- Liderii din Polonia, Slovacia, Ungaria si Cehia – Grupul de la Visegrad - vor discuta joi, la Budapesta, privind posibili candidati pentru posturile cheie din UE, un semn al coordonarii intre statele din Europa de Est, transmite Reuters potrivit news.roStatele membre UE trebuie sa aleaga presedinti…

- Marea Britanie nu a luat o decizie finala privind folosirea echipamentelor companiei chineze de telecomunicatii Huawei in reteaua sa 5G, a informat ministrul Securitatii Ben Wallace marti, conform Reuters preluata de Agerpres.„Guvernul nu a ajuns la o concluzie privind gestionarea infrastructurii…

- Premierul ungar Viktor Orban a asigurat vineri ca a cerut o ancheta riguroasa cu privire la accidentul produs in ajun pe Dunare, in centrul Budapestei, soldat cu moartea a cel putin sapte turisti sud-coreeni, transmite Reuters. "E cutremurator. A fost un accident in care pasagerii nu au avut aproape…

- Autoritațile de la Budapesta au suspendat joi pe o perioada nedeterminata inființarea unor instanțe administrative, dupa ce oficialii europeni s-au declarat nemulțumiți de aceasta idee, argumentand ca incalca principiul independenței justiției, potrivit Reuters citata de mediafax.Modificarile…

- Angajații institutelor de cercetare din subordinea Academiei Ungare de Șiințe intenționeaza sa protesteze duminica pe strazile Budapestei fața de proiectul de lege prin care Academia va pierde rețeaua de institute și patrimoniul acestora in favoarea unui consiliu nou inființat, transmite Index.hu, citat…

- Sute de activisti nationalisti au manifestat intr-o mica localitate, in estul Ungariei, impotriva prezentei rromilor, in urma unei certi, luna trecuta, intr-un bar, intre un membru al comunitatii si un localnic, relateaza Reuters potrivit news.ro.Manifestatia a avut loc marti in satul Torokszentmiklos,…

- Ungaria nu isi va modifica legislatia privind universitatile internationale in ciuda presiunilor din partea Uniunii Europene si a ofertei Germaniei de a media un conflict privind o universitate finantata de miliardarul american George Soros, a informat Zoltan Kovacs, purtatorul de cuvant al guvernului…

- Guvernul maghiar ar putea relua campaniile media impotriva institutiilor Uniunii Europene, a sugerat premierul Viktor Orban, intr-un moment in care partidul sau nationalist, FIDESZ, tureaza motoarele in vederea alegerilor europarlamentare din 26 mai. Dupa ce Partidul Popular European (PPE)…