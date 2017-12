Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor a anuntat, vineri, ca in 2018 are in plan sa imprumute pana la 50 de miliarde de lei de pe piata interna si 5 miliarde de euro de pe pietele externe. "Ministerul Finantelor Publice are in vedere atragerea de resurse financiare de pe pietele externe prin emiterea de euroobligatiuni…

- Ministerul Finantelor va imprumuta aproximativ 48 - 50 de miliarde de lei de pe piata interna in anul urmator, similar cu nivelul propus pentru acest an, in timp ce aproximativ 4,5 - 5 miliarde de euro urmeaza sa fie atrasi de pe pietele externe, in crestere comparativ cu 2017, potrivit Programului…

- Piata asigurarilor din Romania si-a continuat trendul de crestere si in primele noua luni ale acestui an. Societatile de asigurare autorizate si reglementate de ASF au inregistrat, in primele noua luni ale anului 2017, un total al primelor brute subscrise (PBS) de 7,32 miliarde de lei, cu 6% mai…

- Ministerul Finantelor Publice a respins joi toate ofertele de cumparare primite pentru titluri de stat de 300 milioane lei, cu scadenta in 2019, considerandu-le la un nivel neacceptabil al pretului ofertat. La licitatie au participat opt dealeri primari. Data limita de acceptare…

- Ministerul Finantelor a plasat luni o emisiune de obligatiuni de 400 mil. lei, cu scadenta la sapte ani si o dobanda de 4,05% pe an, bancile licitand insa doar pentru jumatate din suma oferita. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 263…

- Sistemul de legiferare din Romania si contextul international extrem de “exploziv” reprezinta principalele riscuri pentru sectorul bancar romanesc in 2018, sustine presedintele Asociatiei Romane a Bancilor (ARB), Sergiu Oprescu. Potrivit acestuia, in 2017 sistemul bancar s-a consolidat…

- Ministerul Finantelor Publice are in vedere emiterea de euroobligatiuni in valoare de aproximativ 8 miliarde de euro (echivalent) pentru perioada 2018 - 2019, in contextul implementarii planului anual de finantare a deficitului bugetar si de refinantare a datoriei publice, potrivit unui proiect de…

- Ultimele date ale Bancii Naționale a Moldovei arata ca moldovenii care muncesc în strainatate au trimis acasa echivalentul a 116 milioane USD în luna octombrie cu 19% mai mult fața de aceiași luna a anului precedent, iar de la începutul anului 2017 suma totala a transferurilor…

- Ministerul Finantelor Publice a plasat joi o emisiune de obligatiuni de 400 milioane de lei, cu scadenta la trei ani si o dobanda de 3,38% pe an. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 888 milioane lei, din care bancile au licitat…

- Potrivit BNR, in cursul lunii trecute au avut loc „intrari de 1,07 miliarde de euro, reprezentand modificarea rezervelor minime obligatorii (RMO) in valuta constituite de institutiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finantelor Publice, alimentarea contului Comisiei Europene si altele".…

- Ministerul Finantelor Publice a plasat luni o emisiune de obligatiuni de 400 milioane de lei, cu scadenta la zece ani si o dobanda de 4,53% pe an. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Din valoarea nominala adjudecata, suma oferita de banci in nume si cont propriu s-a ridicat…

- Piata globala de aerostructuri este estimata la peste 36 miliarde dolari anual, iar producatorii de aeronave vor continua sa externalizeze mai mult de 50% din productie subcontractorilor independenti, arata datele broker-ului Swiss Capital, in prospectul de oferta aferent majorarii capitalului social…

- Ministerul Finanțelor Publice a publicat proiectul bugetului pentru anul 2018 care este bazat pe o creștere economica de 5,5% și un deficit de 2,97% din PIB. Anul viitor, salariul mediu net ar fi de 2.614 pe luna, conform proiectului. „In anul 2018 cheltuielile destinate investițiilor insumeaza 38,5…

- Deficitul bugetului general consolidat a coborat la 6,6 miliarde de lei (0,79% din produsul intern brut) dupa primele 10 luni ale acestui an, de la 6,8 miliarde de lei (0,81% din PIB) in primele noua luni, informeaza Ministerul Finanțelor Publice. Față de primele 10 luni din 2016 deficitul…

- Executia bugetului general consolidat pe primele zece luni ale anului 2017 s-a încheiat cu un deficit de 6,6 miliarde lei, respectiv 0,79% din PIB, fata de deficitul de 1,3 miliarde lei, respectiv 0,17% din PIB, înregistrat la aceeasi perioada a anului trecut, a anuntat Ministerul…

- Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 207,9 miliarde lei, reprezentand 24,7% din PIB, au fost cu 10,8% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Finantelor Publice. S-au inregistrat cresteri fata…

- Ministerul Finantelor Publice a plasat astazi o emisiune de obligatiuni in valoare de 500 milioane lei, cu scadenta in 2020 si o dobanda de 3,45% pe an, dar bancile au cumparat titluri de 255 milioane lei. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Volumul total al cererii…

- Romania a incasat, in primul semestru al anului, 31 milioane dolari SUA in contul creanțelor Romaniei de dinainte de 31 decembrie 1989, potrivit datelor prezentate de Ministerul Finanțelor Publice in ultima ședința de Guvern. Ministerul Finanțelor Publice a prezentat doua rapoarte privind situația creanțelor…

- Ministerul Finantelor Publice a plasat astazi o emisiune de obligatiuni in valoare de 200 milioane lei, cu scadenta in 2021 si o dobanda de 3,68% pe an. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 435 mil. lei, din care bancile au licitat…

- "In acest an am inmagazinat cu circa 50- mai mult fata de anul anterior. Am ajuns la circa 3,5 milioane MWh in aceasta perioada. Pretul nostru realizat la gaze a fost semnificativ mai jos decat cel de pe platforma centrala a Bursei Romane de Marfuri (BRM). Piata este sub presiune, datorita dinamicii…

- Europenii prefera tot mai mult cumparaturile online. Conform estimarilor eCommerce Foundation, se așteapta ca valoarea cumparaturilor online sa creasca de la 523 miliarde in 2016 la 593 miliarde de euro in 2017.

- Ministerul Finantelor Publice a respins astazi toate ofertele de cumparare primite pentru o emisiune de obligatiuni de 500 milioane lei, cu scadenta in 2022, considerandu-le la un nivel neacceptabil al pretului ofertat. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Emisiunea…

- Ministerul Finantelor Publice a plasat joi o emisiune de obligatiuni in valoare de 300 milioane lei, cu scadenta in 2019 si o dobanda de 2,31% pe an. La licitatie au participat opt dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 699 mil. lei, din care bancile au licitat in nume…

- Ministerul Finantelor Publice a plasat luni o emisiune de obligatiuni in valoare de 300 milioane lei, cu scadenta in 2024 si o dobanda de 3,88% pe an. La licitatie au participat sase dealeri primari. Din valoarea nominala adjudecata, suma oferita de banci in nume si cont propriu…

- Potrivit informatiilor primite de la Septimiu Moga, directorul Agentiei BNR Bihor, in cadrul tendintei de crestere a masei monetare a Romaniei cu 12,3% in luna septembrie 2017, fata de luna similara a anului precedent, a crescut si volumul total al depozitelor din judetul Bihor cu aproape 12%,…

- Consiliul Concurentei va modifica modul de analiza a fuziunilor si achizitiilor pe piata de retail alimentar din perspectiva dimensiunii geografice, ca urmare a schimbarilor aparute in comportamentul companiilor de pe aceasta piata, dar si in cel al consumatorilor, potrivit unui comunicat al institutiei."Astfel,…

- Camera de comert americana AmCham apreciaza ca impactul bugetar negativ generat de pachetul de masuri fiscale anuntat de Guvern, de aproximativ 5 miliarde lei in anul 2018 si intre 3 si 4 miliarde in anii 2019 – 2020, poate conduce la franarea unei evolutii sustenabile a economiei. Si asta nu e tot.…

- In luna septembrie a fost rambursata o suma de peste 1,179 miliarde de euro, atat la Uniunea Europeana, cat si la Banca Mondiala (BM). Cea mai mare parte a sumei a fost platita catre UE, respectiv peste 1,177 miliarde de euro, iar 2,4 milioane de euro catre BM. Suma platita Uniunii Europene reprezinta…

- UPS (NYSE:UPS) a raportat câștiguri de 1,45 dolari pe acțiune pentru al treilea trimestru din 2017. Toate cele trei segmente de business au performat în acest trimestru. Compania a valorificat cererea în creștere pentru soluții UPS la nivel global în rezultate financiare…

- Executia bugetului general consolidat pe primele noua luni ale anului 2017 s-a incheiat cu un deficit de 6,8 miliarde de lei, respectiv 0,81% din PIB, fata de deficitul de 3,7 miliarde de lei, respectiv 0,49% din PIB, consemnat in perioada similara a anului 2016, informeaza, miercuri, Ministerul Finantelor…

- Ministerul Finantelor Publice a respins astazi toate ofertele de cumparare primite pentru o emisiune de obligatiuni de 300 milioane lei, cu scadenta in 2020, considerandu-le la un nivel neacceptabil al pretului ofertat. Statul a respins in luna octombrie ofertele primite la o serie de emisiuni…

- Hidroelectrica nu a beneficiat de prețurile mari din aceasta vara de pe piața spot (PZU) a bursei de energie, intrucat a vandut pe aceasta platforma doar 3-4% din producție, iar o mare parte din contracte sunt incheiate pe termen lung, a declarat, luni, Bogdan Badea, președintele Directoratului Hidroelectrica,…

- Piața romaneasca de capital iși intarește poziția pe podium in regiune, dupa ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a urcat cu peste 30 de procente in primele noua luni din acest an, totalizand 1,8 miliarde de euro, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB). …

- Banca Europeana de Investiții (BEI) a aprobat finanțari și servicii de consiliere in valoare de peste 13 miliarde de euro pentru Romania, in cei 25 de ani in care a activat in țara noastra, se arata intr-un comunicat al instituției financiare. Vicepreședintele BEI, Andrew McDowell,…

- Ministerul Finantelor Publice a respins astazi toate ofertele de cumparare primite pentru o emisiune de obligatiuni de 300 milioane lei, cu scadenta in 2019, considerandu-le la un nivel neacceptabil al pretului ofertat. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Emisiunea…

- Cluj-Napoca a devenit, de o perioada, orașul cu cele mai mari prețuri la apartamente din toata țara, ajungând, conform statisticilor de specialitate, la un preț mediu de 1455 euro pe metrul patrat, în luna septembrie.Totuși, potrivit unui studiu imobiliare.ro, imobilele…

- Ministerul Finantelor Publice a respins astazi toate ofertele de cumparare primite pentru o licitatie de certificate de Trezorerie cu discount, in valoare de 600 milioane lei, cu scadenta la un an, aceasta fiind a treia emisiune de titluri la care statul refuza ofertele primite de la banci.…

- Pe primul loc in topul Brand Finance se claseaza SUA, cu 21.000 de miliarde de dolari si rating AAA-, iar locurile 2 si 3 sunt ocupate de China (10.200 miliarde de dolari) si Germania (4.000 miliarde de dolari). Pe ultimele locuri sunt clasate Congo, cu 16 miliarde de dolari, Nepal si Cipru…

- Ministerul Finantelor Publice a respins astazi toate ofertele de cumparare primite pentru o emisiune de obligatiuni de 300 milioane lei, cu scadenta in 2024, considerandu-le la un nivel neacceptabil al pretului ofertat. La licitatie au participat sase dealeri primari. Emisiunea a…

- Ministerul Finantelor Publice a respins astazi toate ofertele de cumparare primite pentru o emisiune de obligatiuni de 400 milioane lei, cu scadenta la doi ani, considerandu-le la un nivel neacceptabil al pretului ofertat. La licitatie au participat sapte dealeri primari. Volumul…

- In cursul lunii au avut loc intrari de 965 milioane euro, reprezentand modificarea rezervelor minime in valuta constituite de institutiile de credit, alimentarea conturilor Ministerului Finantelor Publice, alimentarea contului Comisiei Europene si altele. De asemenea, au fost iesiri de 2,6 miliarde…