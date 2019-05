Autorul petitiei online nu a fost identificat, dar afirma ca este un cetatean care a participat la protestele desfasurate la lumina lumanarilor in 2017 care au dus la punerea sub acuzare si indepartarea predecesoarei presedintelui, Park Geun-hye. 'Cred ca nu exista nicio problema pentru propunerea de punere sub acuzare a unui presedinte care actioneaza impotriva psihicului national', a scris autorul petitiei pentru un site de petitii al presedintiei sud-coreene. Guvernul trebuie sa raspunda oricarei petitii care aduna peste 200.000 de semnaturi.

Potrivit autorului petitiei, Moon a tolerat…