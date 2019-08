Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Prima rectificare bugetara din acest an taie drastic din bugetele unor ministere importante, cum ar fi Educatia, Agricultura si Transporturile. Şi proiectele cu fonduri europene pierd bani, în schimb sunt suplimentate finanţările pentru primari, arata un proiect publicat…

