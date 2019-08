Stiri pe aceeasi tema

- Executivul condus de Viorica Dancila urmeaza sa adopte, luni, prin OUG, mai multe masuri de austeritate, pritnre care reducerea cu 50% a posturilor de secretari de stat la nivelul ministerelor si a cabinetelor acestora si eliminarea sporului de conditii grele, in sistemul public. "Toate ministerele…

- Brexit-ul fara acord a devenit brusc o chestiune serioasa. Nu mai este acum un exercițiu de emfaza și de încordare a mușchilor. Boris Johnson e pe cale sa impuna o masiva sancțiune economica propriei sale țari. El se joaca cu focul: este o nazbâtie politica ce a luat o întorsatura…

- ​Loviturile aeriene efectuate de guvernul sirian și de aliații sai asupra unor școli, spitale, piețe și brutarii au ucis cel puțin 103 de civili în ultimele zece zile, inclusiv 26 de copii, a declarat vineri comisarul ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, potrivit Reuters.”Acestea…

- O editura din Turcia a anuntat ca va retrage de pe piata editia in limba turca a romanului „Unsprezece minute”, de Paulo Coelho, dupa ce s-a descoperit ca in aceasta a fost modificata o referire la Kurdistan, numele regiunii fiind inlocuit cu „Orientul Mijlociu”, potrivit The Guardian, citat de Mediafax.…

- ​O editura din Turcia a anuntat ca va retrage de pe piata editia în limba turca a romanului "Unsprezece minute", de Paulo Coelho, dupa ce s-a descoperit ca în aceasta a fost modificata o referire la Kurdistan, numele regiunii fiind înlocuit cu "Orientul Mijlociu",…

- In mai puțin de 48 de ore, partidul de guvernamant al Romaniei a primit o tripla doza de realitate dupa alegerile din mai. scrie The Guardian in interviul cu Viorica Dancila. „Consider ca aceste alegeri nu reprezinta o victorie a partidelor de opoziție, ci o infrangere pentru PSD", a spus…

- Autoritatile de la Ankara au ordonat arestarea a 249 de angajati ai Ministerului de Externe turc pentru legaturi suspecte cu reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de autoritati ca ar fi orchestrat tentativa de lovitura de stat din vara anului 2016, informeaza luni postul de televiziune local…