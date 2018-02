Stiri pe aceeasi tema

- Acordul, anuntat de liderii republicanilor si democratilor din Senat, va majora plafonul pentru finantarea apararii si cel pentru unele cheltuieli interne. Alaturi de reducerile de taxe adoptate de Congres in decembrie, noile cheltuieli vor mari si mai mult deficitul bugetului federal.”Proiectul…

- Liderii Senatului Statelor Unite au ajuns la un acord de 300 de miliarde de dolari referitor la finantarea bugetului, pe termen de doi ani, intr-o incercare de a pune capat neintelegerilor politice pe aceasta tema din ultimii ani. Acordul, anuntat de liderii republicanilor si democratilor…

- Presedintele american, Donald Trump, a spus marti ca ar saluta o inchidere a activitatii guvernului federal daca Congresul nu se va dovedi capabil sa convina asupra schimbarii legii imigratiei, care ar preveni, in opinia sa, intrarea criminalilor in SUA, transmite Reuters. La o intalnire la Casa Alba…

- Ministerul sud-coreean de Externe a laudat, joi, discursul presedintelui american Donald Trump despre Starea Uniunii, din Congresul SUA, intrucat liderul de la Casa Alba a reiterat angajamentul ferm privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Miercuri,…

- Presedintele american, Donald Trump, ar fi dispus sa semneze Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, numai daca include modificari importante, potrivit extraselor dintr-un interviu care urmeaza sa fie difuzat duminica de postul britanic de televiziune ITV. In iunie 2017, Donald…

- Pe langa cele 25 de miliarde de dolari, Trump mai doreste un buget de cinci miliarde de dolari pentru alte programe privind securitatea frontierelor si acordarea dreptului de munca si de sedere pentru imigranti. Administratia Trump analizeaza ridicarea unui zid pe o distanta de 1.300 de kilometri,…

- Cele doua camere ale Congresului SUA au aprobat luni proiectul de finantare temporara a bugetului federal, menit sa puna capat, dupa trei zile, paraliziei partiale a administratiei, transmite AFP, preluata de Agerpres. Camera Reprezentanţilor a adoptat luni după-amiaza (ora locală), cu…

- Presedintele american Donald Trump va participa la Forumul economic de la Davos (Elvetia) din aceasta saptamana, a confirmat Casa Alba, in urma acordului incheiat pentru reluarea activitatii guvernului american, dupa trei zile de blocaj, relateaza AFP. "Daca totul se petrece cum am prevazut, in urma…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- Senatorul republican John McCain, una din personalitatile cele mai proeminente din Congresul SUA, i-a adresat miercuri un apel ferm presedintelui Donald Trump sa puna capat atacurilor impotriva ziaristilor, transmite AFP. "Fie ca Trump este sau nu constient de acest lucru, actele sale sunt observate…

- Statele Unite ale Americii nu au reusit sa submineze acordul in domeniul nuclear semnat de Teheran si marile puteri, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rohani, care a calificat acordul respectiv drept o 'victorie durabila' pentru Iran, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Liderul…

- „In noiembrie, am inceput livrarea primelor avioane de lupta F52 și F-35. Avem un total de 52 și am livrat cateva inainte de termenul stabilit”, a spus Trump, miercuri, la Casa Alba, avand-o alaturi pe șefa Guvernului norvegian, Erna Solberg. Potrivit Washington Post, aeronavele F-52 pot fi vazute,…

- Donald Trump a intrebat joi de ce Statele Unite ar vrea sa ia imigranti din Haiti sau din tarile africane, spunand ca unele sunt “tari de rahat”, potrivit unor surse citate de Reuters. Afirmatiile presedintelui american, facute la Casa Alba, au venit in conditiile in care senatorul democrat Dick Durbin…

- Camera Reprezentantilor a Congresului SUA a aprobat joi reautorizarea pentru sase ani a Agentiei Nationale de Securitate (NSA) sa intercepteze comunicatiile pe internet cu strainatatea, informeaza AFP. Dezbaterea a fost perturbata pentru scurt timp de o postare pe Twitter a presedintelui Donald Trump,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat, miercuri, ca "in teorie" SUA ar putea reveni in Acordul de la Paris, apreciind ca acesta a fost nedrept pentru tara sa, informeaza AFP."Acordul de la Paris pe care l-am semnat a fost foarte nedrept pentru SUA. In teorie am putea reveni asupra…

- Liderii europeni isi vor reafirma, joi, sustinerea pentru acordul nuclear iranian, inaintea deciziei presedintelui american Donald Trump privind reinstaurarea sanctiunilor economice, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Liderii principalelor partide separatiste din Catalonia au anuntat, miercuri, ca au ajuns la un acord pentru a-l numi pe Carles Puigdemont în functia de sef al Guvernului regional, în pofida faptului ca fostul lider catalan este acuzat de rebeliune. Puigdemont, care se afla în…

- Presedintele american Donald Trump se intalneste marti cu congresmeni republicani si democrati in incercarea de a ajunge la un compromis cu privire la soarta a mii de imigranti tineri si fara documente, ce risca sa fie deportati din Statele Unite, relateaza Reuters. Trump, republicanii…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a promulgat vineri Legea de reformare a sistemului fiscal, afirmand ca noile masuri vor stimula cresterea economica si crearea de locuri de munca. Congresul SUA a aprobat cel mai amplu plan de reforma fiscala din ultimele trei decenii, ceea ce…

- Congresul Statelor Unite a adoptat definitiv miercuri cea mai mare scadere de impozite din ultimii 31 de ani, oferind presedintelui Donald Trump prima mare reforma a mandatului sau, noteaza AFP, prelauta de Agerpres. Liderul de la Casa Albă a salutat o "victorie istorică pentru americani"…

- Camera Reprezentantilor din SUA aproba versiunea definitiva a planului de reforma fiscala. Proiectul de reforma fiscala a fost aprobat definitiv cu 224 de voturi pentru si 201 impotriva. Niciun congresman democrat nu a votat in favoarea proiectului legislativ. Impotriva proiectului au votat insa…

- Congresul SUA va incepe marti sa voteze cea mai mare reforma a sistemului fiscal din ultimii 30 de ani, aceasta urmand sa fie prima victorie legislativa majora a Partidului Republican in mandatul presedintelui Donald Trump, transmite Reuters. Camera Reprezentantilor, cea care a introdus proiectul…

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a decis amanarea vizitei oficiale in Orientul Mijlociu, in contextul votului din Congresul american privind reforma fiscala, si a tensiunilor izbucnite dupa decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului.

- Liderii tarilor Uniunii Europene au aprobat joi seara, in cursul summitului de la Bruxelles, planul de Cooperare Structurata Permanenta (PESCO), un proiect prin care sunt intensificate activitatile de cooperare militara.

- Uniunea Europeana si Japonia au finalizat acordul comercial pe care il negociaza din 2013, chiar inainte de reuniunea la nivel inalt a Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), pentru a trimite un "semnal clar" comunitatii internationale, in special presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP.…

- 'Finalizarea negocierilor demonstreaza vointa politica puternica a Japoniei si a UE de a continua sa inalte drapelul liberului schimb', a afirmat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si premierul japonez Shinzo Abe intr-un comunicat comun. 'Uniunea Europeana si Japonia s-au…

- Proiectul legii bugetului de stat pe 2018 si cel al asigurarilor sociale urmeaza sa fie adoptate de Parlament in data de 21 decembrie. Birourile Permanente reunite au stabilit calendarului dezbaterilor, saptamana viitoare, pana sambata, urmand a se lucra in comisiile reunite de buget-finanțe, iar din…

- Camera Reprezentantilor a respins miercuri cu o larga majoritate o motiune vizand deschiderea unei proceduri de destituire a presedintelui Donald Trump, relateaza AFP, scrie agerpres.ro. Rezolutia, propusa de democratul de Texas Al Green, a fost respinsa cu 364 de voturi pentru si 58 impotriva.…

- Liderii democrați din Congresul american au anunțat ca au acceptat sa aiba o intalnire joi cu Donald Trump pentru a negocia un acord bugetar și politic de sfarșit de an, dupa ce au boicotat precedenta intrevedere din cauza unui mesaj pe Twitter al președintelui, relateaza AFP. "Suntem…

- Liderii celor doua partide aflate la guvernare mimeaza inca, tot mai neconvingator, ca majoritatea PSD-ALDE functioneaza fara cusur in Parlament sau la guvernare. In fapt, liderii celor doua partide au pierdut intr-un ritm alert increderea romanilor si, mai nou, chiar increderea propriilor colegi…

- In timpul unei audieri cu ușile inchise in Congresul SUA, ministrul justiției Jeff Sessions a refuzat joi sa raspunda daca președintele Donald Trump i-a cerut vreodata sa blocheze ancheta Ministerului Justiției asupra amestecului Rusiei in alegerile prezidențiale din SUA din 2016, potrivit unor parlamentari…

- Mike Pompeo ar urma sa fie inlocuit in functia de director al Agentiei Centrale pentru Informatii de senatorul Tom Cotton, un republican din Arkansas considerat un apropiat al presedintelui Donald Trump. Tom Cotton a semnalat ca va accepta functia de director CIA daca i se va propune, au…

- Premierul britanic Theresa May a criticat decizia presedintelui american Donald Trump de a distribui pe Twitter videoclipuri anti-musulmane postate de catre un politician britanic de extrema dreapta. In replica, Trump i-a raspuns lui May ca ar trebui sa fie mai atenta la terorismul din tara.…

- Cei doi sefi ai opozitiei democrate din Congresul SUA au anuntat ca nu vor merge la o reuniune prevazuta pentru marti, la Casa Alba, cu Donald Trump, ca raspuns la o postare ofensiva pe Twitter in care presedintele a insinuat ca oricum "niciun compromis bugetar nu este posibil", relateaza AFP."Tinand…

- Oficiul de legatura NATO va fi deschis la Chișinau la începutul lunii decembrie. La inaugurarea centrului va participa și Rose Gottemoeller, adjunctul secretarului general NATO. Evolutia relatiilor dintre Republica Moldova si Alianța Nord-Atlantica (NATO) a fost examinata astazi, 23…

- "Departamentul de Stat american a aprobat un posibil acord in valoare de 10,5 miliarde $ privind vanzarea de sisteme de rachete Patriot Poloniei (...). Natiune de importanta strategica pe flancul de est al NATO, Polonia a inceput accelerarea eforturilor de modernizare a fortelor armate de cand Rusia…

- Alesii puterii si opozitiei clujene, despre motiune. "Un gest disperat de a scoate Romania din captivitatea unui grup infractional organizat" PNL și USR au depus vineri, la Parlament, moțiunea de cenzura impotriva Guvernului PSD-ALDE, intitulata "PSDragnea, in campanie muma, la putere ciuma". Parlamentarii…

- Aproximativ 3.000 de soldati americani au fost desfasurati suplimentar in Afganistan, in conformitate cu noua strategie a presedintelui Donald Trump pentru aceasta tara devastata de razboi, a anuntat joi Pentagonul, scrie AFP, informeaza AGERPRES . Ministerul american al Apararii evaluase pana in prezent…

- Congresul Statelor Unite a aprobat, joi, cheltuieli militare de aproape 700 de miliarde de dolari pentru anul bugetar 2018, mai mult decât ceruse președintele Donald Trump, relateaza AFP citata de Agerpres. Senatul a adoptat definitiv aceasta lege joi, în unanimitate, dupa validarea…

- Generalul in rezerva Robert Kehler a sustinut, in fata Senatului, ca ofiterii americani pot refuza sa lanseze arme nucleare, daca ordinele venite din partea presedintelui nu respecta legislatia in vigoare. El a adaugat ca principiile legale ale interventiilor militare se aplica si deciziilor de a folosi…

- Majoritatea republicana din Senatul american a adaugat abrogarea obligației universale de achiziție a unei asigurari de sanatate la proiectul sau de reforma privind sistemul fiscal, o noua tentativa de indeplinire a unei promisiuni electorale a lui Donald Trump, pana in prezent eșuata, relateaza…

- SURSA VIDEO: Youtube Liderul de la Casa Alba a avut "doua sau trei" conversatii succinte cu Putin in cursul summitului organizatiei pentru Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC), in orasul vietnamez Da Nang, le-a spus Trump reporterilor in avionul prezidential Air Force One, in timpul…