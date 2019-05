Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va aproba proiectul de Cod administrativ prin ordonanta de urgenta dupa alegerile europarlamentare, cel mai probabil intr-o sedinta din luna iunie sau iulie, a anuntat marti prim-ministrul Viorica Dancila. "Din discutiile cu primarii am inteles interesul major pentru Codul administrativ.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, marti, ca nu cunoaste subiectul ordonantei de urgenta de modificare a Legii referendumului pe care Guvernul intentioneaza sa o adopte in sedinta de miercuri. Intrebat in legatura cu ordonanta de modificare a Legii referendumului, care se refera…

- Coplata serviciilor medicale private se afla pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de astazi. Proiectul de Ordonanța de Urgența ce prevede introducerea unei contribuții personale pentru serviciile medicale private se afla, pentru a doua oara, pe ordinea de zi a ședinței de Guvern. Adoptam in ședința…

- ​Anul trecut, Guvernul adopta o Ordonanța de Urgența care modifica legea insolvenței. Aceasta avea multe prevederi care au generat dezbateri în spațiul public, având în vedere ca, printre altele, s-a dat statului posibilitatea de a converti creanțele bugetare în acțiuni. Un proiect…

- DEZBATERE… Sunt discutii aprinse in aceste zile, intre Ministerul Sanatatii si Asociatia de Protectie a Pacientilor, dupa ce Guvernul a anuntat ca va da o Ordonanta de Urgenta care ii va afecta in mod direct pe bolnavi. Proiectul de OUG, publicat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Sanatatii,…

- Procurorii DNA reacționeaza, printr-un comunicat de presa, la OUG care modifica din nou legile justiției. DNA arata ca acest OUG va bloca total activitatea instituției și are de a stopa anchetele efectuate de procurori. ”Avand in vedere proiectul ordonanței de urgența de modificare a celor trei legi…