Guvernul simplifica procedurile si reduce termenele pentru eliberarea pasapoartelor Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a declarat miercuri, ca Executivul a decis ca termenul de eliberare a pasapoartelor simple electronice, in cazul cererilor depuse in tara, sa fie redus de la 30 la 15 zile lucratoare.



"La propunerea MAI a fost adoptata o hotarare de Guvern ce modifica si completeaza normele metodologice de aplicare a legii privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, cu alte cuvinte sunt modificari care simplifica procedurile si contribuie la reducerea termenelor pentru obtinerea pasaportului.



Astfel, termenul de eliberare…

Sursa articol si foto: business24.ro

