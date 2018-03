Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat ca saptamana viitoare se va incerca introducerea unei noi ordonante de urgenta de modificare a Codului fiscal, in contextul in care OUG 79/2017, referitoare tot la Codul fiscal, se afla inca in dezbaterea Parlamentului, scrie agerpres.ro. "Este…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice acuza informatii "eronate si tendentioase" referitor la declaratiile deputatului PNL Florin Roman, care a spus ca prin noul proiect al Codului finantelor publice locale se va propune ca autoritatile locale sa fie obligate sa majoreze la maxim…

- Guvernul a aprobat joi prin ordonanta comasarea a sapte declaratii fiscale, printre care Formularul 600, intr-o singura declaratie, obligatiile fiscale aferente drepturilor de autor urmand sa fie retinute la sursa. Potrivit unei estimari a Minis­terului de Finante fa­cuta in baza numarului…

- Ordonanta de urgenta referitoare la declaratia unica a fost adoptata, joi, de Guvern, a anuntat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, precizand ca actul normativ ‘schimba fundamental’ acest mecanism de plata a contributiilor. ‘Aceasta ordonanta de urgenta schimba fundamental acest mecanism,…

- Guvernul a aprobat, in ședința de joi, un memorandum care cuprinde o serie de masuri ce vizeaza societațile cu capital integral sau majoritar de stat. In esența, companiile vor fi obligate sa participe la licitațiile publice organizate de instituțiile și autoritațile finanțate din bani publici. Potrivit…

- Guvernul Dancila a aprobat proiectul de ordonanța de urgența de modificare a Codului fiscal astfel incat sa fie clarificata situația a aproape un milion de contribuabili care obțin venituri din activitați independente. Este vorba de situația creata de controversata Declarație 600, al carei termen de…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, joi, cand are loc sedinta de Guvern, ca, in cazul depunerii declaratiei unice online, pana la finalul anului, un contribuabil poate beneficia de o reducere cumulata de 10%. De asemenea, Teodorovici a precizat ca cei care sunt si salariati vor fi scutiti…

- Un contribuabil poate beneficia de o reducere de 5% a contributiilor platite catre stat daca plateste anticipat pana la finalul anului si inca 5% daca depune declaratia unica online, reducerea totala fiind de 10%, iar cei care sunt si salariati vor fi scutiti de plata CAS si CASS in cazul veniturilor…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a vorbit despre declaratia unica pentru plata contributiilor, explicand ca termenul pentru depunerea acesteia va fi 15 iulie, iar pentru plata 31 martie anul urmator. Contribuabilii vor fi incurajati sa depuna si sa plateasca online, oferindu-li-se o reducere…

- Guvernul PSD-ALDE a decis, anul trecut, ca incepand cu 1 ianuarie 2018, PFA-urile (persoane fizice autorizate) sa plateasca contributii la sanatate si la pensii (CAS si CASS) calculate la nivelul salariului minim brut pe economie (1.900 de lei). Astfel, indiferent de suma castigata, obligatia…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a precizat marti ca in privinta legii pentru infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) mai sunt de clarificat cateva aspecte de ordin tehnic cu reprezentantii Eurostat si ca urmeaza sa vina in Parlament cu eventuale amendamente care sa…

- Ajutorul social, dat partial sub forma de tichete alimentare. Guvernul pregateste o noua modificare legislativa ce vizeaza felul in care se acorda ajutoarele sociale. O parte din suma corespunzatoare ajutorului social ar putea fi ridicata in tichete alimentare, prevede un proiect legislativ de modificare…

- Guvernul a discutat despre Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii si sper ca in urmatoarele saptamani sa avem un punct de vedere foarte clar, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, la inaugurarea anului bursier 2018. "Sper ca in urmatoarele zile, saptamani sa avem…

- USR va organiza, pe 28 februarie, o dezbatere pe tema votului prin corespondenta, cu participarea reprezentantilor institutiilor competente in domeniu si a societatii civile interesate, informeaza un comunicat al partidului, transmis duminica AGERPRES.Potrivit sursei citate, reforma electorala…

- O modificare vaga a legislatiei, strecurata de guvernanti in controversata OUG 3/2018, care, initial, trebuia sa modifice doar regimul contributiilor pentru salariatii din IT, schimba modul in care se calculeaza contributiile sociale tuturor salariatilor care isi iau concediu medical sau postnatal.…

- Autoritatile lucreaza la comasarea a cinci formulare si se va merge pe estimarea veniturilor de catre persoanele care le vor depune, a declarat marti Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, referindu-se la Declaratia 600. „S-a prorogat termenul pana la 15 aprilie (termenul pentru depunerea…

- Declaratie unica si schimbarea calcularii contributiilor. Ministrul Finantelor Publice (MFP), Eugen Teodorovici, a declarat ca Guvernul isi propune sa rezolve problemele aparute dupa transferul contributiilor sociale si modificarea Codului fiscal. Astfel, in locul Declaratiei 600, care i-a bulversat…

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici recunoaste ca OUG 3/2018, adoptata în sedinta de guvern de saptamâna trecuta, va fi din nou modificata, cel mai probabil chiar în sedinta de joi a executivului.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a recunoscut marti ca exista "cateva spete" in care viitoarele mame ar putea pierde bani la indemnizatia copilului, in urma recentelor modificari legislative, dar acestea vor fi rezolvate joi, in sedinta saptamanala a guvernului, noteaza Hotnews.ro.…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat ca in ședința de guvern de joi va prezenta o prima forma a noului formular care va comasa alte cinci, printre care si Declaratia 600. Acesta va fi prezentat in Guvern si apoi discutat in Comisia de Dialog Social pentru a primi avizul de aprobare.…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, sâmbata dimineața, referitor la Formularul 600, ca pâna în 25 martie Guvernul va veni cu un act normativ care sa comaseze cele cinci formulare într-unul singur.

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, referitor la Formularul 600, ca toti contribuabilii sunt asigurati medical si ca nimeni nu isi va pierde aceasta calitate, informeaza Mediafax. Oficialul a afirmat ca pana la data de 25 martie Guvernul va veni ...

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici a declarat ca miercuri au avut loc la minister discuții cu reprezentanții CES referitoare la ordonanța de urgența privind salariile. Ludovic Orban: Incepand de astazi orice angajat din Romania poate sa dea in judecata Guvernul Astfel, Angajatii part-time,…

- Acuzat de discriminare, dupa ce gasise o solutie doar pentru angajatii part-time de la stat, Guvernul a decis sa aplice aceleasi reglementari si pentru cei din mediul privat. Doar ca, in cazul celor de la privat, care au reclamat ca taxele au crescut atat de mult incat in unele cazuri depasesc…

- Angajatii part-time, din cele patru categorii cuprinse in OUG-ul avizat joi de Consiliul Economic si Social (CES), vor plati contributii sociale doar pentru sumele primite, restul, pana la suma aferenta salariului minim pe economie, urmand a fi suportata de angajator, a afirmat joi ministrul Finantelor,…

- Guvernul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca angajatii part-time cu venituri mici sa nu fie obligati sa vina cu bani pentru a-si plati contributiile sociale, a declarat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, in cadrul sedintei Consiliului Economic si Social (CES).Citește și: Mihai…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca Guvernul trebuie sa ia masurile necesare pentru ca angajatii part-time cu venituri mici sa nu fie obligati sa vina cu bani pentru a-si plati contributiile sociale.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, insista ca salariile romanilor nu au scazut din cauza trecerii contributiilor de la angajator la angajat. Mai mult, ea afirma ca, daca acest lucru s-a intamplat, a fost fie din cauza celor de la resurse umane care au calculat gresit, asta in cazul bugetarilor,…

- Guvernul va suporta de la bugetul de stat contributiile datorate de patru categorii de angajati afectati de modificarile aduse Codului fiscal, dar numai daca angajatorul acestora majoreaza venitul salarial brut cu cel putin 20% fata de nivelul din luna decembrie 2017, potrivit unui proiect de Ordonanta…

- Ministrul Finantelor: Angajatorii din patru sectoare vor retine la sursa CASS Angajatorii din sectoarele IT si cercetare-dezvoltare si ai zilierilor sau persoanelor cu handicap care maresc cu cel putin 20% salariile brute ale acestor angajati vor retine la sursa si vor evidentia in Formularul 112 cheltuielile…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, la Senat, ca scaderea burselor nu afecteaza țara noastra, el amintind ca tara noastra a imprumutat doua miliarde de euro de pe pietele externe, ceea ce arata „foarte clar”, in opinia sa, interesul investitorilor. „Teoretic, orice poate sa afecteze,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, referitor la caderea pietelor bursiere, ca acest lucru nu afecteaza Romania, adaugand ca investitorii sunt interesati de economia romaneasca, avand in vedere imprumutul de doua miliarde de euro pe care l-a facut tara noastra.

- Declaratiile liderilor PNL la finalul sedintei Biroului Executiv al PNL Florin Citu: Declaratia 600, perdea de fum pentru distragerea atentiei de criza prin care trece Romania Astazi, nu mai este un secret pentru nimeni ca Liviu Dragnea amana eliminarea Declaratiei 600, de fapt nici nu poate sa o elimine,…

- Guvernul va repara haosul creat de Declarația 600 printr-o noua ordonanța de urgența. Reaminitm, Executivul a amanat pana pe 15 aprilie termenul de depunere a formularului in cauza, insa nu a amanat și termenul privind prima plata, care este 25 aprilie. Libertatea a avertizat inca de saptamana trecuta…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, la Tulcea, ca formularul 600 nu trebuie sa mai fie depus de contribuabili, chiar daca termenul a fost amanat pentru data de 15 aprilie 2018, aceasta perioada fiind necesara pentru gasirea unei solutii de simplificare a acestuia.

- Declarația 600 va fi simplificata. Formularul 600 va putea fi depus pana la 15 aprilie, potrivit unei Ordonante de Urgenta (OUG) adoptate miercuri, 31 ianuarie, de catre Guvern, a anunțat ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, care a precizat ca „Declarația 600 va fi simplificata”. Editorial de Claudiu…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat joi, intr-o vizita de lucru la Tulcea, ca persoanele fizice care obțin venituri din activitați independente nu mai trebuie sa depuna Formularul 600 pentru ca Guvernul va adopta o „forma mult simplificata".

- Guvernul a decis astazi sa amane pana pe 15 aprilie 2018 termenul de depunere a Declarației 600. Ministrul Finanțelor a anunțat anterior ca Guvernul va amana termenul de depunere, dar amanarea va fi decisa „in vederea eliminarii acestui formular”. „Vom amana termenul de depunere, dar il…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri, la inceputul primei sedinte a Cabinetului sau, ca va fi adoptata OUG privind prorogarea termenului pentru depunerea declaratiei 600 de la 31 ianuarie, pana in 15 aprilie. Ministerul Finantelor va trebuie apoi sa gaseasca o solutie permanenta care sa…

- In ultimele zile, in pofida declaratiilor oficiale privind posibilitatea renuntarii la Formularul 600, sute de aradeni au mers la ghiseele AJFP cu documentul completat, in timp ce zeci de persoane s-au prezentat marti, dupa anuntul ministrului de Finante potrivit caruia formularul nu mai trebuie…

- Noul ministru de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat ca in ședința de guvern de miercuri va fi adoptata o Ordonanța de Urgența prin care sa fie eliminata Declarația 600, prin care persoanele cu venituri din activitați independente erau obligate sa plateasca la ANAF sume trimestriale pentru CAS…

- Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat marți dimineața, la sediul ministerului, ca pregatește o Ordonanța de Urgența pentru a anula depunerea Deciziei 600, ordonanța pe care i-o va prezenta maine, in ședința de guvern, premierului Viorica...

- Pe pagina de Facebook a Platformei Romania 100 a fost postat, miercuri seara, un mesaj semnat de fostul premier Dacian Ciolos si de fostul ministru al Justiei Raluca Pruna in care se combat afirmatiile pe care presedintii celor doua camere ale Parlementului Romaniei, Calin Popescu Tariceanu si Liviu…

- Numarul modificarilor fiscale intrate in vigoare la data de 1 ianuarie 2018 este foarte mare, ca in niciunul dintre ultimii ani. Iata noile modificarile referitoare la regimul microintreprinderilor, impozit pe venit și contribuții sociale, TVA. Split TVA In privința TVA sunt doua principale modificari,…

- Liderul UDMR si cei doi parlamentari ai Uniunii sunt nemultumiti si de faptul ca cele trei legi ale justitiei, modificate recent de Parlament, sunt confundate cu propunerile de modificare a Codului penal si Codului de procedura penala. Kelemen Hunor a declarat, in schimb, ca parlamentarii UDMR au fost…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a tinut sa precizeze, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca nu se discuta prorogarea OUG 79 privind modificarile fiscale, ci doar amanarea implementarii contului unic pana la jumatatea anului 2018. „In media se discuta ca s-ar proroga termenul de intrare in vigoare…