din Europa, relateaza agentia MTI. Orban a facut declaratia respectiva in cadrul unui forum ungaro-turc al oamenilor de afaceri, organizat de…

- Guvernul ungar condamna in termenii cei mai puternici incercarile conducerii ucrainene de "intimidare" a comunitatii etnice maghiare din Transcarpatia, a declarat joi ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto.

- Guvernul de la Budapesta va contesta la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) hotararea Parlamentului European prin care se cer sancțiuni impotriva Ungariei pentru nerespectarea standardelor democratice. Anunțul a fost facut luni de șeful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, citat de…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca Guvernul de la Budapesta va initia actiuni legale impotriva deciziei Parlamentului European de aprobare a procedurii de sanctionare a Ungariei, din cauza incalcarii normelor Uniunii Europene, relateaza site-ul Business Insider.