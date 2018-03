Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocoalelor încheiate între SRI si alte institutii ale statului, având în vedere interesul public, precum si pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala,

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri ca, in cazul in care premierul Viorica Dancila nu va cere desecretizarea protocoalelor intre SRI si alte institutii ale statului, atunci va solicita el Ministerului Public si DNA desecretizarea protocoalelor, luni, la prima ora.

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, „avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in…

- ”Inseamna inca un pas spre normalitate, reglarea raporturilui dintre autoritațile publice, ceea ce ne cere statul de drept sa ne desfașuram activitatea numai pe baza legii. Am discutat cu premierul și articolul 3 din legea 182 spune ca protocoalele secrete nu pot impiedica accesul la informațiile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri ca va solicita, luni, desecretizarea de catre Ministerul Public - DNA a protocoalelor incheiate cu SRI. Tudorel Toader a facut anuntul in cadrul unei interventii la Antena 3, dupa pe premierul Viorica Dancila a solicitat desecretizarea protocoalelor…

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, anunta Guvernul Romaniei.Solicitarea prim ministrului se bazeaza pe prevederile legale potrivit carora se interzice clasificarea ca secrete de stat a informatiilor, datelor sau documentelor…

- Premierul Viorica Dancila solicita "desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului". Potrivit unui comunicat al Guvernului, demersul survine ca urmare "a interesul public privind...

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, “avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat vineri ca, in cazul in care premierul Viorica Dancila nu va cere desecretizarea protocoalelor intre SRI si alte institutii ale statului, atunci va solicita el Ministerului Public si DNA desecretizarea protocoalelor, luni, la prima ora. "Daca…

- Dupa ce CSAT a aprobat protocoale secrete intre SRI și alte instituții, premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea acestora avand in vedere interesul public. In urma afirmațiilor vehiculate, recent, in spațiul public referitoare la protocoale secrete incheiate intre Serviciul Roman de Informații…

- In urma afirmațiilor vehiculate recent in spațiul public referitoare la protocoale secrete incheiate intre Serviciul Roman de Informații și alte instituții, in baza unor Hotarari ale Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, precum și la declasificarea acestora, Administrația Prezidențiala a remis un comunicat…

- Premierul Viorica Dancila solicita desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, avand in vedere interesul public, precum si pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala, informeaza un comunicat al Executivului.

- Prim-ministrul Viorica Dancila solicita public desecretizarea protocolalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului. Tudorel Toader a reacționat și a anunțat ca va cere și desecretizarea protocoalelor dintre SRI și DNA.”Inseamna inca un pas spre normalitate, reglarea raporturilui…

- Solicitarea premierului Viorica Dancila vine in contextul in care Președinția a informat, vineri, ca CSAT (Consiliul Suprem de Aparare a Tarii) nu a aprobat, prin hotarari, incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie

- Premierul Viorica Dancila solicita "desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului", potrivit unui comunicat al Guvernului remis AGERPRES. Sursa citata mentioneaza ca demersul prim-ministrului survine ca urmare "a interesul public privind clarificarea…

- Avand in vedere interesul public privind clarificarea unor chestiuni extrem de importante pentru functionarea Romaniei ca stat democratic in care functioneaza separatia puterilor in stat, precum pozitia oficiala exprimata astazi de Administratia Prezidentiala, premierul Viorica Dancila solicita…

- 65 de protocoale erau in vigoare, la finalul anului trecut, intre SRI si institutii ale statului, in conditiile in care presedintia anunta astazi ca niciunul dintre acestea nu a fost incheiat la initiativa CSAT, ci a SRI sau a altor institutii. Cel mai controversat ramane cel din Justitie.

- 'Consiliul Suprem de Aparare a Tarii nu a aprobat, prin hotarari, incheierea unor protocoale intre Serviciul Roman de Informatii si Directia Nationala Anticoruptie sau intre Serviciul Roman de Informatii si alte entitati ale statului si nu a stabilit, prin prevederile hotararilor aprobate, atributii…

- Persoanele fizice care obtin venituri din alte surse decât salariul vor depune o declaratie unica pentru stabilirea contributiilor datorate statului, o singura data pe an, a decis joi Guvernul.

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, precizand ca actul normativ schimba fundamental acest mecanism de plata a contributiilor. "Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental acest mecanism,…

- Guvernul va adopta, joi, printr-o ordonanta de urgenta, masuri pentru evitarea dezangajarii fondurilor europene. Potrivit premierului Viorica Dancila, vor putea fi incheiate contracte de finantare cu o valoare mai mare decat prevedeau alocarile initiale din programele operationale. “Astazi vom avea…

- Fostul preAYedinte Traian BAƒsescu a declarat, luni searAƒ, cAƒ Ministerul FinanAelor Publice este aEzcap de filAƒaE A®n cele cinci hotAƒrA¢ri CSAT, afirmA¢nd cAƒ nu CSAT a cerut sAƒ se facAƒ protocoale AYi cAƒ judecAƒtorii care aEzlAƒcrimeazAƒ de grija democraAieiaE pot sAƒ emitAƒ o hotAƒrA¢re de desecretizare.

- Guvernul a adoptat miercuri un memorandum privind obtinerea unui acord de principiu pentru contractarea unui imprumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE), in valoare de pana la 223 de milioane de euro, pentru proiectul "Investitii in infrastructura penitenciarelor", a anuntat purtatorul…

- Guvernul va aproba, in regim de urgenta, o serie de masuri pentru pregatirea si participarea Romaniei ca invitat de onoare la Festivalul international de arta ''Europalia 2019'' si pentru desfasurarea sezonului cultural Romania - Franta 2018 - 2019, a declarat premierul Viorica Dancila,…

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi, la Palatul Victoria, o intalnire de lucru cu primarii municipiilor reședința de județ, reprezentanții Autoritații de Management a Programului Operațional Regional (POR) și directorii Agențiilor de Dezvoltare Regionala in care au fost analizate soluțiile la problemele…

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta care prevede ca, incepand cu 30 iunie 2018, obiectele din metale pretioase vor putea fi comercializate pe teritoriul Romaniei doar daca au aplicata marca statului. ”In sedinta de Guvern a fost adoptata o ordonanta de urgenta privind regimul…

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta privind regimul metalelor pretioase, care prevede aplicarea obligatorie a marcii statului pe toate obiectele din metal pretios care vor fi comercializate in Romania, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. 'In sedinta de Guvern de astazi…

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta care prevede ca, incepand cu 30 iunie 2018, obiectele din metale pretioase vor putea fi comercializate pe teritoriul Romaniei doar daca au aplicata marca statului.

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta privind regimul metalelor pretioase, care prevede aplicarea obligatorie a marcii statului pe toate obiectele din metal pretios care vor fi comercializate in Romania, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "In sedinta…

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta care prevede ca, incepand cu 30 iunie 2018, obiectele din metale pretioase vor putea fi comercializate pe teritoriul Romaniei doar daca au aplicata marca statului. ”In sedinta de Guvern a fost adoptata o ordonanta de urgenta privind regimul…

- Premierul Viorica Dancila va anunta joi, in sedinta de Guvern, noul mecanism dupa care va functiona formularul in care se vor comasa mai multe formulare, printre care si controversata declaratie 600, a declarat ministrul Finantelor.

- Premierul Viorica Dancila a comentat, duminica seara, declaratiile europarlamentarului socialist Ana Gomes, potrivit carora daca cineva dezinformeaza Bruxellesul in privinta justitiei din Romania, acela este chiar Guvernul PSD-ALDE. Dancila a comparat-o pe Ana Gomes cu Monica Macovei, spunand ca declaratiile…

- Premierul Viorica Dancila a participat astazi la un pranz de lucru, la Palatul Elisabeta, oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, si Alteta Sa Regala Principele Radu. Aceasta a fost prima intalnire a prim ministrului cu Familia Regala a Romaniei, de la preluarea mandatului.Seful…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, bugetul pe acest an al Fondului pentru Mediu si al Administratiei Fondului pentru Mediu, suma totala alocata fiind de aproape 520 milioane de lei, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "Prin acesta se finanteaza, practic, mai multe programe.…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, joi, ca va fi aprobat, in sedinta Executivului, bugetul Fondului de Mediu, mentionand ca programele "Rabla clasic", "Rabla plus" si "Casa Verde" vor continua si in acest an. "Tot astazi, vom aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Fondul de Mediu…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la ședința Uniunii Naționale a Consiliilor Județene, ca Guvernul lucreaza la un proiect, astfel incat excedentul bugetarsa poata fi folosit pentru plata salariilor, a arieratelor sau a deciziilor judecatorești definitive, dar le-a transmis președinților de…

- Premierul Viorica Dancila a fost prezenta, astazi, la bilanțul Poliției Romane pe anul 2017 și le-a cerut, oamenilor legii sa intensifice acțiunile de combatere a traficului de persoane și cele pentru combaterea violenței. Totodata, prim-ministrul le-a solicitat polițiștilor sa nu se implice in lupte…

- Premierul Viorica Dancila a cerut politistilor sa intensifice actiunile de combatere a traficului de persoane si sa accentueze componenta de prevenire. "In cadrul Parlamentului European m-am aplecat personal asupra unui fenomen caruia ii cad victime multe romance - traficul de persoane. Stiu ca depuneti…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca pe 20 si 21 februarie va efectua o vizita la Bruxelles, unde se va intalni cu oficiali europeni. Este prima vizita externa pe care șefa Executivului o face, de la preluarea mandatului. Aceasta urmeaza sa se intalneasca, in cadrul vizitei, cu președintele Comisiei…

- Premierul Viorica Dancila a prezentat, joi, in ședința Executivului, principalele prevederi din Ordonanța care iși propune sa corecteze salariile scazute , in urma reformei fiscale. Ea a dat asigurari ca Guvernul va face totul pentru ca legea salarizarii unitare sa iși atinga obiectivul de a face ordine…

- Guvernul trebuie sa ceara de urgenta activarea Mecanismului de Protectie Civila al UE pentru a solicita imunoglobulina din alte state membre, afirma europarlamentarul Monica Macovei. "Este evident ca Ministerul Sanatatii a esuat in incercarea de a gasi solutii pentru a asigura imunoglobulina…

- Fostul presedinte Traian Basescu atrage atentia ca decizia de renuntare a membrilor Executivului la SPP nu va avea un deznodamant bun pentru liderul PSD, Liviu Dragnea.Citeste si: Calin Popescu Tariceanu, prima reactie in scandalul SPP: Vicepremierul Stanescu, SOMAT sa certifice acuzatiile…

- Premierul Vasilica Viorica Dancila sustine ca a transmis inca de luni ca vrea sa renunte la serviciile SPP. „Am transmis SPP inca de luni seara ca nu vreau sa beneficiez de protectie. Inteleg ca toti ministrii au aceeasi optiune”, a declarat șeful Executivului ieri, la inceputul sedintei de Guvern.…

- Premierul Viorica Dancila și Guvernul au decis sa renunțe la serviciile SPP, paza oficialilor fiind asigurata de Jandarmeria Romana, potrivit unei informații confirmate de catre secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu. „Am vorbit in ultimul an de implicarea SPP-ului și a domnului Pahonțu…

- Ceremonia depunerii juramantului de investitura de catre membrii Guvernului Dancila va avea loc luni, la ora 19,30, la Palatul Cotroceni. Parlamentul a acordat luni votul de investitura Executivului condus de Viorica Dancila. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Peia, editor: Florin Marin,…

- Iohannis, despre prezența unor persoane cu dosare penale, in noul Guvern: ”Persoanele in curs de a fi cercetate penal, sau cu condamnari nu au ce cauta in fruntea statului”, a transmis, marți, la Palatul Cotroceni, președintele Romaniei, dupa discursul susținut in fața ambasadorilor acreditați la București.…

- Carmen Dan este dispusa sa demisioneze, daca partidul o va cere in Cex-ul PSD din 15 ianuarie . Declarația vine chiar de la ministrul de Interne și a fost facuta inainte de ședința. „Daca partidul imi va cere, voi face asta”, a spus Carmen Dan, intrebata de jurnalisti daca va demisiona din functia…

- Mai multe asociații civice au lansat, domunica, un apel catre președintele Klaus Iohannis, sa medieze conflictul atat intre autoritațile statului, cat și intre stat și societate, in legatura cu modificarea legislației penale. ”Apelam la dumneavoastra pentru a folosi toate instrumentele pe care Constituția…

- ”Am ascultat punctul de vedere al premierului, nu il consider un atac, și-a exprimat o opinie, așa crede domnia sa și este firesc sa spuna ce crede. Important este ca va fi o intalnire intre primul ministru al Romaniei și consiliul de administrație al Bancii Naționale. Consiliul de administrație…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, vineri, referindu-se la cererea unor organizatii civice privind demiterea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, ca ONG-urile nu stabilesc cine face parte dintr-un Guvern. Intrebat la Romania TV ce le raspunde reprezentantilor organizatiilor civice care…