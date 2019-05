Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi, inaintea inceperii sedintei de Guvern ca se vor aproba sumele destinate restituirii taxei auto catre toate persoanele indreptatite sa o primeasca.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, in timpul unei vizite facute in judetul Bacau, ca nu ii este teama de o eventuala pierdere a functiei. Intrebata, la Bacau, daca ii este teama de o eventuala pierdere a functiei, Dancila a raspuns: „Nu. Nu nu imi este teama. Intotdeauna cand te duci pe…

- Primaria Capitalei a anuntat, marti, ca a primit o oferta din partea Mercedes – Benz Romania pentru achizitia a 130 de autobuze hibride, contract estimat la 195,5 milioane lei (41,1 milioane euro), fara TVA. Primăria a demarat în luna martie procedura de achiziţie pentru atribuirea…

- Premierul Viorica Dancila a venit în judetul Hunedoara. Oficialitatile locale s-au pregatit sa o întâmpine, asa cum se cuvine, pe sefa Guvernului si pe cei trei ministrii care au însotit-o.

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca așteapta motivarea președintelui Iohannis dupa ce propunerile de miniștri au fost respinse.„Așteptam motivarea pentru respingerea celor trei propuneri. Nu am facut o referire la o persoana anume. Am observat ca in societatea romaneasca apar aceste…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat, vineri, la inceputul ședinței de Guvern, ca Executivul urmeaza sa aprobe bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu prin care sunt finanțate programele „Rabla clasic” cu 322 milioane lei și „Rabla plus” cu 93 milioane lei. „La propunerea Ministerului Mediului aprobam…

- Premierul Viorica Dancila s-a intalnit, vineri, la sediul Guvernului, cu președintele Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), Guido Raimondi. Printre cei care au apelat la CEDO se numara Laura Codruța Kovesi, care s-a indreptat impotriva Romaniei.„Printre temele discutate de cei doi oficiali…