Guvernul Spaniei reclamă de la moştenitorii lui Franco o proprietate dobândită "fraudulos" de dictator Potrivit plangerii, proprietatea din Pazo de Meiras, in Galicia (nord-vest), o resedinta de vara a lui Franco, a facut in 1941 obiectul unei vanzari "frauduloase" si trebuie sa revina in domeniul public. Dupa moartea lui Franco, mostenitorii sai au continuat sa utilizeze proprietatea, care apartine astazi nepotilor lui. Conacul, construit intre 1893 si 1907, a fost clasat ca monument de interes cultural de Parlamentul regional din Galicia anul trecut si prin urmare ar trebui sa fie deschis publicului. Insa descendentii lui Franco se opun acestei decizii, afirmand ca este vorba… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul spaniol va incepe pe 22 iulie procesul prin care se va pronunta asupra investirii din nou ca premier, pentru patru ani, a actualului ocupant al functiei, Pedro Sanchez, ai carui socialisti au castigat alegerile in aprilie fara a obtine insa o majoritate, transmite

- Guvernul socialist spaniol va protesta in mod oficial pe langa Vatican pentru 'ingerinta' in urma declaratiilor prin care reprezentantul Sfantului Scaun in Spania a criticat planul de exhumare a fostului dictator Franco, a anuntat luni vicepremierul Carmen Calvo, transmite AFP potrivit Agerpres …

- Secesionistul catalan aflat la inchisoare Oriol Junqueras, ales in Parlamentul European la sfarsitul lui mai, nu va putea depune juramantul pentru a-si prelua functia de europarlamentar, a decis vineri justitia spaniola, informeaza AFP. Intr-un comunicat, Curtea Suprema, cea mai inalta instanta judiciara…

- Curtea Suprema a Spaniei a decis marti sa suspende, ca masura de precautie, exhumarea ramasitelor pamantesti ale dictatorului Franco din mausoleul sau, perioada necesara pentru ca recursul in justitie al familiei sa poata fi examinat de fond, informeaza AFP si Reuters. Aceasta exhumare, ce…

- "Biroul Camerei deputatilor ii declara automat suspendati de la exercitarea mandatului" pe Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull si Jordi Sanchez, a anuntat presedinta camerei, Meritxell Batet (socialisti), dupa o consultare cu juristii institutiei.Aceasta a precizat ca a cerut un nou…

- Parlamentul spaniol rezultat in urma alegerilor din 28 aprilie s-a reunit marti in sesiune plenara la ora 08:00 GMT, la reuniune participand cinci lideri separatisti catalani, care au fost eliberati din inchisoare pentru a putea depune juramantul, si un important contingent de alesi de extrema dreapta,…

- Tribunalul Suprem spaniol i-a autorizat marti pe cei cinci separatisti catalani alesi in parlamentul de la Madrid si aflati in arest preventiv sa participe la sesiunea inaugurala de pe 21 mai a legislativului, transmite AFP, potrivit agerpres.ro.Cei cinci sunt judecati la Madrid din 12 februarie…

- Guvernul spaniol estimeaza ca incetinirea cresterii economice va fi mai mare decat anticipase in ianuarie și reduce semnificativ estimarile pentru anii urmatori. Astfel, deşi menţine avansul PIB la 2,2% pentru acest an, l-a redus pe cel preconizat pentru 2020 şi 2021, până…