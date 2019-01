Romania trebuie sa plateasca, in acest an, peste 1,04 miliarde euro, catre Uniunea Europeana, din imprumutul stand-by contractat in 2009, dupa ce anul trecut suma rambursata s-a ridicat la 1,43 miliarde euro, conform datelor Ministerului Finanțelor Publice (MFP). Cea mai mare parte a sumei trebuie trimisa UE, respectiv circa 1,03 miliarde euro, iar restul catre Banca Mondiala. Țara noastra mai are de rambursat peste 2 miliarde euro catre UE și Banca Mondiala. Este vorba despre pachetul contractat de la FMI, UE și Banca Mondiala, in suma de 19,95 miliarde euro. Ultima plata a imprumutului din 2009…