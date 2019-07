Guvernul SUA cere confiscarea a peste 12 miliarde de dolari din bunurile vestitului traficant de droguri "El Chapo"

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul american a cerut vineri seara confiscarea a circa 12,6 miliarde de dolari din bunurile traficantului de droguri mexican Joaquin Guzman 'El Chapo', care ar corespunde unei estimari a veniturilor cartelului sau atunci cand il conducea, relateaza AFP. Intr-un document inregistrat…

- O lege in premiera este propusa de consilierii din New York. Potrivit acestora, pentru ca numarul accidentelor rutiere in crestere, pietonii care mai traverseaza strada in timp ce scriu mesaje pe telefon ar urma sa fie amendati de politie.

- Indicele Nasdaq al Bursei de pe Wall Street a atins un nivel record, in timp ce capitalizarea bursiera a Microsoft a depasit pragul de 1.000 de miliarde de dolari, scrie Wall Street Journal. Rezultatele financiare dezamăgitoare ale conglomeratului 3M au afectat evoluţia indicelui Dow Jones…

- Actiunile Pinterest au crescut joi cu 25% la debutul de la bursa din New York, conferind companiei de socializare o capitalizare de 15,8 miliarde de dolari si semnaland interesul sporit al investitorilor pentru noile listari din sectorul tehnologiei, transmite Reuters potrivit news.ro.Oferta…

- In plus, UniCredit Bank AG, divizia germana a grupului italian, a acceptat sa isi recunoasca vinovatia la un tribunal din statul New York pentru ca a transferat ilegal sute de milioane de dolari prin sistemul financiar american in numele entitatilor sanctionate, a precizat procurorul din Manhattan,…

- Instanța suprema a decis amanarea ultimului termen din dosarul in care este judecat Liviu Dragnea, ca urmare a unor excepții de neconstituționalitate puse in discuție de DNA. Urmatoarea ședința de judecata a fost stabilita pe 20 mai.Procurorul de ședința a cerut sesizarea CCR privind un articol…

- Gigantul energetic american Chevron Corp a prezentat vineri o oferta de 33 de miliarde de dolari pentru preluarea Anadarko Petroleum Corp, intarindu-si pozitia in domeniul productiei de gaze lichefiate si gaze de sist, transmite Reuters, informeaza Agerpres.Citește și: Un condamnat pentru…

- Planul Uber pentru listarea la bursa de la New York s-ar putea transforma in una dintre cele mai mari oferte publice initiale de tehnologie din istorie. Compania americana de ridesharing va incerca sa vanda actiuni de 10 miliarde de dolari in operatiunea de listare la bursa, care de altfel…