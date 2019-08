Stiri pe aceeasi tema

- Dan Alexa a vorbit pentru prima oara, in detaliu, despre momentul in care a fost lovit cu pumnul in fața de Anamaria Prodan. Antrenorul Astrei a avut un mesaj pentru cei care l-au criticat dur pe fostul mijlocaș.Citește și: SURSE - Viorica Dancila a anunțat ca DEMISIONEAZA de la șefia PSD,…

- "Declarația doamnei prim-ministru Viorica Dancila despre rolul președintelui Iohannis in timpul Președinției romane a UE este obraznica și nu reflecta deloc realitatea. Tot ce s-a obținut la nivel ministerial in timpul Președinției romane a Consiliului Uniunii Europene s-a obținut datorita…

- 'A fost o discutie si saptamana trecuta la Banca Nationala a Romaniei pentru schimbarea programului Prima Casa. S-a discutat si acolo si o sa avem o concluzie finala, zic eu, curand, pentru ca aceasta noua formula a Programului Prima Casa, respectiv O casa, o familie, este mult mai buna si atractiva',…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut un discurs ca și cum Guvernul PSD ar fi fost deja picat și le-a cerut celor din opoziție sa se apuce de treaba pentru a curața dezastrul lasat in urma de guvernarea PSD.Citește și: SURSE - Viorica Dancila a negociat dupa alegeri cu liderii filialelor…

- Viorica Dancila a declarat ca Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta care va extinde Fondul de Dezvoltare si Investitii si care prevede simplificarea procedurilor, plus introducerea unui mecanism pentru fondurile sau societatile de investitii care vor sa participe in parteneriat public-privat. „In…

- CLASA POLITICA SI-A DAT INTALNIRE IN ORASUL LUI STEFAN CEL MARE VIZITA….Premierul Romaniei, Viorica Dancila, alaturi de ministrul Sanatatii, Sorina Pintea si ministrul Agriculturii, Petre Daea, au fost prezenti, ieri, in judetul Vaslui. Suita guvernamentala, insotita de autoritatile locale a strabatut…