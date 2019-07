Stiri pe aceeasi tema

- Noua sedinta de Guvern, programata joi Foto: gov.ro. O noua sedinta de Guvern este programata joi, la Palatul Victoria. Pe ordinea zi se afla, între altele, un proiect de ordonanta de urgenta promovat de Ministerul Energiei. Potrivit unor surse guvernamentale, Guvernul…

- Ședința de Guvern cu surprize. Potrivit unor surse, Executivul ar relua astazi discuțiile pe Codul Administrativ, adoptat prin ordonanța de urgența înca de saptamâna trecuta, dar nepublicat în Monitorul Oficial.

- Centrul va fi situat in mijlocul parcului industrial, in vecinatatea gradiniței cu creșa care e, acum, in lucru, și va conține un restaurant cu sala de conferințe, spații de cazare in regim hotelier, sala de fitness, bancomate, spațiu pentru curierat și cabinet medical. Destinațiile care…

- Guvernul se reuneste luni in sedinta, pe ordinea de zi figurand aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon" si pentru modernizarea drumurilor nationale DN 1S si DN 2. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Executiv, pe ordinea…

- Executivul ar putea adopta, in ședința de marți, o ordonanța de urgența care reglementeaza contribuțiile de asigurari sociale de sanatate și reducerea cotei de TVA de la 9 la 5% pentru produsele alimentare montane, bio și tradiționale, au declarat surse guvernamentale pentru MEDIAFAX.Referitor…

- Executivul intentioneaza sa initieze o oferta publica pentru vanzarea unui pachet de 10% actiuni nou emise la Hidroelectrica si de 15% la Complexul Energetic Oltenia, conform Programului de convergenta 2019-2022, publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice. "Guvernul are in vedere initierea…

- Joi se va desfasura o noua sedinta a Guvenului Romaniei. Proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda sedintei din 18 aprilie 2019 sunt urmatoarele:I. PROIECTE DE LEGI1. PROIECT DE LEGE privind activitatea de emitere de moneda electronicaProiectul poate fi consultat la adresa: lt;https:…