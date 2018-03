Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui proiect de act normativ al Ministerului Finanțelor Publice, contribuabilii pot avea reduceri de pana la 10% pentru plata anticipata a impozitului și contribuțiilor sociale. Autoritațile vor sa incurajeze, prin reduceri de taxe, plata anticipata a obligațiilor fiscale datorate de persoanele…

- Declaratia unica va trebui depusa, in 2018, pana la data de 15 iulie, iar din 2019 - pana la 15 martie. Platile anticipate in contul impozitului pe veniturile realizate din activitati economice de persoane fizice vor fi eliminate urmand sa fie instituit un singur termen de plata, potrivit unui proiect…

- Se schimba radical regimul impozitelor pe venit si CAS Ministerul Finantelor a publicat proiectul Ordonantei de Urgenta ce stabileste regimul Declaratiei unice prin care contribuabilii din diverse categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportandu-si veniturile si oferind baza de calcul pentru…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul Ordonantei de Urgenta ce stabileste regimul Declaratiei unice prin care contribuabilii din diverse categorii vor depune un singur formular la Fisc, raportandu-si veniturile si oferind baza de calcul pentru impozitul pe venit si pentru contributiile sociale.…

- Guvernul a adoptat joi, 22 februarie, o ordonanța de urgența care prevede noul mod de calcul al contribuțiilor sociale in situațiile in care beneficiarii sunt in concediu medical sau in concediul de ingrijire a copilului, astfel incat sa se plafoneze nivelul la cel din decembrie 2017, noteaza legestart.ro.…

- Transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat nu este decat o crestere brutala a fiscalitatii pe forta de munca, iar Guvernul refuza sa vada adevarata problema, respectiv OUG 79/2017, cea care a lansat haosul in sistemul fiscal si in cel de securitate sociala, sustin reprezentantii Blocului…

- Este vorba despre angajații din domeniile IT care desfașoara activitați de creare de programe pentru calculator, din cercetare-dezvoltare și inovare, pentru cei care desfașoara activitați cu caracter sezonier, precum și pentru salariații persoane cu dizabilitați, incadrate cu handicap grav sau accentuat.…

- "Este cu totul revoltatoare situația in care a ajuns Guvernul PSDragnea 3, care alearga acum ca un apucat sa carpeasca gogoașa fiscala a mutarii contribuțiilor de la angajator la angajat, umflata peste masura. Ordonanța de Urgența 3/2018, adoptata ieri de Guvern, nu doar ca nu echilibreaza situația,…

- Guvernul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca angajatii part-time cu venituri mici sa nu fie obligati sa vina cu bani pentru a-si plati contributiile sociale, a declarat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in cadrul sedintei Consiliului Economic si Social. In cadrul sedintei CES se cere…

- Ministerul Afacerilor Interne a supus miercuri dezbaterii publice proiectul Ordonantei de urgenta pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului privind regimul strainilor in Romania.Prin proiectul de act normativ se au in vedere modificarea si completarea Ordonantei…

- Protest la Ministerul Finantelor fata de Declaratia 600 Eugen Teodorovici. Foto: gov.ro. Un flashmob cu avioane din hârtie a avut loc în fata Ministerului Finantelor Publice, fata de declaratia 600. Protestatarii au realizat avioane din hartie pe care le-au trimis catre institutie. …

- Un flashmob cu avioane din hartie este anuntat pentru miercuri, in fata Ministerului Finantelor Publice, fata de declaratia 600. "Este timpul sa facem Declaratia 600 sa zboare! Este important sa ne facem vocea auzita, sa cerem o solutie definitiva la haosul creat de Declaratia 600. Vom trimite…

- Noul formular 112 “Declarație privind obligațiile de plata a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominala a persoanelor asigurate” si anexele acestuia au intrat in vigoare din 2 februarie. Prevederile ordinului vizeaza modificarea anexelor și a Instrucțiunilor de completare a Declarației…

- Guvernul are in lucru o noua Ordonanta de Urgenta privind Declaratia 600, care va rezolva situatia asigurarilor de sanatate pentru contribuabilii care nu au depus declaratia, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat, luni, vicepremierul Viorel Stefan. “In legatura cu faptul ca s-a prorogat…

- "Este timpul sa facem Declaratia 600 sa zboare! Este important sa ne facem vocea auzita, sa cerem o solutie definitiva la haosul creat de Declaratia 600. Vom trimite Ministrului Teodorovici declaratia 600, dar nu prin intermediul functionarilor de la ANAF, ci pe calea aerului”, scriu organizatorii pe…

- Guvernul a amanat depunerea declaratiei 600 pana pe 15 aprilie prin emiterea Ordonantei de Urgenta (OUG) din 31 ianuarie, dar nu a modificat OUG-ul care stabileste data de 25 martie privind prima plata trimestriala a contributiilor de asigurari sociale, iar Fiscul nu poate emite deciziile de impunere…

- Ministerul Finantelor Publice informeaza ca pregateste un proiect de act normativ care va stabili un mecanism mai simplu de declarare si plata a CAS si CASS datorate de persoanele fizice, termenul preconizat pentru finalizarea noului mecanism fiind 1 martie 2018. "In contextul prorogarii termenului…

- Ministerul Finanțelor Publice spune ca lucreaza la un proiect de act normativ care va simplifica declararea și plata CAS si CASS datorate de persoanele fizice, termenul estimat pentru finalizarea noului mecanism fiind 1 martie 2018. „In contextul prorogarii termenului de depunere a Declaratiei 600,…

- Ministerul Finantelor anunta ca la 1 martie va finaliza un nou mecanism de declarare si plata a contributiilor de catre persoanele care au venituri din activitati independente, urmand ca mai multe formulare sa fie unificate.

- Prin emiterea OUG din 31 ianuarie, publicata in Monitorul Oficial, Guvernul a amanat depunerea declaratiei 600 pana pe 15 aprilie, motivul principal fiind, asa cum reiese din anunturile oficiale, simplificarea procedurii de declarare. Insa, acest OUG nu aduce modificari OUG 79/2017, care stabileste…

- ANAF nu poate emite deciziile de impunere fara declaratia contribuabilului, caz in care contribuabilul nu are nicio obligatie de plata, a explicat joi, la solicitarea News.ro , un director din cadrul firmei de consultanta si audit Deloitte Romania, Radu Derscariu. Guvernul a amanat depunerea declaratiei…

- Declarația 600 va fi simplificata. Formularul 600 va putea fi depus pana la 15 aprilie, potrivit unei Ordonante de Urgenta (OUG) adoptate miercuri, 31 ianuarie, de catre Guvern, a anunțat ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, care a precizat ca „Declarația 600 va fi simplificata”. Editorial de Claudiu…

- Eroare grava in primul act important emis de Guvernul Dancila. In ordonanta de urgenta adoptata miercuri in legatura cu Declaratia 600 a fost amanat doar termenul de depunere al formularului, insa nu si cel in care trebuie facute platile. Astfel, desi romanii vizati de masura au timp pana…

- Potrivit Guvernului, Formularul 600 – Declarația privind venitul asupra caruia se datoreaza contribuția de asigurari sociale și cu privire la incadrarea veniturilor realizate in plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurari sociale de sanatate – va putea fi depus pana la 15 aprilie 2018,…

- Guvernul a amanat depunerea Declarației 600, pana la data de 15 aprilie 2018. Potrivit Executivului, pana in prezent s-au depus 28.500 de formulare, din totalul de 210.000 de persoane care ar trebui sa le completeze, potrivit Codului Fiscal, in urma estimarilor facute de autoritați, la nivelul anului…

- Guvernul a aprobat miercuri Ordonanta de Urgenta privind amânarea depunerii formularului 600 pâna pe 15 aprilie. Temernul limita privind depunerea Formularului 600 se va proroga pâna la 15 aprilie, iar plata contributiilor pentru cei care obtin venituri…

- Ministerul Finanțelor ia in calcul varianta ca plata contributiilor sociale estimate sa se faca pe baza CNP, fara a mai fi nevoie de depunerea Declarației 600. Ministrul Ionut Misa s-a referit si la situatia celor care au depus deja aceasta declaratie. Ministerul Finantelor a prezentat, marti, la dezbaterile…

- Misa, despre Declaratia 600: Analizam posibilitatea de a fi platite contributiile pe baza CNP-ului Contribuabilii care au obligatia depunerii Declaratiei 600 ar putea efectua plata contributiilor pe baza CNP-ului, declaratia ar putea fi trimisa prin posta, fara obligatia deplasarii la sediul administratiei…

- Ministerul Finanțelor cauta soluții astfel incat cei afectați de Declarația 600 sa poata efectua plați doar pe baza codului numeric personal (CNP), autoritațile analizand posibilitatea extinderii termenului de depunere pana la 25 mai sau 1 iulie, a declarat, la Parlament, Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor.…

- Ministerul Finantelor ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari pe baza analizei de risc, in contextul in care stopajul la sursa ar putea fi o solutie pentru anumite categorii profesionale, iar contributiile la sanatate ar putea sa nu mai…

- Ministerul Finantelor a postat luni seara pe site proiectul de OUG care amana pana la 1 martie termenul de depunere a Declaratiei 600, actul normativ are un articol unic care modifica doua alineate din Codul Fiscal, transmite News.ro . “Articol unic – Termenul prevazut la art.148 alin.(3) si art.170…

- Guvernul urmeaza sa adopte, in prima sa sedinta, care va avea loc pe 31 ianuarie, o ordonanta privind amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600, a anuntat, ieri, presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, decizia a fost luata in urma unei…

- UPDATE Guvernul urmeaza sa adopte, in prima sa sedinta, care va avea loc pe 31 ianuarie, o ordonanta privind amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600, a anuntat, luni, presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea. Potrivit acestuia, decizia a fost luată în urma unei…

- Un proiect de Ordonanta de urgenta poate sa ii arunce in puscarie pe administratorii de firme care nu retin, nu incaseaza sau retin si nu vireaza contributiile si impozitele. In aceeasi situatie, firmele de stat sunt penalizate doar pentru intarziere. IMM-urile nu sunt de acord cu…

- Inspecția Muncii verifica, in aceste zile, daca angajatorii au negociat transferul contribuțiilor sociale la angajați. Amenzile pe care le risca angajatorii care au refuzat sa faca negocieri urca pana la 10.000 de lei. Inspectoratul Teritorial de Munca Salaj verifica in aceste zile daca angajatorii…

- Situația pe plan social ar putea sa capete cote critice pentru 2018, se teme Guvernul, care a decis introducerea in sistemul RO-ALERT al alertei de revolta sociala. Prin acest sistem, pana in present, populația era alertata in caz de fenomene meteo extreme sau cutremure. Cei de la Inspectoratul General…

- Guvernul a decis, joi, sa amane cu sase luni intrarea in vigoare a normei privind efectuarea platii obligatiilor fiscale administrate de organul fiscal central intr-un singur cont unic, informeaza news.ro.

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a tinut sa precizeze, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca nu se discuta prorogarea OUG 79 privind modificarile fiscale, ci doar amanarea implementarii contului unic pana la jumatatea anului 2018. „In media se discuta ca s-ar proroga termenul de intrare in vigoare…

- Plata in același cont unic a contribuțiilor sociale, precum și a impozitului pe profit/venit/dividende, impozitului pe veniturile microintreprinderilor sau impozitul specific unor activitați va intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2018, potrivit unui proiect aflat pe ordinea de zi a ședinței de Guvern.…

- Guvernul va discuta in sedinta de joi o ordonanta de urgenta care va prelungi cu sase luni termenul de intrare in vigoare a normei privind efectuarea platii obligatiilor fiscale administrate de organul fiscal central intr-un singur cont unic, respectiv de la 1 ianuarie 2018 la 1 iulie 2018, au declarat…

- Guvernul ar putea amana pentru 1 iulie, plata contributiilor, a TVA si a impozitului pe profit in contul unic de la Trezorierie, arata un proiect de Ordonanta de Urgenta, publicat in dezbatere de Ministerul Finantelor. ”Prin prezenta ordonanta de urgenta se reglementeaza prorogarea termenului de intrare…

- Se anunța schimbari importante de la 1 ianuarie pentru bugetari. Guvernul va limita angajarile, achizitiile vor fi blocate, iar tichetele de masa vor fi eliminate. In plus, se aplica noua filosofie fiscala care prevede transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat. Sunt mai…

- Cu doar zece zile inainte de momentul intrarii in vigoare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.79/2017, Asociatia Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania - RGDA (Romanian Game Developers Association) doreste sa faca un apel public catre autoritatile romane pentru a compensa, de o maniera fezabila…

- Peste 70% dintre firmele mici si mijlocii intampina dificultati in retinerea si plata contributiilor sociale si a impozitelor, principala cauza a intarzierilor fiind neincasarea la timp a facturilor de la beneficiari, iar in aceste conditii companiile nu sunt de acord cu propunerea guvernului ca…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, propune o hotarare de Guvern care sa vina in ajutorul angajatorilor. In contextul volumului mare de contracte ce urmeaza a fi trimise catre Revisal dupa transferul contributiilor sociale in sarcina angajatului, ministrul Muncii sustine ca a hotarat prelungirea…

- Automobile Dacia a anuntat ca va pune in aplicare cele mai bune solutii pentru a proteja veniturile angajatilor, in urma schimbarilor legislative aduce de ordonanta de urgenta pentru completarea si modificarea Codului Fiscal. ”Dupa publicarea Ordonantei de Urgenta pentru completarea si modificarea…

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 79/2017 face ca reducerea impozitului pe venit si transferul de contributii sociale de la angajator la angajat sa fie cele mai dezbatute subiecte din ultima perioada. Incepand cu 1 ianuarie 2018, desi contributiile sociale platite pentru un venit salarial sunt in…

- Intr-un text intitulat ”Povara fiscala pentru salariat versus PFA: ce se schimba de la 1 ianuarie 2018?”, Claudia Sofianu iși exprima punctul de vedere: ”Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 79/2017 aduce modificari importante in domeniul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale.…

- Mihai Tudose vrea patronii la puscarie. Una dintre marile modificari ale „revoluției fiscale”, u n proiect de ordonanța emis de Ministerul Finanțelor pune pe jar opinia publica. Proiectul prevede nici mai mult nici mai puțin decat inchisoare de la 1 la 6 ani pentru neplata contributiilor sociale si…

- Guvernul PSD/ALDE, condus acum de premierul Mihai Tudose, este la un pas sa curete tot businessul privat romanesc. Nu businessul multinationalelor si nici businessul companiilor de stat, ci businessul celor care se chinuie sa-si faca un loc intre cei mari. In acest an, 2017, cu cea mai mare crestere…