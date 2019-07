Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a inceput o ampla analiza in toate institutiile de stat din Romania, inclusiv in ministere. Este vorba despre o analiza care se va incheia pe 31 iulie, atunci cand exista riscul ca multi dintre angajatii din sistemul de stat sa fie dati afara, anunta Romania…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, va avea, miercuri, de la ora 15,00, la sediul ministerului, o intalnire cu primarii de localitati pentru a discuta despre bugetele autoritatilor locale.

- Eugen Teodorovici va avea, miercuri, de la ora 15:00, la sediul Ministerului de Finante, o intalnire cu primarii pentru a discuta despre bugetele autoritatilor locale. "Vom avea o intalnire cu toate cele patru structuri asociative si logica discutiei va fi aceeasi cu cea pe care am avut-o…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, va anunța luni demiterea șefei ANAF, Mihaela Triculescu. Demiterea acesteia, considerata o apropiata a lui Darius Valcov, apare la cateva ore dupa ce insuși Valcov...

- "Precum vedeti, eu am programul si mentin programul promis, ceea ce inseamna ca suntem in activitate, Guvernul lucreaza. Aveam planificata aceasta intalnire. Ieri am avut la Bruxelles reuniunea formala a...

- Guvernul va modifica in ședința urmatoare mai multe prevederi din OUG 114, zisa și a lacomiei, in sensul ca va mari numarul domeniilor in care se pot folosi zilieri. Proiectul de act normativ vizeaza includerea urmatoarelor activitați/domenii de activitate, in cuprinsul categoriilor de activitați in…

- Turcia intentioneaza sa consolideze sectorul bancar prin injectarea de capital in bancile de stat si preluarea unei parti din creditele lor neperformante, in incercarea de a relansa o economie afectata de recesiune, transmite Bloomberg. Ministrul turc de Finante, Berat Albayrak, a declarat…

- Ministrul elen de Finante, Euclid Tsakalotos, a confirmat marti informatiile conform carora Guvernul de la Atena intentioneaza sa restituie inainte de scadenta o parte din masivul imprumut luat de Fondul Monetar International (FMI), informeaza publicatia elena Kathimerini.