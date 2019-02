Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Plahotniuc, controversatul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), este suspectat ca ar fi coordonat o operatiune de spalare de bani in Rusia, valoarea prejudiciului fiind de aproape 600 de milioane de dolari, au anuntat autoritatile ruse, cu 2 zile inainte de alegerile din Republica…

- O echipa a Ministerului de Externe din Republica Moldova a descins marti la sediul ambasadei moldovene din Moscova pentru 'verificari interne', pe fondul unor suspiciuni ca Partidul Socialistilor (de stanga, prorus), impreuna cu presedintele sau informal, Igor Dodon, ar fi transformat ambasada…

- La Chișinau a fost inaugurat astazi șantierul de construcție a interconectorului de gaze naturale între România și Republica Moldova pe direcția Ungheni-Chișinau. Lucrarile ar putea sa fie finalizate pâna la sfârșitul anului 2019 și costa în jur de 93 de milioane de…

- Pensia de serviciu bruta din MAI s-a ridicat, in medie, la 4.311,44 lei in 2018, rezulta din informatiile pe care MAI le-a transmis exclusiv Economica . In total, pensiile de serviciu din MAI au costat peste 3,34 miliarde de lei in 2018, ne-au mai spus oficialii Ministerului de Interne. 65.105 oameni…

- Partidul Politic ȘOR acuza Partidul Socialiștilor de încalcarea legislației și a normelor electorale, menționând ca exista banuieli rezonabile ca formațiunea ar ascunde anumite cheltuieli electorale și ca ar benefica de sprijin indirect de peste hotare. De asemenea, Partidul ȘOR îl…

- Pentru Serviciul Roman de Informatii, data de 24 decembrie reprezinta momentul comemorarii luptatorilor antiteroristi si contrateroristi cazuti la datorie in cei peste 30 de ani de existenta a structurilor de interventie antiterorista si contraterorista din Romania. Conform Wikipedia, Unitatea Speciala…

- Exista posibilitatea unui conflict major intre Ucraina si Federatia Rusa. Scenariul inca relativ improbabil deoarece, in afara semnalelor vocal-razboinice din ce in ce mai puternice de la Kiev si a unui marait amenintator de raspuns de la Moscova, probabilitatea unei interventii straine in sprijinul…

- ”Urmaresc cu ingrijorare escaladarea brusca, de catre Federația Rusa, a confruntarii militare cu Ucraina. Intr-un gest fara precedent, Moscova a blocat accesul in Marea Azov, sechestrand mai multe nave ale marinei de razboi ucrainene. Este momentul unui raspuns ferm și coordonat din partea…