Guvernul se reunește în ședință. Proiectele de pe ordinea de zi Guvernul se reuneste miercuri in sedinta, iar pe ordinea de zi sunt inscrise, printre altele, aprobarea bugetului pe acest an al Aeroportului International "Mihail Kogalniceanu" din Constanta, aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru drumul de legatura autostrada A1 Arad - Timisoara - DN 69, din judetul Timis si aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului pe anul trecut. Potrivit unui comunicat de presa remis marti AGERPRES de Guvern, pe agenda sedintei de miercuri figureaza o ordonanta de urgenta privind instituirea unor masuri in domeniul comunicatiilor electronice… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

