Guvernul se întruneşte în prima şedinţă după demisia miniştrilor ALDE Guvernul se intruneste luni in sedinta de la ora 16,00, pe ordinea de zi figurand mai multe proiecte de hotarare. Potrivit unui comunicat al Executivului, pe agenda sedintei va fi inclus proiectul de hotarare referitor la aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda elevilor in anul scolar 2019-2020 si cel privitor la aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Spital regional de urgenta Cluj". Pe ordinea de zi se afla si proiectul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

